《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物

經典電影《頭文字D》上映20周年，今年以4K修復及杜比全景聲重返大銀幕，三個星期票房超過港幣370萬元，打破修復版香港重映票房紀錄。日前劉偉強與麥兆輝導演終極謝票場承諾：「只要有觀眾，《頭文字D》會繼續上映！」

《頭文字D》重映的「金句場」大受歡迎，觀眾鬥拋對白，非常熱鬧。導演劉偉強與麥兆輝現身MCL AIRSIDE和K11 Art House戲院兩場「金句加油場」謝票，與觀眾玩遊戲送出周杰倫戲中常戴的油站員工帽，還附加兩位導演的簽名，觀眾搶答反應熱烈 。玩問答遊戲時，觀眾對於戲中細節非常清楚，任何刁鑽問題亦難不到他們，導演們都表示驚訝！有觀眾悉心打扮余文樂在戲中的造型，贏得特別獎品。還有觀眾帶來AE86的車箱櫃桶、跑車模型、海報等珍藏品，請導演們簽名留念，場面墟冚，現場變簽名會。

席上，劉偉強導演自爆親手替周杰倫飾演的藤原拓海背脊畫疤痕，又親自指導飾演拓海爸爸的黃秋生「打仔」，他笑說：「秋生太愛錫周杰倫，打仔嗰場戲最初佢打得唔夠狠，所以我親自示範，打到飛起！」麥兆輝導演亦透露《頭文字D》4K修復和杜比全景聲版本，將於澳洲、紐西蘭、星馬等海外上映，至於香港亦會繼續上映，希望讓更多觀眾欣賞到這部令他們驕傲的電影。

