《2025 Sanrio character ranking 感謝祭》40周年慶典登陸香港 年度三甲角色率領11大人氣角色登場｜Yahoo活動街

《2025 Sanrio character ranking 感謝祭》40周年慶典登陸香港 年度三甲角色Cinnamoroll、Kuromi、 Hello Kitty 率領11大人氣角色登場｜Yahoo活動街

《Sanrio character ranking》今年迎來40周年，香港區三甲結果經已誕生，為答謝粉絲多年支持，Sanrio Hong Kong 特別舉辦「2025 Sanrio character ranking 感謝祭—夢幻星舞巡遊盛典」。活動將於9月13日在啟德AIRSIDE舉行，Cinnamoroll、Kuromi及Hello Kitty三甲人氣角色將聯同共11位人氣角色載歌載舞，帶來萌力爆燈的現場表演，粉絲更可於全場Encore時刻參與大合照，全情投入Sanrio世界！Sanrio粉絲千萬不要錯過！

「We Love You All」抱抱見面會 與三甲角色近距離互動

除了星舞巡遊，三位年度之星還會於指定日子現身「We Love You All 抱抱見面會」，讓粉絲能與心愛角色近距離互動。入場方式分為兩種：Sanrio Smile HK 會員可透過APP以積分換領門票；同時NF Touch會員於AIRSIDE商戶及Sanrio期間限定店累積指定消費金額，也可換取通行證。名額有限，先到先得，粉絲記得要預早準備。

AIRSIDE限定店＋夢幻打卡專區 精品滿載粉絲必掃

由即日起至21日，AIRSIDE將開設三甲角色主題期間限定店與夢幻打卡專區。Cinnamoroll的柔系雲端氛圍、Kuromi的暗黑甜美魅力，以及Hello Kitty的經典紅蝴蝶結風格，將打造三個角色專屬場景，供粉絲拍照打卡。限定店更推出多款精品，包括鑰匙扣、筆袋、活頁筆記本、鏡子、長髮夾、索繩袋及手挽袋等，每款均以三甲角色設計，兼具實用與收藏價值。

南豐紗廠週末市集 匠人手作重塑Sanrio經典

感謝祭後續熱潮將延續至10月，Sanrio 首度進駐南豐紗廠舉辦「週末市集聯乘企劃」，由人氣插畫師皮忠設計主視覺，並與近二十位本地手作單位合作，帶來一系列原創作品。從布藝小物到手工飾品，將Sanrio角色以本地創作重新演繹，展現40周年的創意魅力。

Cinnamoroll特別見面會＋愛協公益合作

市集期間更與香港愛護動物協會合作，呼應「貓隻領域護理計劃（CCCP）」25周年，推出展覽及慈善活動，並於10月26日舉行「Cinnamoroll見面會」。粉絲只需支持愛協攤位或購買慈善獎券，即有機會與冠軍角色Cinnamoroll見面合照，為活動添上公益意義。

活動資訊總覽｜2025 Sanrio character ranking 感謝祭

「夢幻星舞巡遊盛典」

・日期：2025年9月13日（六）

・時間：下午4:30 – 5:00

・地點：AIRSIDE 露天廣場及啟德中央公園

「We Love You All 抱抱見面會」

・日期：2025年9月14日（日）、9月20日（六）

・時間：下午2:30 – 3:00、下午4:00 – 4:30

・地點：AIRSIDE 2樓210及222號舖

期間限定店及打卡專區@AIRSIDE

・日期：2025年9月2日至21日

・時間：限定店 11:00 – 21:00｜打卡區 10:00 – 22:00

・地點：AIRSIDE 2樓210及222號舖

Sanrio週末市集@南豐紗廠

・日期：2025年10月4至5日、11至12日、25至26日

・時間：中午12:00 – 晚上8:00

・地點：南豐紗廠六廠1樓

Cinnamoroll特別見面會@南豐紗廠

・日期：2025年10月26日（日）

・時間：下午4:30 – 5:00

・地點：南豐紗廠

