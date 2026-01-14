《黑白大廚》第二季最終回 高級料理點處理？ 掀網民搜舊聞搵真相

《黑白大廚》第二季

《黑白大廚》第二季播得如火如荼，最終回亦將於今日播出，誰勝誰負好快便知曉，但這引起不少網民查問：拍攝時的高級食材，還有大廚們製作的高級料理，最終會如何處理？

因為這個疑問，不少網民都重溫了第一季賽後製作團隊以及廚師們的訪談，其中包括製作人金學敏談及食材和料理的處理原則。金學敏強調，製作團隊都非常討厭浪費食物，所以他以第三回合比賽為例，現場就有家畜牧業及水產行業的代表於現場stand by，比賽一完就會將用剩的原始食材分裝處理，並由製作團隊自行分配。製作團隊未有將食物捐贈，是擔心一旦處理不當便造成食安風險。

至於比賽期間完成的料理，金學敏表示：「評審食過嘅每一首菜，為咗公平，全部都只會丟掉，因為現場人數眾多，如果有人有得食，有人冇得食，會好麻煩，所以決定全部銷毁。」第一季的外送員廚師林泰勳亦曾於受訪時表示：「拍攝後剩低嘅食物會全部棄掉，工作人員都禁止品嚐。」這個安排是為了守護評審的權威性，因為每個人的口味不同，其他人品嚐後加插意見，就會影響評審結果的公信力，因此製作團隊就由源頭做起。

不少網民對於製作組的嚴謹態度都十分讚賞，紛紛留言：

「料理放耐咗可能變質，造成問題，所以棄掉係正確嘅，未開封嘅食物如果處理好就可以。」

「既然係比賽嘅料理，如果大家一齊食，感覺怪怪的。」

「完成品不能全部分享，都理解，但係我好想食啊！」

「一開始覺得可惜，但睇完就覺得有道理，如果工作人員講出自己偏好另一個，覺得更好食，肯定會引起爭議。」

「如果我係參賽廚師，肯定好想試下其他人嘅料理。」