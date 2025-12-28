《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
《33號遠征隊》獲日本遊戲開發者肯定！投票擊敗3大作再拿「年度最佳遊戲」
來自法國 Sandfall Interactive 工作室《光與影：33號遠征隊》真的是今年遊戲界的超級意外之喜，在遊戲正式推出後就獲得全球遊戲圈的一致好評，也連續橫掃了金搖桿獎、TGA 2025 等重要遊戲展會。而現在更錦上添花的是，《光與影：33號遠征隊》又拿下了日媒 Fami 通舉辦的投票活動，邀請了 191 位日本遊戲開發者進行投票，其中包括濱口直樹等傳奇製作人也在票選名單中，選出《光與影：33號遠征隊》就是 2025 年的「超人氣年度遊戲」。
事實上，這個獎項已經有 11 年歷史了，日本媒體 Fami 通每年都會對日本遊戲界進行調查，邀請日本遊戲業的從業人員票選出當年的超人氣年度最佳遊戲。過去包括《死亡擱淺》、《艾爾登法環》、《薩爾達傳說 王國之淚》等經典作品都得到了這份獎項肯定，而 2025 年的得主就是席捲全球，掀起熱潮的《光與影：33號遠征隊》，擊敗了《羊蹄山戰鬼》、《咚奇剛 蕉力全開》、《瑪利歐賽車世界》等超有力競爭者而獲獎。
值得一提的是，這次 Fami 通邀請的投票名單可謂眾星雲集，包括《最終幻想》系列的濱口直樹、北瀨佳範等知名開發者、《真三國無雙》的製作人庄知彥都有參與投票評審，因此也可以說這次《光與影：33號遠征隊》在收獲玩家間的好評之外，也又一次獲得了日本遊戲業界的高度肯定，也被 Fami 通盛讚：「真的是能代表 2025 的作品！」
其他人也在看
華為 Pura X2 新爆料：摺疊螢幕更寬大，傳延至 2026 年第二季登場!
近日，科技界知名爆料者「DigitalChatStation」透露了華為下一代豎向摺疊手機 可能命名為 Pura X2 的最新動態。據悉，新機有望在機身寬度上進行調整，或成為首款採用「寬比例」設計的摺疊螢幕手機，為消費者帶來更鮮明的視覺體驗。Mobile Magazine ・ 5 小時前
AI「真元年」？2025 AI 服務注目玩法用法回顧（Nano Banana、Open AI Sora、Perplexity）
今次同大家回顧一下，2025 年 AI 服務帶來了什麼令我們留意的玩（用）法給大家。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
公立醫院收費改革｜議員倡增夜診配合地區需要 憂服務不足致市民被迫往急症室｜Yahoo
公立醫院收費改革將於 2026 年元旦實施，包括急症室服務和藥物加價等。選委界立法會議員陳凱欣關注部份地區的私營夜診服務不足，惟醫管局夜診服務名額在明年第二季才陸續增加，與幾日後實施新收費的時間點有落差，市民如晚上或假日需要求診，最終可能仍會到急症室輪候服務。她期望當局與私營醫療機構及非牟利團體做好公私營協作，並且加強協助市民申請醫療費用豁免。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
馬斯克迎最強對手？委內瑞拉裔富豪發射藍鳥6號 用巨型天線硬剛SpaceX星鏈「小衛星群」
近日，印度太空中心見證了一場震撼的太空發射，一顆重達 6100 公斤、天線展開面積近 223 平方公尺的龐然大物送入預定軌道，是人類迄今部署在低軌上最大的商業通訊衛星－AST SpaceMobile 公司的「藍鳥 6 號」(BlueBird 6)。 這場發射不僅刷新了印度火箭承鉅亨網 ・ 1 天前
白銀現升逾4% 歷史性突破80美元大關
白銀價格攀升至歷史新高，首次突破每安士80美元大關，延續近期的歷史性升幅。3月期銀現升4.57%，至80.725美元。AASTOCKS ・ 7 小時前
《寶可夢》新作爆料流出！G10舞台取材東南亞群島、全新戰鬥系統曝光
近日，來自推特用戶 @Light_88_ 的洩漏消息在《寶可夢》社群引起熱議，揭示了被稱為「G10」（第 10 世代）的新作開發細節。這些洩漏主要來自測試版資料，雖然尚未經官方證實，但與先前多個洩漏來源高度吻合，讓粉絲對這款新作充滿期待。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
NewJeans完全體回歸無望！ADOR宣布終止Danielle專屬合約
NewJeans與經理人公司ADOR早前鬧出合約糾紛，韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。上月，ADOR宣布兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返公司繼續活動，其餘三名成員隨後則自行表示亦會「決定回歸ADOR」，不過當時ADOR謹表示：「正在確認三位成員表明回歸意向的真實性」。今日（29日），ADOR正式宣布三名成員最新狀態，更指Danielle確定解除合約。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
俄烏戰爭｜會面澤連斯基 3 小時 特朗普：非常接近達成和平協議｜Yahoo
美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園，跟訪美的烏克蘭總統澤連斯基會面，討論俄烏問題。特朗普在長達 3 小時的會面後表示，和平協議「比以往任何時候都更接近」，不過承認仍然有「一兩個棘手」的問題仍未解決，包括東部頓巴斯地區的領土問題，以及俄烏戰爭應該如何結束。至於在會面之前，特朗普亦曾經跟俄羅斯總統普京通電話，特朗普在社交平台 Truth Social 表示，跟普京有良好和非常具成效的對話。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
EA 天價收購案成真可能性提升！通過股東會投票，只差監管機構通過就順利成案
今年 10 月份美國遊戲巨頭 EA 爆出將以 550 億美元價格出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners，替遊戲界投下震撼彈。而現在這件事的成真機率又多了幾分，因為根據 EA 股東會日前正式投票後作出決議，同意這筆交易案，將以每股 210 美元的價格出售 EA。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
旅遊走累了就靠這款舒壓！Hannah 分享在京都飯店也能輕鬆開戰的《萌寵快打》
嗨～Yahoo奇摩遊戲 Y5 的朋友們，又見面啦！ 我是 Hannah，大家有發現居然已經 12 月了嗎？ 2025 年就這樣走到尾聲，時間真的快到很誇張…… 感覺才剛過完年，現在已經在倒數跨年了。 來分享一下我前陣子的京都小旅行心得。 先說結論一句話：京都秋天真的不講武德！ 本來只是想說跟朋友輕鬆走走，結果每天都走到不想回飯店。 而且照片多到回來整理到懷疑人生……Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Insta360 港島首間旗艦店聖誕登陸銅鑼灣！Ace Pro 2 即影即有、低至 9 折購物攻略
Insta360 在成立十週年之際，香港市場繼今年 10 月進駐尖沙咀後，港島區首間旗艦店亦已經正式進駐銅鑼灣百德新街，而且把港島店新店更定位為「青年創意孵化平台」，店內設有互動體驗區，該用戶親身體驗 X 系列全景相機、GO 系列拇指相機，以及具有 Leica 標的 Ace Pro 2 等產品。另外 Insta360 中國區零售總監李慶篪更預告，港島店將會有免費拍攝體驗課、街頭創作工作坊，和社群交流活動。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
料來年環球經濟動力放緩 政府：繼續保持高度警惕
【on.cc東網專訊】即將踏入2026年，財金官員今日(28日)形容新挑戰在所難免，但亦將迎來更大的新機遇，展望明年香港經濟可望保持良好的勢頭。市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，但仍可維持溫和擴張，而內地以至亞洲整體仍是主要的增長引擎，至於市場一般預計息率下調，on.cc 東網 ・ 1 天前
Exynos 5410 5G 基帶發佈，Galaxy S26 系列通訊心臟，衛星通信三劍客
文章來源：Qooah.com Samsung 發佈了新 5G modem(調制解調器)—— Exynos Modem 5410 晶片，該晶片採用 4nm 工藝製程，已經開始進行量產，大概率會在 Galaxy S26 系列手機進行首發。 Exynos 5410 晶片支援 LTE DTC、NB-IoT NTN 以及 NR-NTN 三種衛星網絡技術。 1、NB-IoT NTN技術：可在偏遠地區通過衛星對外共享位置和簡單文本傳輸。 2、LTE DTC：進一步擴展衛星通信能力，可進行語音通話 3、NR-NTN：是一種5G 非地面網絡，可讓普通手機連接衛星。與常規的發短信不同，該技術可以通過衛星進視像通話，傳輸較大的檔案。 傳輸速度方面，Exynos 5410 數據吞吐能力十分驚人，支援 5G NR 雙連接技術，可以同時使用 FR1（Sub-6GHz 頻段）和 FR2（毫米波頻段），從而達到 14.79Gbps 的超快下載速度。 在單獨使用 FR1 頻段時，Exynos 5410 也有著聚合高達 380MHz 的帶寬，擁有最高 11.2Gbps 的數據傳輸速率。 為保證用戶數據安全，ExynosQooah.com ・ 15 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展
唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 4 小時前
吳千語成「帶貨女王」 百億老公施伯雄坐經濟艙惹質疑 親揭原因：資本增值
吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）於2023年12月結婚，榮升「百億新抱」。吳千語婚後並未有放棄工作，近日除咗有電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》於愛奇藝播映，更加入直播帶貨行列，第二次直播成交額突破1.5億人民幣（約1.65億港元），一躍成為新一代「帶貨女王」。然而，吳千語老公施伯雄亦相當支持老婆，專程現身為吳千語打氣，更在前往現場嘅航班上就已打開直播收看，不過被眼利網民發現佢竟然坐經濟艙，惹來熱列討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 3 小時前