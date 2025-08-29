《黑神話：悟空》後3A大作崛起！外媒預測：中國將主導未來10年遊戲產業

近年來，中國遊戲產業迅速的崛起，從手遊多平台《原神》、《鳴潮》、《絕區零》等在多個地區的成功，到《黑神話：悟空》千萬銷量所帶起的 3A 遊戲風潮，其發展速度和潛力受到全球玩家矚目。而近日，外媒也分析和預測，中國將會在未來 10 年引領整個遊戲產業的風潮，只因為他們的開發者全都受《黑神話：悟空》影響，抱持著：「我們必須更努力工作，我們必須把遊戲做得更好」來滿足玩家的期待。

下一款受到期待的中國單機遊戲。（圖源：影之刃零）

根據外媒 PCGAMER 分析和推測，中國 PC 遊戲市場的規模早在 2019 年時就已經領先全球，甚至營收逼近美國整體遊戲產業（包含PC、手機及家用主機總和）的一半。然而，當年中國自行開發的遊戲還沒有走向國際。直到 2020 年，中國開發商遊戲科學，公開了《黑神話：悟空》的預告，直接在全球遊戲市場丟下震撼彈，並在 2024 年發售後向全世界證明中國遊戲開發商具備製作高品質、高預算 PC 遊戲的能力，能在全球市場上取得巨大的成功。

此後，受到《黑神話：悟空》的鼓舞，中國遊戲開發商紛紛把過去在手機遊戲市場累積倒的龐大資金，開始轉投入 3A 級的單機遊戲開發。當地的開發者表示，他們感受到來自中國玩家的高度期待，因此他們必須要更加努力，只為了打造出最棒的遊戲作品。這讓 PCGAMER 推測，到 2023 年時，玩家將會被擁有相同水準的中國 3A 遊戲給淹沒。

而同樣是備受期待的中國遊戲《影之刃零》，製作人梁其偉就曾和 PCGAMER 談到中國遊戲產業現況：「現在所有人的焦點都集中在 3A 遊戲上。你可以看到很多作品接連出現」並補充：「對美國來說，這不是一個新的概念，因為你們都已經在製作大型遊戲了。像《GTA》之類的東西你們都非常了解。而《黑神話：悟空》為中國遊戲創造了這種可能性。對大多數遊戲來說，品質仍然只是你的地基和基礎。所以把遊戲做得更好非常重要。」

