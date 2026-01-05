《阿凡達3》全球票房突破10億美元！ 《阿凡達》系列總票房超過63.5億美元

《阿凡達3》全球票房已突破10億美元大關，為占士金馬倫這部開創性系列再添一項重大成就。此外，剛剛亦傳來了另一喜訊，在香港時間1月5日早上在美國舉行的《第31屆Critics Choice頒獎禮》(Critics’Choice Awards) 中榮獲最佳視覺效果大獎。

《阿凡達3》劇照

《阿凡達3》劇照

《阿凡達3》劇照

《阿凡達3》成為系列中第三部全球票房超過10億美元的作品，將《阿凡達》系列推上電影史上最頂尖系列之列——僅少數系列有三部作品各自也突破10億美元門檻。亦是迪士尼2025年第三部達10億美元的電影，與《優獸大都會2》（Zootopia 2）及《史迪仔》（Lilo and Stitch）並列。

《阿凡達3》至今全球總票房已達10.83億美元，榮登2025年荷里活電影第二位，在多個地區表現突出，包括中國錄得1.38億美元（為2025年第二高荷里活電影）、法國8,100萬美元、德國6,400萬美元，以及韓國4,400萬美元。憑藉強大系列效應，三部《阿凡達》電影至今合共全球票房已超過63.5億美元。

