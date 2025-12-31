《鏈鋸人 蕾潔篇》日本票房破100億！藤本樹親繪新感謝插圖曝光

劇場版動畫《鏈鋸人 蕾潔篇》官方推特今（31）日宣布，在日本上映 103 天後累計觀影人數達 655 萬人、票房正式突破 100 億日圓大關，原作者藤本樹也透過賀圖向觀眾表達感謝。

藤本樹繪製特別插圖感謝觀眾進場（圖源：鏈鋸人）

官方特別公開藤本樹親筆繪製感謝插圖，其中表示：「謝謝大家踴躍觀影！這部作品的餘韻，我到現在都還沒走出來！」這部由 MAPPA 製作的劇場版延續電視動畫人氣，自 9 月 19 日起在日本上映後便一路維持高熱度，全國觀影人次與票房持續成長。目前已成為日本今年重要的票房動畫作品之一。

而在台灣方面，《鏈鋸人 蕾潔篇》當初於九月底上映 12 天就衝破 1 億元關卡。後續累計超過 2.2 億新台幣，在年度票房排行中名列前段，成為 2025 年台灣票房表現亮眼的日本動畫作品。