《魔法壞女巫》第二章：歌舞場面能保持水準 惟改篇力有不遞 淪為一部只為Fans服務作品？｜影評

《魔法壞女巫》在香港成績只屬一般，卻在全球狂收超過七億美元，創下影史最高票房歌舞片，而《魔法壞女巫：第二章》也一承佳績，北美開畫票房再破首集紀錄，為近期沉寂的影市注入強心針。首集可說是近年最佳歌舞片，導演朱浩偉把其過往的經驗貫注電影中，寫下一部七彩繽紛、娛樂性十足，甚至比音樂劇原作更出色的作品來。今回改篇自原作的下半部，在原作已感乏力下，第二章改篇上即使力求忠於原作，可在舞台與電影的不同規格下照板煮碗，反感乏呼而失望，也難達首集的高度。

歌舞場面還能保持水準

承接首集劇情，講述兩位女主角在分別後，被迫分成對立的立場，可內裡仍不忘舊情，直至一次意外迫使她們再次決裂，更影響得奧茲國的安危。獨論視聽之娛，朱浩偉一樣拍出了賞心悅目的視覺效果，更於開場彌補了原作缺乏大型歌舞場面的不足，補上場大型歌舞、奧茲國色彩斑斕的畫面也同樣動人。歌舞場面或難如上半部般出眾，兩位主角的傾力演出，讓重點一曲《For Good》唱出感情來，牽動人心。

大型歌舞場面仍是導演的拿手好戲。（《魔法壞女巫》劇照）

角色與轉折突兀

既為電影版也難以只得歌曲或取悅原作fans，後天都得作一定改動，如《媽媽咪呀》就是最成功的改篇例子，此作就相對失色。一部音樂劇於舞台所限，劇情上帶點跳脫實情有可原，來到電影版就得要有多點描繪。今集故事角色都有一定的轉折、作為《綠野仙蹤》的前傳，不少情節都得連貫到「正傳」中。電影即使已片長超過兩小時，仍無力去處理衝突，令角色性格「話變就變」，完全沒有任何轉折、鋪排「前傳」故事上也缺乏連貫性，讓後半段不斷有令人摸不著頭腦的情節。看過音樂劇原作與《綠野仙蹤》，都會覺得相關情節太突兀，如沒有認識者必看得一頭霧水——請別說既已入場，就應有對背景有所認識，一部成功的改篇電影，理應要令沒看過原作的觀眾也投入。

無論正邪雙方性格俱轉折突兀，哪管畫面再華麗都難彌補劇情的蒼白。（《魔法壞女巫》劇照）

主角感情轉折欠說服力

不談這些連貫性的問題，今集（也是原作）的重點，理應是兩女的感情關係、彼此愛恨交纏的故事，這一點也難以做到。上半部可觀之處，很大程度都在於一群配角群星拱照，在熱熱鬧鬧的情節中推進得兩女的成長。這一次，一眾配角如同過路人般，就連客串也不如，而上集宣傳重點之一，奧斯卡影后楊紫瓊今回同樣無首集重戲份，得獨靠兩女支撐，可惜劇本又難為她們安排鮮明的性格、對立衝突的理由，轉折之突兀更如同肥皂劇般生硬，在場甚至有觀眾禁不住發笑。最終，重點一場《For Good》得靠兩員的唱功渲染感情，若單憑劇本推進，實難感受到此曲兩女難捨難離的感情，尤其失望，而這理應是今集的重點情節。

電影版某程度上「忠於原著」，卻無改寫原作的不足，更為失望。（《魔法壞女巫》劇照）

《魔法壞女巫》劇照

｜《魔法壞女巫：第二章》評分：75/ 100

｜片長：137分鐘

｜放映平台：全港院線

