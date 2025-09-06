熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
《魔物獵人Now》第7季9/18上線！三種魔物與六種新技能登場，改版內容一次看
隨著秋天來訪《魔物獵人Now》SEASON 7「齊力建造！飛空探索據點」即將開始！
棘龍、剛纏獸與冰狼龍將會登場。此外，恐暴龍（次元突變）也會登場，並預定正式推出先前舉行過β測試的探索據點，以及增加任務指定魔物會更容易出現在原野的功能等等。
在SEASON 6新增的風格強化會進一步更新，每個Lv的能力值會向上修正。
在風格強化進行「風格」變更，就能改變武器類型的動作！
在新SEASON也一起狩獵吧！
更新預定日：2025年9月18日（四）0:00
更新內容：
追加魔物
魔物名稱：棘龍
攻擊屬性：火、毒、麻痺
弱點屬性：冰、龍
最低★：5
魔物名稱：剛纏獸
攻擊屬性：無屬性
弱點屬性：雷
最低★：4
魔物名稱：冰狼龍
攻擊屬性：冰
弱點屬性：火
最低★：4
原野解放條件 完成SEASON 7特定章節的緊急任務
可能魔物追蹤器指定
次元突變魔物：恐暴龍登場
次元突變魔物將新增恐暴龍。
使用恐暴龍素材製成的武器也將能進行風格強化。
- 恐暴龍（次元突變）將從9月22日（一）0:00（UTC）起登場。
追加新技能
《Monster Hunter Now》將新增六種技能。
這些技能將加賦在本SEASON登場的魔物（棘龍、剛纏獸、冰狼龍）裝備上。
活用新技能來挑戰狩獵吧！
技能名稱：追擊
效果：首次破壞部位後，造成的傷害增加
技能名稱：彈道強化
效果：彈藥、箭矢的適合距離擴大
技能名稱：果敢
效果：無法進行完美迴避，但造成的傷害增加
技能名稱：防禦強化
效果：平時無法防禦的攻擊也變得可以防禦
技能名稱：高速蓄力【火】
效果：依據獵人的剩餘體力値提升火屬性的攻擊力
技能名稱：高速蓄力【冰】
效果：依據獵人的剩餘體力値提升冰屬性的攻擊力
風格強化更新
自SEASON 6起實裝的風格強化升級了！
風格強化每一級Lv提升的能力值將向上修正。
經此修正後，風格強化武器的威力會達到目前武器最高Rank的強度！
此外，進行足夠的風格強化後，武器將有特別的特效環繞。快來強化喜歡的武器吧！
同時還預定發布可透過玩遊戲來學習風格強化的任務。
探索據點
探索據點將正式推出。在此感謝所有參加β測試的獵人。
探索據點是能在各位獵人的協力合作下成長的地區地標。
我們在β測試收到許多隱私方面的建議，因此在正式推出時會將這些建議納入考量並進行變更。此外，我們也進行了改善，提交探索報告會變得更方便。
變更內容預定在日後詳細介紹，敬請期待正式推出。
新功能登場：更容易遇見想狩獵的魔物
選擇魔物團體後，原野上出現的魔物會出現變化。透過此功能，可以更容易遇見想狩獵的魔物。詳細內容請確認SEASON開始當天的公告。
生產及強化武器的所需素材減免
自SEASON 7起，將減免生產及強化武器（部分除外）所需的素材。
快趁此機會生產及強化尚未持有的武器，用各式各樣的武器去狩獵吧！
減免對象武器為主要使用以下魔物素材生產及強化的武器。
大凶豺龍／搔鳥／毒妖鳥／浮空龍／風漂龍／角龍／火龍／猛牛龍／眩鳥／慘爪龍／岩龍／奇怪龍／傘鳥／怨虎龍／白兔獸／赤甲獸／人魚龍／纏蛙／青熊獸／毒狗龍王／天狗獸／冰魚龍
櫻火龍／黑角龍／蒼火龍／水妖鳥／浮眠龍／兇爪龍
此外，主要使用礦石生產及強化的武器也是減免对象。
所需素材減免預定在SEASON 7上線前，於近日更新時實施。
詳細內容請參閱預定於更新當天公開的FAQ。
專用的「季度通行證」登場
SEASON 7專用的季度通行證即將開始。
SEASON 7開始後，將無法提升SEASON 6的層級，但在一定期間內仍然可以領取報酬。
季度補給品發送
將能領取可增加250格道具箱上限的補給品「擴大置物箱」。
9月14日（日）9:00（當地時間）起舉辦的「Monster Hunter Now感謝祭【2週年】」活動也預定另外發送擴大置物箱，歡迎搭配使用。
其他
SEASON 7開始後，部分魔物會暫時從原野上消失，但完成新發布的魔物出現任務後，將再次出現。
目標魔物
毒狗龍王
天狗獸
冰魚龍
迅龍
來自《Monster Hunter Now》開發團隊的信
真的非常感謝各位平時遊玩《Monster Hunter Now》。
《Monster Hunter Now》即將迎來推出2週年。
由衷感謝各位獵人平時的支持。
《Monster Hunter Now》在第2年中，不只在每個SEASON追加了魔物、武器類型與裝備等新內容，還舉辦了實體活動與全球活動，並推出了加強獵人們互動的功能。
此外最近還更新了豐富內容，例如實裝武器的新強化與新動作，以及離開原地後也能狩獵的機制等等。
為了讓「在外遊玩」、「遊玩時與夥伴交流」等真實世界的狩獵體驗變得更有魅力，我們今後也會致力開發新的遊戲內容並改善既有功能。
也敬請期待第3年的《Monster Hunter Now》。
最新的更新資訊與今後的藍圖都會在8月29日（五）播放的官方YouTube節目「MH Now導航」介紹，歡迎準時收看。
其他注意事項
必須重新啟動遊戲才能套用更新。
關於其他更新內容，請參閱發行公告。
其他關於SEASON 7開始的注意事項和更新詳細內容，請至支援社群論壇公告查看。
更新內容及活動內容可能未經預告逕行變更。
追隨官方的社群媒體，別錯過任何最新資訊。
－
以上內容為廠商提供資料原文
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
澳洲KOL遊日偷飲祭品啤酒 澳洲駐日大使館促尊重當地習俗 當事人拍片道歉｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名澳洲 YouTuber 遊日時，在山梨縣一個公眾墳場拍片，期間飲用置於墳墓上的一罐用於拜祭先人的麒麟啤酒，事件引發公憤。澳洲駐日大使館就事件發文，呼籲旅客尊重當地文化，避免不當行為。涉事 YouTuber Lochie Jones 其後在社交平台拍片道歉。Yahoo新聞 ・ 1 天前
熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】「友邦香港國際熱氣球節」原定的「熱氣球繫留定點飛體驗」昨日（4 日）開鑼「甩轆」，政府只批准熱氣球於場內升空「供展示用途」，未能接載一般市民，引發已購票入場的市民不滿。活動今日（5 日）早上七時半開始，伊院中心的身心障礙兒童獲派免費門票，希望入場體驗熱氣球升空圓夢，惜最終落空，惟有觀賞熱氣球充氣。現場可見最高峰時有 10 個熱氣球升空，但大會其後宣佈因酷熱天氣，在安全考量下會在上午 9 時 45 分將所有熱氣球「放氣」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 1 天前
新「超購王」大行科工勢一股難求 中籤者如中六合彩？｜財經熱話
生產摺疊單車品牌Dahon的大行科工(2543)公開發售反應熱烈，孖展認購金額高達約2,622億港元，超購倍數達6,688倍，一舉突破2018年毛記葵涌(1716)所創下的6,288倍紀錄，成為港股史上新一代「超購王」。可以預期，在如此熱烈的認購情況下，一般散戶在下周一(8日)正式公布配發結果時，極可能面臨「一股難求」的局面。am730 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 4 小時前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院
有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。信報財經新聞 ・ 2 天前
美非農職位新增2.2萬遠遜預期 失業率升至4.3%
美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國非農就業人數增加2.2萬，遠低於上修後7月的7.9萬及市場預測的7.5萬，凸顯出勞動力市場冷卻的跡象。 醫療保健(31,000)和社會援助(16,000)領域的就業增長部分被聯邦政府(-15,000)因白宮驅動的開支削減而造成的下降以及礦業、採石業和石油天然氣開採(-6,000)的下降所抵消。批發貿易(-12,000)和製造業(-12,000)亦出現就業減少。 6月份的就業數據下修2.7萬，7月份的數據上修6千。經過這些修訂，6月和7月的就業總共比之前報告的低2.1萬。 8月美國失業率從上個月的4.2%上升至4.3%，符合市場預期，是自2021年10月以來最高。期間失業人數增加14.8萬，達到738.4萬人。相應地，勞動力增加到近1.71億人，勞動力參與率從上個月兩年多以來的低位上升0.1個百分點，達到62.3%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
許光漢是「UNIQLO穿搭天才」？同款恤衫、T-Shirt成為熱搜，網民：比較想要同款「老公」
許光漢退伍後，工作排得滿滿的！早前，來港宣傳電影 《他年她日》後，又登上2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節與落日飛車合唱，隨後還成為UNIQLO台灣15周年品牌大使，其清新帥氣形象宣傳照，成為近日的網上熱話。Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前