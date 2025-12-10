焦點

《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。
Yahoo Tech HK

《阿凡達 3》香港延期，北上深圳睇 IMAX 攻略：五大頂級影院規格、人民幣 65 起票價一覽

港人影迷不用等到 2026 年！福田、羅湖、南山五大熱門 IMAX 影院推薦，即睇邊間有 Laser 版、屏幕幾大、點樣搭車最方便。

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
《阿凡達 3》香港延期，北上深圳睇 IMAX 攻略：五大頂級影院規格、人民幣 65 起票價一覽
阿凡達 3》香港延期，北上深圳睇 IMAX 攻略：五大頂級影院規格、人民幣 65 起票價一覽

由奧斯卡金像導演占士金馬倫執導的荷里活矚目鉅製《阿凡達》系列第三集《阿凡達：火與燼》(Avatar: Fire and Ash)，原定於 2025 年 12 月在香港搶先上映。然而，鑑於香港大埔宏福苑不幸發生嚴重火災，電影發行商為尊重香港社區及避免片名「火與燼」的敏感聯想，於 12 月 6 日宣佈《阿凡達 3》將延期至 2026 年才在香港推出。

此消息令一眾渴望第一時間欣賞潘朵拉星 (Pandora) 史詩冒險的香港影迷大失所望。由於內地的上映檔期通常不受影響，對於追求極致觀影體驗的影迷而言，北上深圳觀看 IMAX 或 IMAX Laser (IMAX 激光) 版本，已成為與全球其他地區同步欣賞這部科幻巨作的熱門選擇。

為什麼要選擇 IMAX 觀看《阿凡達 3》？

《阿凡達》系列電影的導演占士金馬倫以追求電影技術極限而聞名，其作品如《阿凡達 3》就是為 IMAX 巨幕量身訂造的。選擇 IMAX 觀影，能確保觀眾欣賞到電影製作團隊所期望呈現的完整視聽效果：

  • 專屬畫面比例 (Aspect Ratio)： IMAX 攝影機拍攝的片段，會呈現比普通影院更「高」的畫面比例，俗稱「上下撐滿幕」。這能讓觀眾看到多達 26% 的額外畫面內容，尤其是在呈現潘朵拉星的廣闊天空和巨型生物時，提供無可比擬的視野沉浸感。

  • 頂級畫質及亮度： IMAX Laser 系統採用雙 4K 激光投影機，能呈現更純淨的黑色和更廣闊的色域，畫面亮度更是傳統影院的數倍。對於《阿凡達 3》這種色彩絢麗、細節豐富的 3D 巨作來說，IMAX Laser 能有效克服 3D 眼鏡帶來的亮度損耗。

  • 震撼音響效果： IMAX 影院配備特有的 12 聲道或 12.1 聲道音響系統，比傳統 5.1 或 7.1 系統更精準、更具方向感，讓觀眾有如置身於外星叢林之中。

重溫阿凡達系列，、搶先看《阿凡達 3》幕後製作《火與水：阿凡達製作特輯》

Disney+ 獨家上架

廣告

以下為香港觀眾前往深圳觀影，在交通便利性與影院規格上具有優勢的五大著名 IMAX 影院推薦，並附上票價參考：

深圳五大著名 IMAX 影院推薦

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

重點影院規格細節：

  1. CGV 影城 (卓悅中心店) ：
    此影城位於福田中心區，交通便捷，是香港人北上觀影的首選之一。其 IMAX 廳採用最新的 IMAX Laser 系統，在亮度、對比度和色彩表現上均優於傳統數碼 IMAX，能為《阿凡達 3》提供頂尖的沉浸式體驗。

  2. 萬象影城 (深圳灣萬象城旗艦店) ：
    這間位於南山區的旗艦店同樣採用 IMAX Laser 系統，設備新淨，環境高級。鄰近深圳灣口岸，對於住新界西或乘搭中港巴士的影迷來說，是相當便利且高質的選擇。

  3. 博納 UA 影城 (KK Mall 店) 及 萬象城百老匯影院 (羅湖萬象城店)：
    這兩間影院均位於羅湖核心地帶，鄰近羅湖口岸及文錦渡口岸。博納 UA 主打 21.64 米的 IMAX 巨幕，而羅湖萬象城則在商業配套上十分成熟，兩者均是追求便捷的影迷的好選擇。

  4. CINESKY 新天影院 (壹方天地店)：
    雖然位於龍華區，距離口岸稍遠，但它以擁有全深圳最大的 IMAX 影廳而聞名，巨型銀幕搭配寬敞舒適的座位，能帶來無與倫比的視覺震撼。

觀影提示及票務須知：

  • 深圳戲院購票主要透過內地 App，如美團 App (Meituan) 或貓眼電影 App (Maoyan) 進行，請先預早開通有關訂票服務。

  • 目前《阿凡達 3》的確實票價仍未公佈，各影院亦會因應片商要求和各自規格而有調整，建議大家可以多對比不同影廳體驗而決定。

  • 內地多數影院的特效廳 (包括 IMAX) 規定 1.3 米或以下兒童也需購票，請留意各影院的入場細則。

更多內容：

電影公司宣布《阿凡達：火與燼》香港上映日期押後

深圳好去處｜深圳戲院特色VIP影院睇《阿凡達3》！2人情侶梳化卡座人民幣44元起 一覽戲院票價、地址、交通

阿凡达3（猫眼电影）

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？

網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？

餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽

am730 ・ 1 天前
黃子雄街頭代友截車盡顯風度 網友讚嘆上等人氣場「他演不了窮人」

黃子雄街頭代友截車盡顯風度 網友讚嘆上等人氣場「他演不了窮人」

曾經係TVB「御用有錢人」嘅黃子雄Geoff，最近被網民街頭偶遇，提到佢當時幫朋友截車過馬路，認為Geoff好有風度。發文者更大嘆「都說他和王敏德一樣，戲裡演不了窮人！」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉　網讚嘆：又美又大方

佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉　網讚嘆：又美又大方

50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。

姊妹淘 ・ 3 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節

許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨離世，終年76歲。日前，遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，並與新加坡傳媒人紅姑邀約茶聚及接受訪問，大談許紹雄離世前嘅病況及最後死因。紅姑於社交平台分享與遺孀龍嬿而和許惠菁見面傾談嘅內容，龍嬿而表示去年9月許紹雄發現患腎癌後，已進行切除腫瘤手術，康復進度亦理想，直言許紹雄係一個非常乖嘅病人，留醫兩、三天出院後都有聽從醫生叮囑，按時食藥和覆診，但喺今年10月，許紹雄感身體不適，檢查後得知癌細胞擴散到肺部，最後因癌症擴散，身體受細菌感染，引發多重器官衰竭而病逝，坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！　陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！　陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」

姊妹淘 ・ 2 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位　代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理

神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位　代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理

大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。

28Hse.com ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！

大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司

Medical Inspire 醫．思維 ・ 4 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！

香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！

近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
老闆榮休！深水埗「遮王」新藝城月尾結業 清道光年間創立183年傳五代

老闆榮休！深水埗「遮王」新藝城月尾結業 清道光年間創立183年傳五代

位於深水埗荔枝角道314號B1號、鄰近北河街市的老字號雨傘店「新藝城」，昨日於社交平台宣布今年12月底結業。有「遮王」之稱的「新藝城」，歷於清朝道光22年（1842年）在廣州創立，至1950年代，現任老闆「威哥」邱耀威父親從廣州來港，在深水埗南昌街開業，之後在區內落地生根。威哥自出娘胎已「埋首傘下」，童年幾乎全在檔口度過；家中四名子女，最終只有他一人選擇承傳父業。至今計有183年歷史的這間老店，將在年底謝幕，消息一出，網上即掀起熱議。

28Hse.com ・ 1 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足

容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足

現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
抵制日貨宣告失敗？壽司郎中國生意火爆 被內地人列入廣東「新粵菜」

抵制日貨宣告失敗？壽司郎中國生意火爆 被內地人列入廣東「新粵菜」

日本「FOOD & LIFE Companies」旗下連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」在上海同開兩店，開業盛況空前，排長龍14小時畫面墟冚，預約排滿一個月後，食客明言不關心政治，形同「抵制日貨」宣告失敗。從經營角度，壽司郎中國生意火爆背後有其成因，資料顯示自從中國的日本海鮮進口禁令後，內地壽司郎已轉為國際加本地採購，且經常宣傳福建鮑魚、真鯛，甚至獲內地人稱為「新粵菜」，由於有中國餐飲要素，成功讓中國人安心享用

Yahoo財經 ・ 4 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限10/12）

【Aeon】周三新鮮日（只限10/12）

今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有維記雪米糍$6/件、七喜 (330毫升) $3/罐、百福蒸煮豆腐 (350克) $5/件！另外周三大特賣仲有一系列家居用品、個人護理用品、內衣服飾、童裝玩具及文具等，滿足晒一家大細嘅唔同需要！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！

YAHOO著數 ・ 6 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人

【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人

來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...

運動筆記 ・ 22 小時前
韓國爆紅「逃跑小人」拍照法連TWICE都在玩！4步驟教妳拍出同款可愛感！

韓國爆紅「逃跑小人」拍照法連TWICE都在玩！4步驟教妳拍出同款可愛感！

影片上架後立刻掀起討論，留言區狂刷「太可愛了吧」「到底是誰」瞬間變成大型猜成員遊戲，整個社群都被這份荒謬可愛的節奏感吸住。這種拍法近期在韓國SNS全面洗版，被稱為「逃跑小人拍照法」！步驟一 先讓拍攝者站到比較高的位置，步驟二 把鏡頭切成0.5x廣角從上往下俯拍，步...

styletc ・ 1 小時前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%

中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%

最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。

鉅亨網 ・ 5 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生

古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生

古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？

女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？

大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
東京7.3級直下地震危機？ 840萬人無家後醫療點爆滿！

東京7.3級直下地震危機？ 840萬人無家後醫療點爆滿！

哎喲，日本的首都圈本該是高樓林立、櫻花滿街的繁華夢幻，誰知專家小組最新評估一出，7.3級直下地震最壞情況下，死傷1.8萬人、經濟損失高達83萬億日圓（約4.2萬億港幣），聽起來像災難片預告！小編刷到共同網頭條時心想，這不就是「地震版東京日劇」的續集嗎？來，咱們邊檢查地震包邊聊聊這份最新報告，保證不慌，只添點防災小撇步～

Japhub日本集合 ・ 3 小時前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 香川四國白雞蛋 $22/件（只限10/12）

【759阿信屋】一日限定勁抵價 香川四國白雞蛋 $22/件（只限10/12）

759阿信屋推出一日限定優惠，CP Selection泰國新鮮雞蛋(L)10隻裝 $20、香川四國白雞蛋10隻裝 $22、澳洲優質原片大燕麥 750g $45/3件、Prime Food 豬排骨 454g $49.9/2件、Oliveta 橄欖油 1L $168/3件、Kyoku 急凍澳洲和牛漢堡扒/芝士漢堡扒 $100/5件！

YAHOO著數 ・ 6 小時前