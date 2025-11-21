《金童》專訪｜張繼聰艱苦訓練卻遭冷言冷語 自資6位數字救戲獲謝安琪支持：我就係咁痴線，無怨無悔

由張繼聰策劃、主演，甚至投資的拳擊電影《金童》終於面世。電影之所以被視為「都市傳說」，拍畢6年才上映，全因後期資金不足，但他如戲中主角一樣，因不願放棄，甘願掏荷包都要讓觀眾看見：「我老婆幾年前已經講：『早知爭7位數字，我幫你畀咗佢啦！你快啲搞咗佢啦！』」最終以6位數字埋單。為《金童》，拍攝時他受盡皮肉之苦、冷言冷語，上天一次又一次地打擊張繼聰，但最終都阻不了他將《金童》帶到世上：「套戲前後搞咗8年，受咗咁多皮肉之苦，自己再抌埋錢出嚟，我都仍然有心理準備（唔收得）……我就係咁痴線，我就係《金童》，《金童》就係我，無怨無悔。」

《金童》讓張繼聰花盡力量、心血，甚至金錢。

一句「男人的浪漫」展開地獄拍攝之旅

時間倒帶到2017年，張繼聰與導演陳維冠一起籌備，打算開拍一套拳擊片，向偶像史泰龍致敬：「《洛奇》係男人嘅浪漫，甚至會影響我價值觀，參與電影就係咁，你唔知邊套戲會影響人一世，我就係想做套咁嘅戲，唔取巧、唔扭橋、講人生、要熱血。」於是由2017年起，阿聰已經開始健身做準備，想不到來到2025年，《金童》才正式面世：「我同老婆講，史泰龍經歷過嘅嘢，我都差唔多經歷過，如果成功之前係要經歷咁多濕滯嘢，我都差唔多喇！最後成唔成功我唔知，但肯定係濕滯囉。」

一句「男人的浪漫」，展開了他地獄拍攝之旅。

由《浪漫風暴》郭富城、《激戰》張家輝，到《一秒拳王》周國賢與趙善恆，無一不在說明一個道理：演拳手真的好辛苦。如今加入的一員，就是張繼聰：「我記得個體能真係好辛苦，5日都淨係可以食朱古力同薯仔，夏天片場又咁熱，不停咁打，我又唔可以飲水只可以飲齋啡，真係好口渴，冇小便得幾滴，所以你話傷唔傷？」算是入行以來最艱辛？「最艱辛！冇替身㗎，前面淨係拍到隻腳都係我打㗎。好多前輩拍過打拳，但我想拍到最似一個拳手，去到最後一啲專業拳證，都話我真係似個拳手。去到極級辛苦嘅時候，坐喺corner個靈魂會飄走，身體每一個細胞都同你講唔好起身，但係就要靠個意志再打，嗰刻就真係演得幾好！」

拍攝期間，他滴水都不能沾，拍到靈魂飄走，卻因為體型問題被嘲「肥到隻豬咁」。

這個過程不單考驗他的意志，連帶情緒都備受挑戰，受盡冷言冷語：「一星期操六日，一日要食八餐，但當中都有拍《逃獄兄弟》、《犯罪現場》，身體一攰又冇胃口食嘢。 去到中間bulking肥到隻豬咁，啲人又冷言冷語：『你而家咁樣係咪唔做運動呀？肥到咁呀？』片場其他導演會講，IG啲人又講，我冇得解釋，吞咗佢。」

要自資埋尾？講錢太太謝安琪更豪爽

面對完體能、情緒考驗，接下來的一關，就是製作方的資金問題：「資金其實拍攝過程都有問題，最尾5日要拍打戲，身體要去到最頂峰狀態，我已經操咗兩年，最尾嗰日拍唔晒就好弊，我直頭同監製講，我攞住百幾萬出嚟頂住，拍埋最尾嗰日，監製就話唔好。」最終電影完成，主要投資方卻因公司倒閉，而正式讓《金童》不見天日：「拍完個主投公司執咗，咁仲有七位數字後期邊個畀呢？就擺咗喺度，但套戲最終點都要上，監製都有盡努力完成個尾，但我睇完覺得咁樣完成好嘥，有啲嘢唔係最好。呢個世界真係一分錢一分貨，所以我決定拎錢出嚟再剪過。」

他為盡善盡美，最終決心親自投資。

現在說起來似是輕鬆，但其實要真金白銀付錢，他自己，甚至太太謝安琪都沒有疑慮過嗎？他表示：「我老婆幾年前已經講：『早知爭7位數字，我幫你畀咗佢啦！你快啲搞咗佢啦！』」原來太太比他更豪爽！

太太謝安琪不願見老公痛苦，曾提出付錢讓電影埋尾。

笑言「錢解決到嘅問題，就唔係問題」的阿聰，指上天開了一個他負擔到的價：「呢套戲係勵志片，我真人都係勵志片！想鼓勵大家，有啲嘢係好絕望，香港而家好愁雲慘霧咁，但我想做個活生生嘅例子，唔使驚，盡做啦！最初我諗過如果去到7位數字，我就唔投資㗎喇，但個天又好好，而家（6位數字）我又負擔到。」

絕對想攞金像獎影帝

提起金像獎，張繼聰絕對坦誠想得獎：「係演員都想攞金像獎啦，我都想好坦誠咁講。嗰時三十幾歲想攞影帝，攞咗可以穩陣啲，當然我唔係好著重，但我終極都係要攞、亦都會攞。」事到如今，「影帝」這回事更多一重意義：「你問我而家，我都需要，因為我而家開始做導演、監製。想做啲project，如果有某個演員參與，個project就會明朗晒，但我都成日被人拒絕。如果有一日我係呢個級數嘅演員，就可以話：『冇人做，我做！』實行到好有趣嘅計劃。卡片上多個銜頭，啲人話『影帝喎』，人哋都會信我多啲。」

張繼聰坦誠想得影帝，原因是可以幫忙到更多計劃成事。

入行多年，他對獎項渴望，但亦不強求：「入行梗係有拼勁，之後經歷好多挫折、被人講、頒獎禮攞唔到獎，就修練到攞唔到獎都唔係一回事。有時得唔到唔一定衰，就繼續行啦，唔好諗。叱咤我年年都坐喺度啦，有啲嘢要透過得唔到，你先知道唔需要。《金童》票房好、金像獎有提名，我會覺得好夢幻，但冇都唔會好失望，我仍然係樂觀嘅。而家就嚟開估喇，究竟呢條友，個天會報答佢定玩佢呢？」

我就係《金童》，《金童》就係我

《金童》是張繼聰的人生修練，事到如今，他已經以「零期望」去面對成績：「套戲搞咗8年，受咗咁多皮肉之苦，自己再抌埋錢出嚟，我都仍然有心理準備（唔收得）……你知而家啲票房。坦白講我都唔理，人生諗返起呢件事，覺得係好正就夠。無論得或者唔得，我都無怨無悔，因為我已經做咗人生最想做嘅嘢。而家事業我睇到好開，得唔得到個角色呀，唔係最重要。而家每朝同老婆飲下咖啡，做下gym，要做嘢就做嘢，同個女睇下《鬼滅之刃》，咁就最開心。」

即使再遇到第二次、第三次的「金童」，他都仍然會選同一條路。

他更揚言，即使再遇到第二次、第三次的「金童」，他都仍然會選同一條路：「如果下次再遇到呢啲project，我都會all in！鍾意嘅嘢就係要全程投入，去到一滴都冇，零期望，睇下個天變啲咩出嚟。我諗返我嘅人生，個天有冇待薄過我？又冇喎，我人生好好。我就係咁痴線，我就係《金童》，《金童》就係我，無怨無悔。」

市道不佳才是真考驗：留得低嘅人一定係最愛電影，一定好恐怖

人人都說電影市道不景氣，筆者聽過無數電影人給過的答案，但惟有張繼聰講得最具體、最能解釋清楚他「樂觀」的原因：「而家係考驗我哋幾鍾意呢樣嘢嘅時候，每個人都要諗返第一日，年輕嘅時候點解要做呢件事。個市就係咁差，個天就問你：『你係咪仲鍾意呀？』唔需要唔開心㗎，你覺得好痛苦咪轉行囉，但個心覺得仲鍾意呢樣嘢，咪留低。我知係好難，但香港仲未去到餓死人。」

人人都說電影市道不景氣，但張繼聰最能解釋清楚他「樂觀」的原因。

他更道出行業一直都存在問題，或許是時候清清瘀血：「電影圈咁多年嚟積咗好多問題，唔係一時三刻解決到，而家就爆晒出嚟。而家又冇錢搵，又吃力不討好，留得低嘅人一定係最愛電影，呢啲留得低嘅人一定好恐怖，好似癲狗咁！咁呢堆人一定可以將架車撻返著。我有信心喎，人類係唔會唔聽故仔，不過係咪另外一種形式呢？唔知，但創作嘅嘢一定會有。」你夠愛電影嗎？張繼聰明顯夠，而《金童》就是他的答案。

你夠愛電影嗎？張繼聰明顯夠，而《金童》就是他的答案。

採訪：何德

髮型：Cooney Lai

化妝：LevinaBoMakeUp

地點提供：

FWD House 1881

富衛1881公館