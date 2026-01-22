《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切

鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。

鍾煌被形容為忠實鏡粉，每逢MIRROR活動幾乎都能見到佢嘅身影。然而，鍾煌與MIRROR成員Alton（王智德）姨甥女芯言感情要好，經常一同出席演唱會或品牌活動，自拍合照不斷，更自稱係芯言「阿姨」，指要帶芯言去捧「吖虎」（舅父）。2022年，鍾煌曾與王母一同到紅館後台為Alton打氣並合照留念，2023年更現身《拉闊音樂會》後台與偶像集郵，佢除咗係「蛋白粉」（Alton粉絲），亦鍾情於Ian（陳卓賢），係「Hellosss」（Ian粉絲）。同年，Alton與Lokman、Dee合資開設泰菜餐廳「泰鳩」，鍾煌亦有帶同芯言到場祝賀，更喺花籃上寫下「愛你的Family」，顯示雙方關係親近。

廣告 廣告

鍾煌入行前曾任兼職模特兒，於2006年修讀第20期無綫藝員訓練班並加入TVB，獲安排演出TVB處境劇《高朋滿座》、《宮心計》、《原來愛上賊》、《依家有喜》、《Click入黃金屋》等多部劇集，但大多屬閒角。2014年，鍾煌轉投香港電視，拍過《來生不做香港人》、《末日+5》和《夜班》等劇集，無奈港視最終未獲發牌，佢亦隨即淡出幕前。近年，鍾煌社交媒體稀有更新，IG最後一則帖文已經係2024年12月。不過，從以往帖文所見，鍾煌常現身高級餐廳與酒店，亦喜愛分享珠寶、名牌包包嘅日常照；後來先至改晒平價版本嘅仿名牌款式，整體生活狀態令人羨慕。儘管鍾煌未有重返幕前，但仍與同期藝員訓練班同學孫慧雪保持聯絡，偶爾聚會懷緬昔日光景。

鍾煌IG

鍾煌IG

鍾煌IG

鍾煌IG

鍾煌IG

鍾煌IG

《高朋滿座》截圖

《高朋滿座》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！