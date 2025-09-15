焦點

同志影展開鑼　公屋案原告 Nick 獲獎

《頭文字D》20周年 4K修復版9月17重映 劉偉強自豪為漆黑山道添生命 感激飄移車手搵命搏

劉偉強與麥兆輝經典作品《頭文字D》今年上映20周年，世界各地「頭D迷」（《頭文字D》粉絲暱稱）舉辦不同慶祝活動。香港作為電影的原產地，隆重其事，電影4K修復杜比全景聲9月17日重返大銀幕。劉導非常滿意，讚嘆：「好自豪，點解20年前拍到一部咁好睇嘅戲？真係搵命搏！」他坦言不會開拍續集。

未上映先興奮，無論是正場預售，還是「頭D迷」、AE86車迷、拓海Fans等包場都反應熱，甚至「鬥爆金句場」門票都火速爆滿，兩度加場，全城效應。

