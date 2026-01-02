宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
《阿凡達3》全球票房勁破8.6億美元！入場前必讀八大看點
《阿凡達3》在各地上映後票房成績非常亮麗，全球票房累計已突破8.6億美元，成為2025年全球第六大賣座電影，三部《阿凡達》系列電影全球總票房迄今超過61億美元。
史詩級科幻鉅製《阿凡達3》由殿堂級金像名導占士金馬倫（James Cameron）執導及監製，匯聚原班人馬包括森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）、金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）及金像提名影后薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）等主演，帶領全球觀眾重返潘多拉（Pandora）星球，延續前兩集的浩瀚奇幻冒險。
首集《阿凡達》於2009年上映，被譽為劃時代經典，截至目前全球票房錄得超過29.2億美元，為影史最賣座電影，並獲奧斯卡九項提名，贏得最佳攝影、最佳視覺效果及最佳美術指導三項大獎。續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），延續深受喜愛的角色及故事，以23.2億美元票房位居影史第三位，再次摘下奧斯卡最佳視覺效果獎。
《阿凡達3》劇情接續上集，講述男女主角積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在戰爭結束後數週，一邊哀悼陣亡長子、一邊舉家遷離納威人麥格拿族領地，隨風商族（Wind Traders）的游牧飛船尋找新家園。途中卻遭遇曼關族（Mangkwan）開戰，同時面對人類資源開發管理署（RDA）軍團夾擊。為保護家人，積舒利不僅竭盡全力，更須面對痛苦抉擇與必要犧牲。作為吐魯馬圖（Toruk Makto），積舒利的行蹤和所作的每個決定皆牽動整個家族與潘多拉的命運。
《阿凡達3》八大看點
《阿凡達3》看點1. 系列終極篇 被譽為「最精彩的一集」
占士金馬倫強調：「《阿凡達3》不是一般續集，而是整個系列的終極篇。這是原始故事設計的第三幕，不是荷里活常見的『拍完一部就急急搵劇本』做法。我們一直在下長遠的棋，使觀眾投入並關心這些角色——即使他們十呎高、皮膚湛藍，但依然有人性。」
《阿凡達3》看點2. 壯麗新領域開拓 視覺奇觀突破極限
本集大幅拓展潘多拉邊界，首次揭開積舒利一家從未踏足的天空浮空飛船世界與漫天火灰的熾熱地帶，呈現前所未見的壯闊自然奇景：懸浮雲端的巨型飛船村莊、灰燼瀰漫的兇險天空。這些全新設定不僅解開前作謎團，更重金打造更大規模的史詩戰爭，場面浩瀚磅礡、視覺震撼突破極限，讓潘多拉世界觀更豐富立體、令人嘆為觀止。
《阿凡達3》看點3. 兩大新族群震撼登場 全新海陸空物種驚艷潘多拉
占士金馬倫於《阿凡達3》一口氣引入兩大全新納威族群：遊牧天空的「風商族」，以巨型「氫氣水母」（Medusoid）及「飛行魷魚」（Windray）拉動浮空飛船，自由航行藍天、在各部落間經商；以及火山地帶的「曼關族」，由首領法娜 Varang （奧娜卓別林 飾）領導，塗滿灰燼與紅色紋身，展現兇悍原始形象。他們棄信奉萬物之母艾華，戰後常殘忍割斷俘虜古魯辮，斷絕其與艾華的連結，以發洩仇恨。
兩族生活習俗與文化截然不同，一方靠貿易維生，一方專依武力掠奪，徹底顛覆傳統納威的和諧價值觀。繼吐魯（Toruk）與塔鯨（Tulkun）之後，全新外星物種橫空出世，體型高達500尺的「氫氣水母」能釋放氫氣托起巨型飛船村莊，「飛行魷魚」則如活指南針，引領風商族穿梭無限天空，為潘多拉注入前所未有驚艷元素。
《阿凡達3》看點4. 謎團遂漸揭曉 角色蛻變震撼人心
積舒利與妮蒂莉的養女卡娜，其生母為科學家桂絲(薛歌妮韋花 飾)，但生父及誕生之謎始終撲朔迷離。本集卡娜與潘多拉的隱秘連結漸露端倪，她不僅是積舒利的家庭一員，更可能成為影響整個潘多拉命運的關鍵人物，其身世或牽涉納威人體系及潘多拉未來。至於另一看點落在蜘蛛仔身上，他在納威人與人類之間的身份矛盾更加突出，既有對父親戈維治上校 Quaritch的血緣牽絆，也有對潘多拉星球及舒利一家的歸屬感，這種掙扎讓角色更具張力。加上在電影預告中，蜘蛛仔竟然能不戴面罩呼吸，令角色的發展更見神秘感。
《阿凡達3》看點5. 親子濃情催淚昇華 森禾霍頓感悟如鏡像反射
占士金馬倫延續上集家庭核心主題，將積舒利守護家人的敘事推向高峰，親情催淚度再創新高。導演曾分享：「電影探討亂世中家庭意義，父母如何學會放手，信任子女作出正確選擇。積舒利因喪子之痛，過度保護而變得如獨裁者般。」飾演積舒利的森禾霍頓則表示，角色情感超越父子關係，如一面鏡子：「親子關係反映自我，就像我與兒子的現實互動，我努力讓他成為更好的人，卻也在他身上看到自身缺點。這部電影深刻詮釋箇中真諦。」
《阿凡達3》看點6. 大戰全面升級 世界觀進一步擴展
在前兩集基礎上，本集將潘多拉衝突推向巔峰。新族群帶來不同信仰、生存方式及價值觀分歧，故事不再局限人類與納威人的對抗，而是延伸至納威族內部激烈內戰與艱難抉擇，戰爭規模空前磅礡、充滿驚心動魄的追逐、爆炸與生死搏殺，令潘多拉世界更複雜多變、動作場面更升級震撼。
《阿凡達3》看點7. 動員1500位特效師驅動革命性VFX技術 16部攝影機同步動態捕捉
《阿凡達3》極致視覺效果由奧斯卡得獎團隊打造，動員超過1500位世界頂尖視覺特效師，務求完美呈現占士金馬倫腦海中的無限奇想，並合符導演對畫面的嚴謹要求；團隊驅動全新VFX技術亦再度自我突破超越，建構潘多拉星未知領域外，亦深度詮釋角色個性與質感。占士金馬倫帶領團隊透過革命性VFX技術，製作高達3382個VFX鏡頭，拍攝期間同步操作16部攝影機多角度拍攝，為每位角色進行動態捕捉（Motion Capture），加上頭部增設兩部高清攝影機，百分百捕捉演員的面部表情，再透過特技轉化為納威人！
《阿凡達3》看點8. 頂尖3D特技震撼呈現 全方位沉浸式體驗
《阿凡達3》延續系列傳奇視覺奇觀，占士金馬倫攜金像級團隊鑽研頂尖特技，為觀眾帶來極致視覺、聽覺及感官震撼，多種放映格式供選擇，其中IMAX巨幕、4DX及Cinity等絕對為首選，結合重金打造的革命性3D特效，引領觀眾探索叢林、海洋後的全新火山領域，體驗最逼真沉浸的觀影享受。
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
尖沙咀甜品店見巨鼠 店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉
社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。am730 ・ 6 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 19 小時前
【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）
Uniqlo今期限定優惠春裝推介，有超人氣Uniqlo U 聯乘系列T恤、一家大細嘅PUFFTECH 、HEATTECH、男女都啱著嘅長褲，種類超齊全！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 2 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 23 小時前
「千年一遇美少女」橋本環奈元旦發財運！玩日版《百萬富翁》爽贏1000萬日圓
被封為日本「千年一遇美少女」的國民女星橋本環奈，在2026元旦即財運爆燈！她參加富士電視台復活的益智問答遊戲節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）成大贏家Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
周深唱粵語串燒歌賀元旦 感激港人支持圓啟德夢
【on.cc東網專訊】內地歌手周深於啟德主場館舉行一連兩場演唱會，昨晚（1日）迎來尾場，大批「生米」（周深粉絲統稱）到場支持偶像，全場爆滿。演唱會於7點開始，周深以一身粉紅色古裝登場，以歌曲《浮游》揭開序幕，又以廣東話與觀眾打招呼，演唱《若夢》時更把歌詞最後一句東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 10 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金
洋名Carol的周佩賢，過去曾接受傳媒訪問講述身世及發跡經歷。她2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group ），初期公司專注於工廈翻新及拆售，後來轉戰市區收購及重建。信報財經新聞 ・ 15 小時前
謝安琪自揭近2年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚
謝安琪喺尋晚嘅叱咤頒獎禮上以《50／50》一曲獲得叱咤十大獎項，並且於台上現場演繹歌曲。謝安琪之後喺後台接受訪問時，自言最近失聲並且早前先至出院Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 8 小時前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】周三(去年12月31日)天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷，警員經進一步調查，相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，事件估計涉及感情糾紛，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案姓黃男職員。至昨日(1月1日)，蘇女仍然危殆，黃男則轉為嚴重，暫未適合錄取口供。on.cc 東網 ・ 5 小時前
特朗普認擅自加藥未按醫學建議 日服 325 毫克阿士匹靈 醫生警告恐增出血風險︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日接受《華爾街日報》專訪，提及自己每日服用的阿士匹靈劑量高於醫生建議，並認為這正是雙手出現瘀傷的原因。特朗普稱，醫生希望他服用較低劑量，但他多年來一直選擇較高劑量，因為相信阿士匹靈有助令血液變得稀薄，避免血液過稠流經心臟，不過亦承認相關做法會引致瘀傷。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？
Threads 脆友舉辦「旅行神鞋」大賽，這四款超好著波鞋日行兩萬步也不累！每次去旅行也如「萬里長征」，一對好著的波鞋就是最佳神隊友，網友評選 Onisuka Tiger、Asics、Nike 的人氣波鞋性價比好又好著，一起來看看是哪幾款實力派波鞋吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
叱咤2025湯令山奪至尊歌大獎，認識〈用背脊唱情歌〉的26歲唱作男歌手，姜濤也唱過他的作品
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025完美落幕，至尊歌曲大獎由湯令山Gareth T.以〈用背脊唱情歌〉奪得，得獎片段在Threads上引起熱話。只聽過他這首歌曲嗎？其實他早在2021年加入華納唱片，亦曾為姜濤寫歌，一起來認識這位唱作男歌手吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉
曾為多套港產片演出及武術指導嘅袁祥仁，喺元旦日下午病逝，終年69歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 1 天前