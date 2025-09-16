《8號出口》近期遊戲改篇電影的最佳示範 沒有「魔改」再為原作賦予深度｜影評

銀債開售｜專家建議抽 30 手
《8號出口》早年橫空降世，以極簡單的遊戲體驗、詭異的畫面，成功以小本遊戲製作掀起熱潮，也令電影版火速開拍，上映後叫好叫座，成為近期日本票房王《鬼滅之刃無限城篇》的又一話題作。近年不時出現電玩遊戲改篇電影，大多水準參差，難得Game迷與普羅觀眾共鳴。這原作是毫無故事的作品，單純主角在地鐵隧道被困的情節，還得配上《百花》、《四月，他將到來》的川村元氣執導，「伏」味倍增。沒想到，電影竟然為故事安放個背景，再讓單一的遊戲玩法延伸個世界觀，為觀眾帶來意想不到的驚人反轉。劇情亦非單純地重現一款詭異遊戲，背後再對當下社會文化來個批判反思，為故事帶來幾分深度。導演拍一類無病呻吟電影敗績盡現，拍驚慄題材、簡單的設境下竟迅速入戲，前半段甚至不乏張力。
簡單的設定卻氣氛完勝
《8號出口》故事一如遊戲概念，一個男子誤闖神秘隧道，陷於重覆又重覆的境地，得要發現身邊的蛛絲馬跡及時回頭，經歷八次機會始能逃離迴圈。故事背景一如遊戲設計，男主角得不斷在重覆又重覆的一截隧道中尋找異像，及時回頭才能走向下一關，絕大部份時間就是同一條隧道、男主角與神秘大叔。電影偶有重覆的時候、亦確可以略作刪減，惟勝在用上了最少場景去製造詭異感，不時要觀眾「自己嚇自己」；燈火通明的隧道，總有不安的氛圍，配上初段大膽使用疑幻疑真的一鏡直落方式，從燈光到運鏡，展示種種一閃而過的異像，引導觀眾直視種種異像，為電影增添強烈的沉浸式效果。玩過遊戲的觀眾必能投入其中，即使沒有玩過遊戲的觀眾，一樣會看得心驚膽戰。
角色背景與延伸世界觀成最大驚喜
一個這樣的設定，大概很難拍成部長片，故此作也為電影安放個恰到好處的背景。電玩遊戲改篇電影的一大問題，就是往往為電影增添了過強的背景，缺乏遊戲玩味，也因劇情過度「魔改」而不倫不類。本片為男主角安放個背景，讓角色的行為更具說服力；成了他的一段成長之旅，也能融入到劇情之內，再帶動得一個個高潮位；背景故事沒有掩蓋主線劇情，反讓電影來得更有戲味。驚喜的是，故事不獨為男主角安放個背景，更為簡單直線的遊戲架設個世界觀，中段的反轉實眼前一亮，豐富故事的玩味。
為沒有故事的遊戲增添深度
本片沒有俗套地說得太白，刻意解釋發生了甚麼事、這條隧道到底是外星人建設，還是有個甚麼神秘組織抓人做實驗，反藉此諷刺社會的無力感。我們每個人日復日地做著相同的事情，老早被沉悶的生活磨蝕，對身邊的事情都置之不顧，偏偏在這個社會巨輪中當一顆棋子，隨時窮一生都找不到出口，跟這條恐怖隧道有沒有分別？故事透過男主角重新上路，藉此審視都市人的悲哀，餘音裊裊的結局，竟為電影多帶幾分弦外之音。
｜《8號出口》評分：80/ 100
｜片長：95分鐘
｜放映平台：全港院線
