專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》動畫第4季確認為「分割5季度」超大型企劃！2026年4月開播
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》官方正式宣布，許多粉絲期待的的電視動畫版第 4 季將以非常罕見的「分割成 5 季度」形式製作和播出。並且確認前這會是所未有的大型企劃，將會把原作小說第 10 卷之後的故事完整動畫化。
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》動畫第 4 季首波內容確定於 2026 年 4 月正式開播，將會先採取連續播出 2 個季度（半年番）的方式呈現。故事將緊接在「魔國聯邦」的開國祭之後，劇情描述隨著魔國聯邦的勢力擴大，引起了周邊國家的警惕。以支配西方諸國財政的羅素一族首領「格蘭貝爾 羅素」為首的勢力，為了維護自身的權益，開始策劃各種陰謀手段來打壓利姆路。
2026賀歲最強《夜王》！黃子華 X 鄭秀文 X 《毒舌大狀》導演吳煒倫 偕東日夜總會小姐列陣驚艷亮相
首發海報、預告，幕前陣容曝光，帶領觀眾喜迎馬年！今個新年一對歡喜冤家黃子華、鄭秀文情義兩心知，與一班笑面迎人的美艷公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等各出奇招，閃艷舞場，鬥靚鬥笑鬥好戲！謝君豪、楊偉倫、盧鎮業、何啟華夜店獵艷，春光無限好，陪大家開心迎新歲！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
存酒人｜蔣雅文、Julio@Soler驚喜組合成首支存酒故事主人翁 蔣雅文坦言被劇本感動
ViuTV原創劇《存酒人》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裡帶來令人難以忘懷的燦爛時光。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
廣志超強！《野原廣志午餐的流派》制霸Niconico包辦評論排行前五名
由《蠟筆小新》官方衍生漫畫《野原廣志午餐的流派》改編動畫，正式在今年 10 月播出，由於作為主角的「野原廣志」畫風和原作差異巨大，表情看上去十分詭異而爆紅，各種趣味的台詞被解讀為「廣志其實是殺手」、「幻想自己是廣志的陌生人」。而年末隨著日本知名影音平台 Niconico 回顧數據推出，《野原廣志午餐的流派》也展現出了驚人的霸榜高人氣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
陳豪為鍾嘉欣個唱做嘉賓唱《漣漪》台慶封口轉頭開金口
育有3個仔女嘅鍾嘉欣近年不時由加拿大回港工作，早前更北上舉行巡迴演唱會。鍾嘉欣喺廣州嘅演出早前搵到舊拍檔陳豪擔任嘉賓，近年甚少開金口嘅阿Mo為嘉欣BB獻聲，二人更合唱陳百強嘅名曲《漣漪》，好多網民都話係「《溏心風暴》回憶殺」。當陳豪由台底升上嚟嘅一刻，全場觀眾相當驚喜，唱到尾嘅時候舞台屏幕仲播出《溏心風暴》片段。而陳豪嘅歌聲同樣有「驚喜」，因為聽得出好緊張！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Serrini一連五場音樂會觀眾大玩保鏢Dress Code 本尊笑言分不清誰是觀眾誰是真場地保安
本地獨立女唱作人 Serrini 12 月 17-21 日一連五個晚上舉行的個人音樂會《Serrini SITUATION Live in Hong Kong 2025》於 黃埔TIDES 圓滿舉行，五場均爆滿，為場地開幕以來連續演出最多場次之歌手！音樂會由一開始公布的三場加至五場，當中最初公布的三場門票更是以抽選形式進行，其後兩度加場，足以證明 Serrini 的獨特魅力！Serrini 又以「SITUATION」為主題，恰巧呼應 TIDES 的船形場地設計，別樹一格的帶領觀眾登上「情感之船」，隱喻現今形容模糊不清的感情關係。Serrini 整個演出分為航出海洋的各個階段，以風格迴異的歌曲演繹出她的各種面向，航行於複雜而親密的情感波瀾中。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Yahoo全年搜尋人氣榜｜大S徐熙媛、方大同及金賽綸辭世成熱搜娛樂人物首三位 《KPop獵魔女團》穩佔歌曲榜前兩位
2025年，無論放眼全球還是聚焦本港，都是風高浪急的一年。年初美國總統特朗普重掌白宮後旋即開打關稅戰所造成的政經時局動盪，到日本地震海嘯預言於年中種下的陰霾，以至年末震驚全港的大埔宏福苑奪命大火，我們縱然戰戰兢兢，卻從未停步，以最大的耐心以及韌性，於難關中找尋曙光、擁抱希望。雅虎香港（www.yahoo.com.hk）作為香港人的同伴摯友，將一如以往於年末揭曉2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，從十三個精選熱搜排行榜當中，以港人最關心的角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，與大家於風雨中昂首闊步、並肩前行，迎接即將來到的2026年。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Yahoo全年搜尋人氣榜｜TVB劇集綜藝霸榜電視類別 十大熱搜電影一半屬「香港製造」
《哪吒之魔童降世》創下中國票房逾50億人民幣紀錄，電影續集《哪吒之魔童鬧海》完美承接其氣勢，未上映已獲得海量關注與討論，憑由大年初一上映起計長達153日的超長放映期，創下逾154億人民幣票房，話題不斷榮登榜首。日本大熱動漫作品《鬼滅之刃》最終篇章「無限城」以電影三部曲形式上映，第一部於8月上映時成為焦點，吸引大陸粉絲專門來港觀賞，並引發觀眾cosplay故事角色入場，氣氛熾熱登上排行榜第二名，連同第五名《世外》，共計三套動畫電影上榜。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《港樓》西沙SIERRA SEA第2A期展銷廳錄逾4,000人次參觀
新地(00016.HK)旗下西沙SIERRA SEA第2A期預計最快本周上載樓書，項目的展銷廳「Sai Sha Gallery」自12月17日開放予眾參觀，截至昨日(21日)已錄得超過4,000人次參觀。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
小島秀夫意外入坑《Kpop獵魔女團》竟看到哭！曬神曲「Golden」直呼：超級好看
知名遊戲製作人小島秀夫，過去就以熱愛各種電影和音樂聞名，經常在社群媒體上分享個人的鑑賞清單，以及觀影心得。而最近，他在個人 X（推特）上分享自己觀看了今年在 Netflix 爆紅的動畫大作《Kpop 獵魔女團》（Kpop Demon Hunters），並給出了很高的評價。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
《新股》諾比侃(02635.HK)暗盤開報80元 平上市價
根據富途交易平台顯示，明天掛牌的諾比侃(02635.HK)暗盤平開報80元，成交17.44萬股，涉資2,634.7萬元。 根據輝立交易平台顯示，明天掛牌的諾比侃(02635.HK)暗盤平開報80元，成交9.93萬股，涉資1,670萬元。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《資金》港匯走強 現貨美電新報7.7769
港匯今早(23日)走強，高低位7.7762/7.7806，現貨美電新報7.7769。 下周一(29日)銀行體系結餘，預計為539.58億元。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
《資金》現貨美電報7.7807
港匯今早(22日)靠穩，高低位7.7794/7.7819，現貨美電新報7.7807。 本周三(24日)銀行體系結餘，預計為539.55億元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 4 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 1 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前