《CS2》偷偷大更新反外掛系統！打得外掛玩家和開發商措手不及

不論是哪款線上射擊遊戲，都肯定會遇到一個棘手的問題，那就是「外掛」。不論遊戲開發商如何阻止，外掛開發商也都會在第一時間更新。而近日，《CS2》（絕對武力2，Counter-Strike 2）開發商 Valve，就反其道而行，在沒有任何公告說明的情況下，偷偷大更新了遊戲的反外掛偵測系統 VAC Live，讓許多外掛被抓的措手不及。

偷偷更新反外掛系統，打外掛措手不及。（圖源：Counter-Strike 2）

根據 Reddit 網友討論，以及專門分享 Valve 相關資訊的媒體人 ‎Gabe Follower，今年 9 月 12 日到 13 日某段時間，Valve 在沒有任何公告和說明的情況下，突然針對遊戲的反外掛偵測系統 VAC Live 大更新，讓目前市面上所有已知的外掛都無法使用，包含自動瞄準，以及難以偵測的 DMA 外掛等，不論大家都一次被封鎖，網路上頓時出現大量玩家抱怨自己突然被鎖。

目前許多外掛開發商都建議使用者不要開啟外掛，而不少玩家則是提到，自己最近玩《CS2》時，也多次遇到系統提示該場對局中有出現不正當的遊戲行為，所以提前自動取消了比賽，代表那些開掛的玩家都確實有被抓到，笑稱：「提早 3 個月的聖誕節禮物」、「終於，運氣好的話接下來幾週可以有個乾淨的遊戲環境了」、「少了外掛，最近勝率都提升了」、「看來是時候玩《CS2》了」、「RIP那些被鎖帳號的造型」

