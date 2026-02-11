黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
《黑神話：鍾馗》首次曝光實機！動作、表情細節豐富， 內容卻與遊戲劇情無關？
開發商遊戲科學（Game Science）繼《黑神話：悟空》大成功後，在去年公開了新作《黑神話：鍾馗》（Black Myth: Zhong Kui）。而今日（10）官方特別上傳一段長達 6 分鐘的實機小短片，並配文寫道：「遊戲科學全體成員，祝大家在馬年，食能知味，寢能安睡！」向玩家拜個早年。
這段實機影片並不是展示激烈的戰鬥場面，而是出乎意料的聚焦於超級細緻的「烹飪」過程。影片描繪了普通平民在日常生活中製作料理的細節，從切菜、備料到下鍋，每一個動作的重量感與微表情都刻畫得栩栩如生。有趣的是，影片中展現了一個人與妖怪似乎共存的世界觀，甚至出現了從妖怪身上獲取食材，並使用符咒來點火烹飪的奇特場景，最後將完成的料理端給一名頭上套著布袋的神秘人物。
雖然影片中官方強調，此影片是為馬年春節專門錄製，內容與遊戲實際劇情無關，要玩家切勿輕信。但影片中展示的驚人技術力很快引起無數網友熱議。許多玩家被角色流暢的肢體動作與寫實的物理細節所震撼到，紛紛表示這根本是「炫技」。由於影片內容過於專注在做菜，也被網友戲稱為「舌尖上的鍾馗」或是「黑生活：星露穀物語」，對於遊戲科學在細節上的功力給出高度評價。
針對這部短片，遊戲科學創始人兼 CEO 馮驥也出面在社群上回應，表示這段實機短片主要是讓大家「看個樂就行，別太嚴肅」。但考慮到過去遊戲科學的一些影片與發文暗示，即便官方表示「切勿輕信」，但很多人還是開始從影片中分析，甚至猜測最後出現的神秘人物，可能就是玩家要扮演的角色。
其他人也在看
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
49歲鄧一君自揭一度曝肥至180磅肝臟曾出問題 勁擔心頭家︰個女點算？
為《尋秦記》電影版客串嘅鄧一君，雖然已經告別幕前多時，但早排都有為電影謝票，令佢再次成為討論對象。
林心如50歲真實身材太逼人！狂練「一運動」被封熟齡回春法 連好姐妹楊謹華也愛
其實林心如早就把Pilates融入生活節奏，甚至形容是自己「最放鬆的早晨」，還笑說「看似輕鬆其實很抖」，短短一句話道出這項運動的真相—動作優雅，但每一步都極度考驗核心與肌耐力。也因為長期規律訓練，她並沒有走向過度纖瘦，而是練出帶有力量感的緊實曲線，視覺年齡自然大...
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎
電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。
譚嘉儀捲演唱會走數風波 怒發聲明：深表無奈及憤怒
歌手譚嘉儀於2024年舉行3場演唱會，早前和音歌手發文稱被拖糧，譚嘉儀亦表示自己為受害者，稱自己亦未收到數。之後，主辦方負責人Jelly再發文回應，反指要向譚嘉儀追數，令事件成羅生門。今日（11日），譚嘉儀再發聲明，直指對方「言論可能已構成誹謗，已將事件交予律師團隊處理」。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
「如花」中風一度命危右身癱瘓 最新狀態曝光
【on.cc東網專訊】早年在周星馳電影中以粗獷外形反串演女子「如花」而跑出，一醜成名的李健仁，2019年不幸於內地中風一度命危，右邊身癱瘓至大小便不能自理，幸好經過這幾年積極治療及進行物理治療，身體康復不少，去年尾他還現身一個慈善演唱會，雖然明顯消瘦了不少白髮又
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。
袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情
【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
金像獎提名出爐｜《再見UFO》掃10項提名 《贖夢》陳法拉爭影后：感激香港觀眾沒有忘記我
44屆香港電影金像獎今日（2月10日）公布提名名單，當中由高先電影發行的四部作品合共榮獲21項提名，可喜可賀！《再見UFO》、《女孩》、《贖夢》及《女孩不平凡》成為本屆焦點。
75歲程可為罕談與TVB改簽「一年一騷」合約 形容冇底薪似被老公冷落
75歲TVB資深甘草演員程可為於1972年加入娛樂圈，曾於1983年移民加拿大溫哥華。1996年，程可為回流香港拍劇，多年來曾參與《宮心計》、《怒火街頭2》、《民間傳奇》及《楚留香》等經典劇集，又因經常飾演媽媽或長輩角色被封為「御用阿媽」。程可為於數年前改簽「一年一騷」合約，直至2023年離巢；最近，程可為接受訪問時罕談與TVB合約轉型嘅心路歷程，笑言自己由長工變散工，形容失去底薪嘅感覺似「老公唔畀家用」。
見字如見人｜敬悼劉智輝校長（三）淡泊世情看詩書「秋風秋雨一簾揚」｜冼麗婷
曾經，每天溫文地說書、幽默地講笑話，當刻，我很相信，那把男聲，是劉智輝校長。當時不能下車，而且，太夜了，走去相認，只會嚇怕他們又無禮。預科的中國語言文學課，一時間，數都數不出一章，但課室曾經的聲音，似是藏在雲端；老師的樣子、形態，腦中暗角珍藏，從沒刪除。
66歲車保羅消瘦惹關注 與過往判若兩人 粉絲擔憂其狀況：瘦到認唔出
66歲資深演員車保羅於影壇活躍超過40年，曾先後效力麗的電視和TVB，其中《鹿鼎記》「胖頭陀」一角為人熟悉，不過車保羅2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢。
娛評｜張家輝、古天樂善用Threads宣傳電影吸年輕粉絲 Tyson、游學修卻「低玩」招致負評？
網絡世界日新月異，自2023年Meta推出Threads以來，在台灣、香港等地，就成功取代了盛行於歐美的X（前稱Twitter），成為了短文字交流的重要平台。起初，「脆友」都傾向於年輕一群，但近來的年齡群越來越廣，當然這個新平台，也吸引了一眾藝人投入其中。
徐若瑄保養秘訣曝光 孖細佬落場鬥波找童年回憶
【on.cc東網專訊】台灣女星徐若瑄（Vivian）雖然已經50歲，但一直被外間激讚凍齡，面上沒有留下歲月痕迹，多年來一直愛運動的她絕對是保養秘訣之一。原來Vivian從小已經養成運動習慣，小時候更是體育健將，小學是田徑成員，中學是籃球校隊。
《迷你兵團與大怪獸》首條預告震撼曝光
《迷你兵團與大怪獸》故事簡介： 自誕生至今超過十年，迷你兵團已成為當代最具代表性的動畫角色。他們風靡全球，深受各年齡層粉絲喜愛，更推動 Illumination 《壞蛋獎門人》及《迷你兵團》系列創下全球超過56億美元的票房佳績；全新作品《迷你兵團與大怪獸》將於 7 月1 日上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK
愛潑斯坦被揭發曾為馬斯克胞弟介紹女性
已故「元首級淫媒」愛潑斯坦文件持續衝擊歐美政商界，愛潑斯坦曾安排其網絡中的一名女性與Kimbal Musk建立親密關係。
不回歸也賺翻 小甜甜布蘭妮出售音樂版權進帳約63億元
（法新社紐約10日電） 美國媒體今天報導，美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮成為最新一位出售音樂作品版權的音樂人，她的代表作包含「愛的初告白」（...現年44歲的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）成為近年出售音樂版權的眾多藝人之一，其他包括老牌搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、美國傳奇歌手巴布狄倫（（Bob Dylan），以及哥倫比亞流行樂天后夏奇拉（Shakira）與美國華麗搖滾重金屬Kiss合唱團。