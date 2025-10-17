《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者白洗嬉離世 享年 35 歲 生前捐器官救 5 人︱Yahoo

白洗嬉

【Yahoo新聞報道】以散文集《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》療癒無數憂鬱症患者的南韓作家白洗嬉（백세희），於昨日（16 日）離世，享年 35 歲。她生前在國民健康保險公團一山醫院完成器官捐贈手術，捐出心臟、肺臟、肝臟及兩顆腎臟，成功挽救 5 名患者的生命。

綜合外媒報道，南韓器官組織捐贈院表示，白洗嬉生前已表達捐贈意願，醫療團隊依照遺願完成手術。院長感謝她與家屬的無私奉獻，表示白洗嬉以文字療癒他人，如今又以大愛延續生命，「她在生命盡頭分享的愛心成為拯救生命的奇蹟，為他人開啟新生命」。

白洗嬉出生於京畿道高陽市，是三姊妹中的第二個。她自小熱愛閱讀與創作，大學主修文藝創作，曾在出版社工作 5 年。因患有抑鬱症，她真誠記錄與精神科醫師的對話，於 2018 年出版首部作品《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》。

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》

該書出版後旋即登上南韓主要書店排行榜冠軍，並獲防彈少年團（BTS）成員 RM 推薦，累計銷量突破 60 萬冊，出口至約 25 個國家。該書於 2022 年在英國推出英文版，短短半年內便售出 10 萬冊，跨越語言與文化障礙，引發全球讀者共鳴。

白洗嬉後續出版《沒有人會比我更愛你》等作品，並透過講座及座談會與讀者交流，推動心理健康議題。她的妹妹在聲明中表示：「姊姊是一個充滿愛心的人，總是主動關懷需要幫助的人，用文字帶給他人力量。我們知道她那顆善良的心，如今希望她能在天堂安穩、自在地休息。」