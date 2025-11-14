黑色星期五優惠大合集！
《電競女孩》入圍鹿特丹國際電影節 導演白瑋琪：這波真是人生開了外掛！
《電競女孩》取材自香港近年電競文化，以幾名年輕女性為夢想奮鬥作切入點。故事講述女子電競隊長 Summer (袁澧林飾)，在踏入社會後依然無法放下對比賽的熱情，因而重新召集戰友，以「Gamer Girls」之名參加業餘賽事，屢遇低谷卻憑著堅持和團隊精神勇闖新境界，甚至在茶餐廳舉辦比賽，建立屬於新世代的理想空間。當「香港電競隊選拔賽」逼近，女孩們選擇迎難而上，以團隊熱血信念打造屬於年輕人的理想世界。
由新銳導演白瑋琪 (Bassetto)、楊帆 (Sophie)執導，廖婉虹 (Jacqueline)監製，集結新世代演員，包括袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻 (kayan9896)、陳宗澤 (CY) 及杜曦駿主演的新世代熱血青春力作《電競女孩》再報捷，繼入選第22屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」單元後，日前公佈入圍第55屆鹿特丹國際電影節「Bright Future」單元，成為今年港產青春題材電影的亮眼代表，團隊將踏上國際影展，見證屬於香港青年電影人的燦爛高光時刻。
「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品 入圍鹿特丹國際電影節
《電競女孩》由新銳導演白瑋琪與楊帆執導，榮獲「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品。歷經五年磨鍊、以僅500萬製作費完成全片，後製超過900多個特效鏡頭與熱血電競題材融合之作，呈現新世代追夢者的真實精神，完成不可能的任務。作品早前於香港亞洲電影節首映後，再入圍第55屆鹿特丹國際電影節「Bright Future」單元，代表香港新導演面向國際觀眾。
鹿特丹國際電影節電影節「Bright Future」單元策展人Kristina Aschenbrennerova表示：「《電競女孩》（Gamer Girls）是一部充滿活力及真實感的首部劇情長片。影片邀請觀眾進入由導演白瑋琪親自設計的遊戲世界『城殼之魂』（Dystopian Glory）中，為崩壞的理想國而戰，並在現實世界成為無畏的英雄。白瑋琪與楊帆展現出導演功力，創作出一部既有娛樂性又賦權的電競電影，藉此作品提醒我們——即使身處敵對陣營，也能並肩作戰，人生中有著比個人榮耀更重要的事。」
導演們與五位主演得知入選消息後難掩興奮，白瑋琪導演表示：「原來我們打遊戲打到的不是冠軍，而是電競女孩要登上鹿特丹「光明未來」的舞台，這波真是人生開了外掛！」
楊帆：「很高興《電競女孩》即將出現在鹿特丹電影節。這次你會選擇什麼樣的自己來作戰，答案就在銀幕里。希望銀幕亮起時，可以和大家共享真實的心跳。」
袁澧林：「心情非常興奮！希望能跟五個女仔和團隊一起見證鹿特丹的高光時刻。」
郭爾君冀盼：「希望《電競女孩》成為光，走進每位觀眾的內心，感謝鹿特丹給我們這次機會。」
伍詠詩坦言：「延續我們故事旅程並肩在國際舞台前行，夢幻又充滿期待。」
張蔓莎則感慨：「很榮幸能入選，《電競女孩》就像走進我生命的一束光，希望它如照亮我般，也照亮每一位觀眾的內心。」
吳家忻激動道：「能夠入選國際影展是對《電競女孩》的美好肯定，非常期待影展的時刻！」
熱血回應年輕人的迷惘與困惑 望本地電影繼續發光
白瑋琪導演表示：「我們每個人心中都有一個理想世界的願景，而實現它的過程往往漫長且充滿挑戰。對於年輕一代而言，這樣的奮鬥與挫敗感尤為真實。電子遊戲吸引人的地方在於，它讓我們能在虛擬世界中體驗英雄主義，感受勝負分明的快感。然而，現實並不總是如此簡單明瞭。」她強調，電影正正回應香港年輕人的迷惘與困惑——「我們接下來該何去何從？」電競作為全球熱潮，為年輕人提供夢想舞台，折射現實追理想的熱血堅持。楊帆補充：「希望更多朋友用行動支持香港電影，讓本地故事持續發光。」
