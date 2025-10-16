Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

《Alan Wake 2》、《Silent Hill 2》、《人中之龍 7》！10 月 PS Plus 會員基本、升級、高級檔新遊戲看這裡

PS Plus 的 10 月份會員免費、升級及高級檔新遊戲陣容已全數公開。會免這次的主打作品是《Alan Wake 2》，而升級和高級檔則有《Silent Hill 2 重製版》、《人中之龍 7 光與闇的去向》坐鎮。

基本會員 10 月限免：

《Alan Wake 2》（PS5）

《Cocoon》（PS5、PS4）

《模擬山羊 3》（PS5、PS4）

除基本會員限免遊戲，升級和高級會員可再獲以下作品：

《Silent Hill 2 重製版》（PS5）

《人中之龍 7 光與闇的去向》（PS5、PS4）

《Until Dawn》（PS5）

《V Rising》（PS5）

《Poppy Playtime: Chapter 1》（PS5、PS4）

《As Dusk Falls》（PS5、PS4）

《Wizard with a Gun》（PS5）

高級會員可再獲以下作品：

PS 經典《鐵拳 3》（PS5、PS4）

會免遊戲從 10 月 7 日起有效，升級、高級檔新增遊戲則將從 10 月 21 日起入庫，想體驗的朋友到時記得去下載。

立即前往 PlayStation 官網了解

