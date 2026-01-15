《香港家書》停播｜港台：不少人士轉往其他平台發表意見 「與時並進」結束節目 99 年「兩國論」一集曾掀政治風波｜ Yahoo

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
【Yahoo新聞報道】繼《議事論事》之後，香港電台再傳出停播長壽節目消息：《Yahoo 新聞》獲悉，另一時事節目《香港家書》已經停播。港台回覆《Yahoo 新聞》，指節目是一個個人意見節目，而隨著可供分享意見的平台日益增多，不少人士已選擇在其他平台發表意見，「香港電台與時並進，已結束《香港家書》的播放，並繼續探討開發更多能與嘉賓深入互動的個人意見節目」，港台並於 1 月 3 日起，加強第一台節目《未來 • 無限》內容，逢週六上午 9:00 至 9:30 播出。
《香港家書》由港台公共事務組製作，逢周六早上 9 時至 9 時 20 分在香港電台第一台播出。節目邀請官員、議員、學者及社會各界人士撰寫一封約 2,000 字書信，並到錄音室錄製，藉此向香港市民發表意見，分析社會現象或者表達個人感受。節目在政權移交前名為《給香港的信》，之後就更名為《香港家書》至今；至於在港台第三台播出的英語版節目《給香港的信》（Letter To Hong Kong）則名稱不變，並一直維持播放至 2021 年 5 月 30 日，之後由新節目《#Hashtag Hong Kong》接替。
梁君彥成為最後嘉賓
翻查港台網站，最新一集在去年 12 月 27 日播出，邀請了時任立法會主席梁君彥，在他離任前發表最後一次主席「家書」。而在去年 12 月 6 日，《香港家書》亦曾經邀請選管會主席陸啟康，讓他以父親身份向兒子寫「家書」，同時呼籲全港市民踴躍參與翌日的立法會選舉投票。
鄭安國解話「兩國論」遭抨擊 張敏儀被調職
《香港家書》以往曾經引起政治風波。1999 年中，時任台灣總統李登輝發表「特殊的國與國關係」論述，簡稱「兩國論」，首次正面承認中華人民共和國為獨立主權國家，與中華民國互不隸屬。當時台灣當局駐港代表機構「中華旅行社」總經理鄭安國獲邀解釋「兩國論」，受到親中人士和港府批評；其中時任政協常委徐四民就認為港台是「刻意與特區政府作對」，港府亦在同年 8 月發聲明，指鄭安國在節目發表關於「兩國論」聲明有違「一個中國」原則，「是不適當的」；時任特首董建華也表示，港台不應再邀請鄭安國上節目。
同年 10 月，港府宣布廣播處長張敏儀調任香港駐東京經濟貿易辦事處首席代表，同年鄭安國亦因未獲港府續發工作簽證，被迫返回台灣。董建華事後被記者問及，是否因為受到中方壓力而要調走張敏儀，董建華就回應指是「笑話」，又指港府需要一名能幹、有才華的資深公務員成為駐日代表，加上張敏儀曾言希望到外國有「新挑戰」，因此有當時的調職安排。
