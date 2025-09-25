《長相黐守》遭內地審查 男同志角色AI「換臉」為異性戀 發行商譴責 公映煞停｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】由澳洲新銳導演Michael Shanks自編自導電影《長相黐守》（Together）原定 9 月 19 日在中國內地公映，然而在日前的試映中，有觀眾發現除刪減性愛、裸露鏡頭，更有男同志的婚禮等情節遭到修改，疑經 AI 改為異性戀版本。事件引發爭議，有影迷批評扭曲原作，電影全球發行商 Neon 發聲明譴責，要求停止上映。

蒸氣遮掩裸體、刪去同志鏡頭

《長相黐守》由 Dave Franco及 Alison Brie 主演，講述一對情侶搬到鄉間後，遭遇神秘力量影響身體和關係的故事。電影今年 1 月入圍辛丹斯電影節，在影評網站 Rotten Tomatoes獲得100%好評而受到關注，早前已在美國及澳洲上映，8 月亦曾在香港上映。

電影原定 9 月 19 日在中國內地公映，9 月 12 日起上映優先場場次。有觀眾發現，電影經刪減和修改，包括在男主角淋浴場面以蒸氣遮掩裸體，及將片中一對男同志伴侶換成異性戀面孔，並刪去涉及同志情侶互動、親密的橋段。

《奧本海默》裸露場面曾被遮掩

相關改動在中國影評網站豆瓣引起大量負評，不少網民批評做法「不單扭曲劇情，更是不尊重性向」。電影全球發行商 Neon 隨後發聲明，譴責未經授權的修改，強調「並不認可這些剪輯，要求停止發行」。中國方發行商海秀（Hishow）則未有回應。

中國對 LGBT 題材長期採取嚴格審查，同性婚姻亦未獲承認，這次使用疑似 AI 技術更改畫面，觸發更多爭議。早前奧斯卡得獎電影《奧本海默》（Oppenheimer）在中國上映時，Florence Pugh 的裸露場面亦被加上 AI 生成的黑色衣服遮掩。

來源：BBC