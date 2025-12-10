Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

《阿凡達 3》香港延期，北上深圳睇 IMAX 攻略：五大頂級影院規格、人民幣 65 起票價一覽

由奧斯卡金像導演占士金馬倫執導的荷里活矚目鉅製《阿凡達》系列第三集《阿凡達：火與燼》(Avatar: Fire and Ash)，原定於 2025 年 12 月在香港搶先上映。然而，鑑於香港大埔宏福苑不幸發生嚴重火災，電影發行商為尊重香港社區及避免片名「火與燼」的敏感聯想，於 12 月 6 日宣佈《阿凡達 3》將延期至 2026 年才在香港推出。

此消息令一眾渴望第一時間欣賞潘朵拉星 (Pandora) 史詩冒險的香港影迷大失所望。由於內地的上映檔期通常不受影響，對於追求極致觀影體驗的影迷而言，北上深圳觀看 IMAX 或 IMAX Laser (IMAX 激光) 版本，已成為與全球其他地區同步欣賞這部科幻巨作的熱門選擇。

為什麼要選擇 IMAX 觀看《阿凡達 3》？

《阿凡達》系列電影的導演占士金馬倫以追求電影技術極限而聞名，其作品如《阿凡達 3》就是為 IMAX 巨幕量身訂造的。選擇 IMAX 觀影，能確保觀眾欣賞到電影製作團隊所期望呈現的完整視聽效果：

專屬畫面比例 (Aspect Ratio)： IMAX 攝影機拍攝的片段，會呈現比普通影院更「高」的畫面比例，俗稱「上下撐滿幕」。這能讓觀眾看到多達 26% 的額外畫面內容 ，尤其是在呈現潘朵拉星的廣闊天空和巨型生物時，提供無可比擬的視野沉浸感。

頂級畫質及亮度： IMAX Laser 系統採用雙 4K 激光投影機，能呈現更純淨的黑色和更廣闊的色域，畫面亮度更是傳統影院的數倍。對於《阿凡達 3》這種色彩絢麗、細節豐富的 3D 巨作來說，IMAX Laser 能有效克服 3D 眼鏡帶來的亮度損耗。

震撼音響效果： IMAX 影院配備特有的 12 聲道或 12.1 聲道音響系統，比傳統 5.1 或 7.1 系統更精準、更具方向感，讓觀眾有如置身於外星叢林之中。

以下為香港觀眾前往深圳觀影，在交通便利性與影院規格上具有優勢的五大著名 IMAX 影院推薦，並附上票價參考：

深圳五大著名 IMAX 影院推薦

重點影院規格細節：

CGV 影城 (卓悅中心店) ：

此影城位於福田中心區，交通便捷，是香港人北上觀影的首選之一。其 IMAX 廳採用最新的 IMAX Laser 系統，在亮度、對比度和色彩表現上均優於傳統數碼 IMAX，能為《阿凡達 3》提供頂尖的沉浸式體驗。 萬象影城 (深圳灣萬象城旗艦店) ：

這間位於南山區的旗艦店同樣採用 IMAX Laser 系統，設備新淨，環境高級。鄰近深圳灣口岸，對於住新界西或乘搭中港巴士的影迷來說，是相當便利且高質的選擇。 博納 UA 影城 (KK Mall 店) 及 萬象城百老匯影院 (羅湖萬象城店)：

這兩間影院均位於羅湖核心地帶，鄰近羅湖口岸及文錦渡口岸。博納 UA 主打 21.64 米的 IMAX 巨幕，而羅湖萬象城則在商業配套上十分成熟，兩者均是追求便捷的影迷的好選擇。 CINESKY 新天影院 (壹方天地店)：

雖然位於龍華區，距離口岸稍遠，但它以擁有全深圳最大的 IMAX 影廳而聞名，巨型銀幕搭配寬敞舒適的座位，能帶來無與倫比的視覺震撼。

觀影提示及票務須知：

深圳戲院購票主要透過內地 App，如美團 App (Meituan) 或貓眼電影 App (Maoyan) 進行，請先預早開通有關訂票服務。

目前《阿凡達 3》的確實票價仍未公佈，各影院亦會因應片商要求和各自規格而有調整，建議大家可以多對比不同影廳體驗而決定。

內地多數影院的特效廳 (包括 IMAX) 規定 1.3 米或以下兒童也需購票，請留意各影院的入場細則。

