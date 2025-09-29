《鬼滅之刃》《進擊的巨人》真人版拍攝中？AI生成「幕後花絮」引熱議

從今年 7 月劇場版《鬼滅之刃：無限城篇》第一章上映以來，《鬼滅之刃》的熱潮席捲全球，甚至有傳聞指出 Netflix 為了搭上這股熱度，正在加快真人版製作計畫。而最近網路上突然流傳著多段《鬼滅之刃》與《進擊的巨人》等動漫作品的真人版拍攝花絮，影片真實到讓人驚訝，仔細看了之後才發現，這些所謂的「幕後花絮」其實都是 AI 生成的。

AI 能讓真人化變得更完美？（圖源：鬼滅の刃公式）

近期，網路上突然湧現許多日本動漫真人版拍攝花絮，像是《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《咒術迴戰》和《火影忍者》等熱門作品。這些影片模擬工作人員的視角拍攝，畫面中的演員造型都高度還原劇中角色。從背景搭建的場景、特效用的綠幕，到工作人員為演員調整服裝、導演與演員討論劇本和動作，以及現場忙碌搬運道具的工作人員，如果不仔細看，真的會讓人以為是現場外流的偷拍影片。

不過，只要稍微定睛一看，就會發現破綻百出，這些影片全部都是 AI 生成的。特別是像攝影機這類複雜的機械，以及角色服裝上的文字或細節，畫面都顯得相當混亂。這些影片只適合遠觀，一旦拉近細看就會露出馬腳。然而，這也證明了 AI 技術發展的速度驚人，不再僅限於文字和圖片生成，連影片都已能精準掌握人物的動作、飄逸的髮絲、服裝的皺褶等細節，讓大多數人在正常觀看下，難以察覺有任何異狀。

這些 AI 生成的「幕後花絮」影片也引發了網友們的熱烈討論，不少人初次看到時都差點被騙：「這居然是 AI？太扯了！」、「未來用 AI 拍電影我一點也不意外」、「我想看 AI 演員拍戲，因為他們更還原角色」、「有 AI 之後真的不用擔心選角問題，人類只需要負責發想創意就好」、「太真實了啦！」、「就是攝影機太多了，一看就不對」、「再過幾年，拍電影真的不需要真人演員了」

