《非常盜3》實感魔術挽回上集劣勢 惟距離佳作還有很遠距離｜影評

《非常盜3》實感魔術彌補首集不足 惟距離佳作還有很遠距離｜影評

《非常盜3》在沒有太多對手下，於北美開畫以超過7,500萬美元成為票房冠軍，大幅拋離同日開畫、更好口碑的《逃亡遊戲》，仍難掩鋪天蓋地劣評。坦言，今集又未如外間所言的劣評，最少比如像變成科幻片的《非常盜2》可觀，也汲取上集教訓，沒有過度依賴CG的所謂魔術場面，多場魔術真解釋得來，甚至不斷用鏡頭去告訴觀眾一切的可行性。可惜，這事隔多年才出現的第三集，明顯沒有甚麼材料去支撐，故事幾乎走回上兩集的套路，而劇情一如近年流行的「Soft reboot」，企圖拍出傳承意味，惟新舊兩派皆黯然無光，觀畢全片零記憶點。

實感魔術挽回上集劣勢

《非常盜3》故事講述騎士魔術團消聲匿跡多年後，一群年輕魔術師以他們的名字執行任務，終吸引他們再次現身，並告知背後的「天眼」有新任務要他們一同合作，找出黑市鑽石商背後的陰謀。當年首集《非常盜》跑出，正是結合魔術與諜戰式任務，只可惜第二集過度誇張已難有實感。第三集初看或覺得，怎麼又重走了上集的毛病，再誇張地玩CG特技？這還算是魔術還是超能力？沒料到，今集正以此吸引觀眾，解釋得這一切的可行性；緊隨的一連串任務，也沒有濫用CG或雜耍式表演示人，一場一鏡直落的魔術表演，更大膽在大銀幕與觀眾玩場魔術與心理遊戲。重頭戲亦回歸首集好感，讓觀眾真覺在大銀幕看了場魔術表演。

中段一場「魔法屋」運用鏡頭與視覺錯覺製造動作場面，是為全片亮點。（《非常盜3》影評）

角色毫無火花

在魔術呈現上無疑比上集出色，整體只單純比上集好一些，距離可觀還有一段距離。今集要以傳承姿態去帶出一代新人勝舊人，但「騎士魔術團」一眾成員本身形象鮮明，三位新魔術師只如同一臉憤世嫉俗的「小屁孩」般，缺乏明顯性格特徵之餘亦不覺有多專業。問題便來了，故事重點是新舊兩派合作，新一代缺乏立體個性，哪管劇情再刻意鋪排上一代怎樣分批帶新人，都難以把他們性格突顯，更要命的是這時隔九年才拍的第三集，新舊兩代角色多近十位、元祖級人馬都有如各有各演，誤以為雙方能有甚麼火花？只感雙方完全合作不來。

劇本不斷想呈現兩代如何合作，只見眾人吵吵鬧鬧，且缺乏個性。（《非常盜3》影評）

虛有平庸無味的局

故事有感如像《狂野時速》般，從街頭小混混擴示至世界性大型任務，這樣的設計，都得整個「局」都得要吸引才成，畢竟這非如《狂野時速》或《職業特工隊》有龐大資金去拍動作大場面。眾人對焦鑽石商，看似是場劫富濟貧的行動，卻只得片言隻語去交代反派有多「奸」，到頭來像私怨多於一切。這班人即使魔術出眾，要他們「扮鬼扮馬」去入侵富商派對也難有說服力。即使結局將整個「局」解釋得來，還是流於為反轉而反轉之感，更仿把幾位元祖級角色設定推翻。這不禁想起同類的作品、日本的《信用欺詐師JP》——雖然該片眾人是騙徒非魔術師，但兩者本是同源，他們的佈局與拆局，高明得多了。

電影的一個「局」難以容納眾多角色，只將劇情簡單複雜化。（《非常盜3》影評）

｜《非常盜3》評分：70/ 100

｜片長：113分鐘

｜放映平台：全港院線

