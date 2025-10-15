焦點

專訪｜前騎師墮馬退役　投身慈善越野跑

Yahoo 娛樂圈

《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物

經典電影《頭文字D》上映20周年，今年以4K修復及杜比全景聲重返大銀幕，三個星期票房超過港幣370萬元，打破修復版香港重映票房紀錄。日前劉偉強與麥兆輝導演終極謝票場承諾：「只要有觀眾，《頭文字D》會繼續上映！」

《頭文字D》重映的「金句場」大受歡迎，觀眾鬥拋對白，非常熱鬧。導演劉偉強與麥兆輝現身MCL AIRSIDE和K11 Art House戲院兩場「金句加油場」謝票，與觀眾玩遊戲送出周杰倫戲中常戴的油站員工帽，還附加兩位導演的簽名，觀眾搶答反應熱烈 。玩問答遊戲時，觀眾對於戲中細節非常清楚，任何刁鑽問題亦難不到他們，導演們都表示驚訝！有觀眾悉心打扮余文樂在戲中的造型，贏得特別獎品。還有觀眾帶來AE86的車箱櫃桶、跑車模型、海報等珍藏品，請導演們簽名留念，場面墟冚，現場變簽名會。

廣告

席上，劉偉強導演自爆親手替周杰倫飾演的藤原拓海背脊畫疤痕，又親自指導飾演拓海爸爸的黃秋生「打仔」，他笑說：「秋生太愛錫周杰倫，打仔嗰場戲最初佢打得唔夠狠，所以我親自示範，打到飛起！」麥兆輝導演亦透露《頭文字D》4K修復和杜比全景聲版本，將於澳洲、紐西蘭、星馬等海外上映，至於香港亦會繼續上映，希望讓更多觀眾欣賞到這部令他們驕傲的電影。

《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物
《頭文字D》修復版重映票房創紀錄 導演劉偉強麥兆輝謝票送珍貴禮物

其他人也在看

金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋

金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋

金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差

Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差

楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻　受重傷後被嘲：似隻龜冇反應

「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻　受重傷後被嘲：似隻龜冇反應

71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」

50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」

碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合

李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合

現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」

MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」

音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？

51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？

鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀

何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀

何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男　本尊唔否應7字回應...

離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男　本尊唔否應7字回應...

【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民

徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民

51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚　與細19歲嫩妻結束3年婚姻

王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚　與細19歲嫩妻結束3年婚姻

天后王菲前夫李亞鵬於2022年跟比他年輕19歲的海哈金喜結婚，但近期鮮有同框的2人傳出婚變，今日李亞鵬在社交網證實二度離婚消息，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，他表示雙方已於近期完成離婚手續，女兒將由海哈金喜擔任主要扶養人，跟隨媽媽生活，雙方會共同承擔撫養責任。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
亞視fb出post招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」

亞視fb出post招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」

亞視永恆，唔止係一句歌詞。自從2016年「熄燈」之後，亞洲電視仍然不時有搞作，曾經搵林文龍做高層，仲有早前先完成嘅亞姐選舉，都證明何謂「 百足之蟲，死而不僵」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
54歲阮小儀勇敢「裸辭」，告別工作31年的商台；離開娘家開展個人修行：想安然開始我另一段小路

54歲阮小儀勇敢「裸辭」，告別工作31年的商台；離開娘家開展個人修行：想安然開始我另一段小路

同一份工作，工作了31年到底是怎樣的體驗？日前宣布將於月底離任商台的阮小儀（小儀），也許能提供答案：「自己也沒想過可以那麼長情。」很多人對她突然離職充滿猜測，但也許工作也如一段關係，緣來時在一起，緣盡時也開始個人的修行，也是合理不過：「一段關係可以那麼長久，必定是雙向的，你對我好，我亦好愛你。」

Yahoo Style HK ・ 1 天前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購

UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購

UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
美英打擊柬埔寨詐騙集團　充公1166億比特幣　主腦陳志在港持兩間上市公司

美英打擊柬埔寨詐騙集團　充公1166億比特幣　主腦陳志在港持兩間上市公司

美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。

Yahoo財經 ・ 5 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步　揭夫家地產背景　可轉行曬長腿賣樓？

葉劉淑儀傳政壇行人止步　揭夫家地產背景　可轉行曬長腿賣樓？

葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。

Yahoo財經 ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克

黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克

英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。

鉅亨網 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex

唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex

今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo

東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo

《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底

旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底

開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。

Yahoo Food ・ 9 小時前