《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億，創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？

義勇：都給我憋住啊（圖源：鬼滅之刃）

《鬼滅之刃 無限城篇》第一章在中國上映 3 天就創造人民幣 3.73 億元成績創下不少記錄，包含日本電影首週末最高票房、今年非本土片首週末最高票房等，並且 3 天就已經在諸多上映國家中排行第三。在這個票房進帳後，也讓《鬼滅之刃 無限城篇》第一章的全球票房來到 7.404 億美元，暫居今年第五，僅次《哪吒2》、《星際寶貝：史迪奇》、《MINECRAFT麥塊電影》、《侏羅紀世界：重生》。

而由於《鬼滅之刃 無限城篇》第一章的片長長達 2 小時 35 分鐘，之前在台灣上映時就曾在社群熱議過「最佳尿點時機」，眾網友一致推「炭治郎爸」出現編草鞋的時候，而在中國上映後，同樣有不少人也推薦這個時機點趕快去廁所，引起不少人同時起身衝刺的畫面出現，甚至更誇張的是，有當地電影院還在這段期間「開燈」方便讓觀眾走動，讓網友傻眼吐嘈：「真的很不尊重這部作品」。

