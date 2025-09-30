《魔物獵人 荒野》更新《FF14》歐米加難度太高！PC版因崩潰湧入大量負評

Capcom（卡普空）旗下《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds），在昨日（29）正式推出和《FF14》（Final Fantasy XIV ）合作的第三次免費遊戲更新，帶來強大的新魔物「遊星歐米茄」等內容。然而「遊星歐米茄」難度高到許多玩家抱怨，甚至 PC 版再次遇到大量崩潰問題，導致大量負評湧入。

不少玩家反應新合作魔物像是在玩 MMORPG。（圖源：Steam）

這次《魔物獵人 荒野》和《FF14》的合作，加入了眾所期待的強大魔物「遊星歐米茄」可以挑戰！並且還有來自《FF14》職業「暗黒騎士」的獵人裝備，以及「繪靈法師」的繪靈魔法也能在遊戲中獲得，吸引許多新玩家入坑，或是老玩家回鍋體驗。

然而「遊星歐米茄」的難度卻比許多獵人想像的都還要高，不少人認為比起《魔物獵人 荒野》動作遊戲，更像是在玩《FF14》打副本，許多特殊的機制需要和隊友之間互相配合吸引仇恨、輸出、防禦等，並且在第一時間完成，如果失敗的話就可能會滅團，網路上也出現不少混亂、導彈轟炸的場面剪輯。

當然，卡普空官方甚至特別製作了一部影片，來講解「遊星歐米茄」的攻擊模式，以及玩家應該如何應對。

除了新內容外，第三次免費更新也再次出現 PC 版的最佳化（優化）問題，《魔物獵人 荒野》Steam 商店頁面在 29 日更新當天，湧入超過 700 則新負評，全都是在抱怨著色器閃退、遊戲開不了、驅動程式崩潰、歐米茄特效多到畫面卡死...等。

近期單日湧入的最大量負評。（圖源：Steam）

