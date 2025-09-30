回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
《魔物獵人 荒野》更新《FF14》歐米加難度太高！PC版因崩潰湧入大量負評
Capcom（卡普空）旗下《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds），在昨日（29）正式推出和《FF14》（Final Fantasy XIV ）合作的第三次免費遊戲更新，帶來強大的新魔物「遊星歐米茄」等內容。然而「遊星歐米茄」難度高到許多玩家抱怨，甚至 PC 版再次遇到大量崩潰問題，導致大量負評湧入。
這次《魔物獵人 荒野》和《FF14》的合作，加入了眾所期待的強大魔物「遊星歐米茄」可以挑戰！並且還有來自《FF14》職業「暗黒騎士」的獵人裝備，以及「繪靈法師」的繪靈魔法也能在遊戲中獲得，吸引許多新玩家入坑，或是老玩家回鍋體驗。
然而「遊星歐米茄」的難度卻比許多獵人想像的都還要高，不少人認為比起《魔物獵人 荒野》動作遊戲，更像是在玩《FF14》打副本，許多特殊的機制需要和隊友之間互相配合吸引仇恨、輸出、防禦等，並且在第一時間完成，如果失敗的話就可能會滅團，網路上也出現不少混亂、導彈轟炸的場面剪輯。
WHAT AM I SUPPOSED TO DO HERE!? pic.twitter.com/m6H5ohBHcu
— TheJessums (@The_Jessums) September 29, 2025
當然，卡普空官方甚至特別製作了一部影片，來講解「遊星歐米茄」的攻擊模式，以及玩家應該如何應對。
除了新內容外，第三次免費更新也再次出現 PC 版的最佳化（優化）問題，《魔物獵人 荒野》Steam 商店頁面在 29 日更新當天，湧入超過 700 則新負評，全都是在抱怨著色器閃退、遊戲開不了、驅動程式崩潰、歐米茄特效多到畫面卡死...等。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
運動手錶不僅僅是為了記錄運動數據，還能幫助你更深入了解自己的身體狀況，提升健康管理的效率。若果想找到功能全面且外型時尚的運動手錶，Garmin vivoactive 6 搭載 AMOLED 高亮彩螢幕，再加上內建 80 種運動模式，絕對是追求極致性價比運動愛好者的好選擇。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Tesla 將大幅提升其最受歡迎功能
Tesla 的 CEO Elon Musk 表示，將會有巨大的改善來提升其最酷的功能之一：實際智能召喚（Act […]TechRitual ・ 50 分鐘前
Jony Ive 造天價航海燈，貴過 iPhone + MacBook
Jony Ive 旗下的設計公司 LoveFrom 與日本家電名牌 Balmuda 合作，推出了一款售價 US$4,800、限量 1,000 盞的豪華航海燈。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 公佈 Elon Musk 新的薪酬計劃細節
Tesla 最近發佈了一段視頻，重點介紹 Elon Musk 的新 CEO 績效獎，該獎勵計劃預計將把公司市值 […]TechRitual ・ 10 小時前
任天堂「召喚戰鬥」專利風波延燒！知識產權專家：「光存在就是對其他遊戲的威脅！」
自從去年任天堂起訴《幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 侵權之後，這場法律戰雙方已經打一年多了。在這段期間，任天堂也申請過一些新專利，打算增加自己在法庭中的勝算。不過，其中一個有關於「召喚戰鬥」的新專利申請卻引起法律界與遊戲界質疑並引起擔憂，擔心在通過了之後將引響遊戲業界數百款遊戲，也認為這項新專利是「對遊戲界威脅最深的新專利」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Anthropic 發佈 Claude Sonnet 4.5：寫程式、代理、安全性全面提升
Anthropic 正式發佈 Claude Sonnet 4.5，它號稱最強程式編寫模型，能連續 30 小時自主編寫超過 10,000 行程式碼。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
EA美藝商電將易手石油王！550億美元由阿拉伯共同發展基金等三家公司收購並下市
EA 美藝商電真的賣了！由官方正式宣布與沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）以及由庫許納（Jared Kushner）創立的Affinity Partners 三家組成的共同財團以 550 億美元的價格買下 EA，並且完成私有化，預計 2027 財政年第一季完成。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Garmin 推出可持續長達一個月的 eTrex Touch 導航儀
Garmin 最新發佈的 eTrex Touch 價格為 $449.99 / 約 HK$ 3,508，這款堅固 […]TechRitual ・ 6 小時前
Nothing 的「AI OS」初步構想並非首創，卻引人入勝
Nothing 最近推出的 Playground 工具，讓用戶能夠設計智能手機應用程式，並表示這是邁向「AI […]TechRitual ・ 5 小時前
Apple 正在開發類似 ChatGPT 的應用程式以提升 Siri 功能
據內部消息，Apple 已經為 iPhone 開發了一款類似 ChatGPT 的應用程式，旨在協助工程團隊開發 […]TechRitual ・ 16 小時前
中國展示導彈防禦原型，美國擬定金色圓頂計劃
中國近日據報已展示一個全球防禦系統的工作原型，該系統可以監測來自世界各地的導彈發射。這個系統被稱為「分佈式預警 […]TechRitual ・ 7 小時前
Redmi K90 在 Geekbench 測試中顯示出意外的芯片組性能
Redmi K90 於本月早些時候出現在一個認證數據庫中，最近又在 Geekbench 上進行了測試，並已出現 […]TechRitual ・ 11 小時前
iPhone Air 拆解顯示內部設計的精密細節
根據 JerryRigEverything 的測試，iPhone Air 的耐用性引起了廣泛討論。該設備的主持 […]TechRitual ・ 1 天前
從假面騎士到獎項收割機：高杉真宙的成功有何內幕？
1996年7月4日，高杉真宙出生在福岡，家裡的大哥，下面還有兩個弟弟。2008年，他12歲時在熊本八代市的煙花大會被星探看中——因為長得太精緻被當成女孩！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
史迪仔搗蛋登陸 iPhone 17 手機殼，磁換式背板隨時換款，免運費直送！
新機到手，怎少得史迪仔陪你一齊搞怪？史迪仔 iPhone 17 系列手機殼已在 Pinkoi 發售，手機殼不僅有可愛搗蛋的史迪仔，還採用磁換式背板設計，可以隨時隨地輕鬆更換款式，讓每一天都充滿新鮮感。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Lucid CEO 評價 Tesla Model S：12 年來毫無改變
Lucid Motors 的臨時首席執行官 Marc Winterhoff 最近分享了他對競爭對手 Tesla […]TechRitual ・ 1 天前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前