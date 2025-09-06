《魔物獵人Now》第7季9/18上線！三種魔物與六種新技能登場，改版內容一次看

隨著秋天來訪《魔物獵人Now》SEASON 7「齊力建造！飛空探索據點」即將開始！

棘龍、剛纏獸與冰狼龍將會登場。此外，恐暴龍（次元突變）也會登場，並預定正式推出先前舉行過β測試的探索據點，以及增加任務指定魔物會更容易出現在原野的功能等等。

（來源：Monster Hunter Now官方提供）

在SEASON 6新增的風格強化會進一步更新，每個Lv的能力值會向上修正。

在風格強化進行「風格」變更，就能改變武器類型的動作！

在新SEASON也一起狩獵吧！

更新預定日：2025年9月18日（四）0:00

更新內容：

追加魔物

（來源：Monster Hunter Now官方提供）

魔物名稱：棘龍

攻擊屬性：火、毒、麻痺

弱點屬性：冰、龍

最低★：5

魔物名稱：剛纏獸

攻擊屬性：無屬性

弱點屬性：雷

最低★：4

魔物名稱：冰狼龍

攻擊屬性：冰

弱點屬性：火

最低★：4

原野解放條件 完成SEASON 7特定章節的緊急任務

可能魔物追蹤器指定

次元突變魔物：恐暴龍登場

次元突變魔物將新增恐暴龍。

使用恐暴龍素材製成的武器也將能進行風格強化。

- 恐暴龍（次元突變）將從9月22日（一）0:00（UTC）起登場。

追加新技能

《Monster Hunter Now》將新增六種技能。

這些技能將加賦在本SEASON登場的魔物（棘龍、剛纏獸、冰狼龍）裝備上。

活用新技能來挑戰狩獵吧！

技能名稱：追擊

效果：首次破壞部位後，造成的傷害增加

技能名稱：彈道強化

效果：彈藥、箭矢的適合距離擴大

技能名稱：果敢

效果：無法進行完美迴避，但造成的傷害增加

技能名稱：防禦強化

效果：平時無法防禦的攻擊也變得可以防禦

技能名稱：高速蓄力【火】

效果：依據獵人的剩餘體力値提升火屬性的攻擊力

技能名稱：高速蓄力【冰】

效果：依據獵人的剩餘體力値提升冰屬性的攻擊力

風格強化更新

自SEASON 6起實裝的風格強化升級了！

風格強化每一級Lv提升的能力值將向上修正。

經此修正後，風格強化武器的威力會達到目前武器最高Rank的強度！

此外，進行足夠的風格強化後，武器將有特別的特效環繞。快來強化喜歡的武器吧！

同時還預定發布可透過玩遊戲來學習風格強化的任務。

探索據點

（來源：Monster Hunter Now官方提供）

探索據點將正式推出。在此感謝所有參加β測試的獵人。

探索據點是能在各位獵人的協力合作下成長的地區地標。

我們在β測試收到許多隱私方面的建議，因此在正式推出時會將這些建議納入考量並進行變更。此外，我們也進行了改善，提交探索報告會變得更方便。

變更內容預定在日後詳細介紹，敬請期待正式推出。

新功能登場：更容易遇見想狩獵的魔物

選擇魔物團體後，原野上出現的魔物會出現變化。透過此功能，可以更容易遇見想狩獵的魔物。詳細內容請確認SEASON開始當天的公告。

生產及強化武器的所需素材減免

自SEASON 7起，將減免生產及強化武器（部分除外）所需的素材。

快趁此機會生產及強化尚未持有的武器，用各式各樣的武器去狩獵吧！

減免對象武器為主要使用以下魔物素材生產及強化的武器。

大凶豺龍／搔鳥／毒妖鳥／浮空龍／風漂龍／角龍／火龍／猛牛龍／眩鳥／慘爪龍／岩龍／奇怪龍／傘鳥／怨虎龍／白兔獸／赤甲獸／人魚龍／纏蛙／青熊獸／毒狗龍王／天狗獸／冰魚龍

櫻火龍／黑角龍／蒼火龍／水妖鳥／浮眠龍／兇爪龍

此外，主要使用礦石生產及強化的武器也是減免对象。

所需素材減免預定在SEASON 7上線前，於近日更新時實施。

詳細內容請參閱預定於更新當天公開的FAQ。

專用的「季度通行證」登場

SEASON 7專用的季度通行證即將開始。

SEASON 7開始後，將無法提升SEASON 6的層級，但在一定期間內仍然可以領取報酬。

季度補給品發送

將能領取可增加250格道具箱上限的補給品「擴大置物箱」。

9月14日（日）9:00（當地時間）起舉辦的「Monster Hunter Now感謝祭【2週年】」活動也預定另外發送擴大置物箱，歡迎搭配使用。

其他

SEASON 7開始後，部分魔物會暫時從原野上消失，但完成新發布的魔物出現任務後，將再次出現。

目標魔物

毒狗龍王

天狗獸

冰魚龍

迅龍

來自《Monster Hunter Now》開發團隊的信

真的非常感謝各位平時遊玩《Monster Hunter Now》。

《Monster Hunter Now》即將迎來推出2週年。

由衷感謝各位獵人平時的支持。

《Monster Hunter Now》在第2年中，不只在每個SEASON追加了魔物、武器類型與裝備等新內容，還舉辦了實體活動與全球活動，並推出了加強獵人們互動的功能。

此外最近還更新了豐富內容，例如實裝武器的新強化與新動作，以及離開原地後也能狩獵的機制等等。

為了讓「在外遊玩」、「遊玩時與夥伴交流」等真實世界的狩獵體驗變得更有魅力，我們今後也會致力開發新的遊戲內容並改善既有功能。

也敬請期待第3年的《Monster Hunter Now》。

（來源：Monster Hunter Now官方提供）

最新的更新資訊與今後的藍圖都會在8月29日（五）播放的官方YouTube節目「MH Now導航」介紹，歡迎準時收看。

其他注意事項

必須重新啟動遊戲才能套用更新。

關於其他更新內容，請參閱發行公告。

其他關於SEASON 7開始的注意事項和更新詳細內容，請至支援社群論壇公告查看。

更新內容及活動內容可能未經預告逕行變更。

追隨官方的社群媒體，別錯過任何最新資訊。

