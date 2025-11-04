《鬼滅之刃 無限城篇》中國定檔11/14！粉絲狂喜片長155分鐘也擔心「畫面和諧」

《鬼滅之刃》最新劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再，正式宣布將於 11 月 14 日在中國大陸上映，引起當地粉絲歡呼，終於不用跑到香港去看。其中官方資訊指出，本次上映版本的片長為 155 分鐘，和海外相同沒有任何刪減，但也有不少人擔心畫面會被「和諧」。

中國粉絲擔心是否會被和諧。（圖源：鬼滅之刃 無限城篇／微博）

雖然《鬼滅之刃無限城篇》上映對於當地粉絲來說是好消息，但在一片叫好與期待聲中，更多中國資深動漫迷卻抱持著觀望態度。由於《鬼滅之刃》原作中含有大量激烈戰鬥與血腥畫面，，對比中國過去嚴格的審查制度，許多網友紛紛對官方資訊中「 155 分鐘的無刪減」表示懷疑。不少留言猜測，即便片長不變，也極有可能在畫面上進行「和諧」處理。

這份擔憂並非空穴來風，過往已有不少引進中國的日本動畫作品，都曾因審查而面臨內容修改的命運，像是電視動畫版《鬼滅之刃》，在中國就因為主角耳環，和日本帝國主義的「旭日旗」相似，導致圖案直接被修改；另一個則是《新世紀福音戰士新劇場版：終》，在中國上映時採用放大畫面的處理方式，只拍角色臉部，避免出現一些較為敏感的緊身衣鏡頭。

因此，中國粉絲們雖然已經迫不及待準備搶票，心中卻也做好了可能看到「特別版」的心理準備。畢竟對當地動漫禰來說，能在電影院看到就是值得慶幸的事情，但最終版本是否真能原汁原味呈現，恐怕還是要等電影正式上映後才能見真章。

