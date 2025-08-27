《鬼滅之刃 無限城篇》超越《鐵達尼號》成日本影史第三！僅輸宮崎駿1作品與無限列車

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲今（25）日本官方再公開票房捷報，上映 38 日達到 280億 8769 萬的成績，正式超越《鐵達尼號》站上日本影史第三名。

無限城篇票房持續挺進（圖源：鬼滅之刃）

《鬼滅之刃 無限城篇》第一章在日本已經吸引超過 1982 萬人入場觀看，票房來到 280 億 8769 萬 4600 元，超越《鐵達尼號》277.8 億，前面僅剩宮崎駿作品《神隱少女》的 316.8 億，以及大哥《鬼滅之刃 無限列車篇》407.5 億元。

以目前的進展來看，《鬼滅之刃 無限城篇》第一章靠著後續特典與 4DX 重新上映等加持，相當有機會超越《神隱少女》，而雖然目前《鬼滅之刃 無限城篇》票房曲線仍然比《鬼滅之刃 無限列車篇》同期高，但最終能否超越 407.5 億這道高牆，仍有待觀察。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk