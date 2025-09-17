施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
《CS2》偷偷大更新反外掛系統！打得外掛玩家和開發商措手不及
不論是哪款線上射擊遊戲，都肯定會遇到一個棘手的問題，那就是「外掛」。不論遊戲開發商如何阻止，外掛開發商也都會在第一時間更新。而近日，《CS2》（絕對武力2，Counter-Strike 2）開發商 Valve，就反其道而行，在沒有任何公告說明的情況下，偷偷大更新了遊戲的反外掛偵測系統 VAC Live，讓許多外掛被抓的措手不及。
根據 Reddit 網友討論，以及專門分享 Valve 相關資訊的媒體人 Gabe Follower，今年 9 月 12 日到 13 日某段時間，Valve 在沒有任何公告和說明的情況下，突然針對遊戲的反外掛偵測系統 VAC Live 大更新，讓目前市面上所有已知的外掛都無法使用，包含自動瞄準，以及難以偵測的 DMA 外掛等，不論大家都一次被封鎖，網路上頓時出現大量玩家抱怨自己突然被鎖。
目前許多外掛開發商都建議使用者不要開啟外掛，而不少玩家則是提到，自己最近玩《CS2》時，也多次遇到系統提示該場對局中有出現不正當的遊戲行為，所以提前自動取消了比賽，代表那些開掛的玩家都確實有被抓到，笑稱：「提早 3 個月的聖誕節禮物」、「終於，運氣好的話接下來幾週可以有個乾淨的遊戲環境了」、「少了外掛，最近勝率都提升了」、「看來是時候玩《CS2》了」、「RIP那些被鎖帳號的造型」
Cheat community is crying that a silent update to CS2's VAC anti-cheat has annihilated almost all known cheats, including some wallhacks and trigger bots that work through DMA cards. I'm taking this information from their forums and Telegram channels. Obviously, I'm not sharing… pic.twitter.com/IMPqv1mvxK
— Gabe Follower (@gabefollower) September 13, 2025
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Elon Musk 確認神秘 X 貼文與 SpaceX 有關，非 TSLA 股票
Elon Musk 最近確認，他本月早些時候分享的一則神秘帖子其實與他的私營航太公司 SpaceX 有關，而非 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 在歐洲推出新功能以保障兒童安全
Tesla 最近在歐洲市場推出了一項新的生命救援功能，這一功能在美國已經運行了一段時間，並且對於許多人來說，具 […]TechRitual ・ 1 天前
挑戰NanoBanana！字節跳動黑科技 - Seedream 4.0！字體清晰、一鍵批量出圖，徹底改變設計工作流
如果你有留意 AI 繪圖，最近一定會被「Seedream 4.0」瘋狂洗版。這款由抖音母公司字節跳動（ByteDance）推出的新模型，一推出就登上權威 AI 評測網站「Artificial Analysis」排行榜，以 1,205 分的高分超越 Google 的 Gemini 2.5 Flash（又叫 Nano Banana），成為榜首。DotAI ・ 18 小時前
AI也能做音樂了？《Kpop獵魔女團》破2.4億播放神曲被爆「ChatGPT」協助創作！
自從 OpenAI 與 ChatGPT 橫空出世以來，人類已經正式進入了大 AI 時代，生活的所有方面都希望能透過 AI 的輔助，讓我們更方便。不過，在創意領域中，舉凡音樂、文字、圖像等藝術創作我們也反而不希望有 AI 的介入，希望能讓所有的作品都仍能保有人類的創作溫度與靈感，並且也認為 AI 並沒辦法創作出能感動人心的作品。不過，這件事現在似乎並不是完全不可能了，因為在 Netflix 上爆紅的動漫電影《Kpop獵魔女團》中，洗腦歌曲《Soda Pop》似乎就有 AI 協助創作的痕跡。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
台灣風電場獲得 35 台 Siemens 渦輪機的顯著增能
Siemens Gamesa，這家專注於風能工程的公司，將為台灣的一個海上風電場提供 35 台 14 兆瓦的風 […]TechRitual ・ 1 天前
電池噪音解析：裂紋、氣體及安全提示
麻省理工學院的研究團隊開發出一種方法，可以解讀鋰離子電池發出的微弱聲音信號，這一突破將為更安全和更持久的能源儲 […]TechRitual ・ 21 小時前
Sony 負責人大島正昭：Xperia 1 VII 故障是主板生產溫濕度管理不當
文章來源：Qooah.com Sony Mobile 負責人大島正昭在本月 12 日的 Xperia 10 VII 手機發佈會上，就此前部分 Xperia 1 VII 手機出現的故障問題，給出了詳細調查結果與解決方案。 經 Sony 排查確認，此次 Xperia 1 VII 手機故障的核心原因，指向電路板製造環節的溫濕度管理問題。大島正昭解釋，Sony 與製造夥伴在合作優化電路板製造工藝時，採用了一項不適配的新方案，導致電路板在生產過程中因溫濕度管控不當產生缺陷。儘管 Sony 手機電路板的元器件貼裝步驟早有溫濕度管理機制，但新推行的標準未能覆蓋整個貼裝工序，最終引發故障。 針對該問題，Sony 已採取多項整改措施。在 Xperia 1 VII 復產過程中，新增了專門的溫濕度控制工序，確保即便環境溫濕度出現波動，產品質素仍能保持穩定，同時還將乾燥環境下的靜電等潛在影響因素納入管控範圍。此外，Sony對 Xperia 1 VII 整體生產流程中的相關設置與環節進行了全面檢查，進一步排查風險。 香港 Xperia 1 VII 事故手機換新細節，機主一定要睇 為避免類似問題重演，Sony 還Qooah.com ・ 6 小時前
MediaTek 確認 Dimensity 9500 發佈日期即將到來
Qualcomm 將於 9 月 23 日發佈 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，而在 […]TechRitual ・ 20 小時前
美國審查 SOLO 核反應堆設計及安全提交事項
能源公司 Terra Innovatum 與 ATB Riva Calzoni 建立了合作夥伴關係，目的是製造 […]TechRitual ・ 1 天前
DJI Mini 5 Pro 升級不加價： 1” 大底 CMOS + 雷射雷達避障
DJI 消費級航拍機把多項高階技術下放給大眾都能享用，最新推出的 DJI Mini 5 Pro 是系列中首次升級到 1” CMOS，而且更把高階 Mavic 系列和 Air 系列的夜景級全向主動避障帶到低放飛門檻的 Mini 機種，提升影像品質和飛行安全等級。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
NVIDIA RTX Pro 6000D 特供晶片在中國滯銷？效能不佳、官方干預多多重因素
NVIDIA 為中國準備的特供 AI 晶片在市場中接連受到冷遇，繼 H20 重啟出口受阻之後，另一款產品 RTX Pro 6000D 現在也面臨諸多挑戰。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
跑分高達 404 萬，OPPO Find X9 系列跑分首度曝光!
OPPO Find 系列產品負責人周意保今日透過社交平台發文，公布了 OPPO Find X9 Pro 衛星通信版的跑分成績。該機型在安兔兔 V11 版本中取得了 4,045,997 分的驚人成績，一舉刷新手機界的歷史記錄，成為目前性能實力最強悍的旗艦機型之一。Mobile Magazine ・ 19 小時前
ChatGPT 三年使用報告出爐：寫作輔助最多人用、年輕人貢獻近一半對話量、非工作對話激增
OpenAI 日前聯合哈佛大學發布了 ChatGPT 上線三年以來首份使用報告，它基於 150 萬則脫敏對話記錄，總結了 ChatGPT 誕生以後人們使用 AI 的各種變化。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
新型 AI 觸發的安全氣囊系統或可提升飛機事故中的生存機會
來自比爾拉理工學院（BITS Pilani）迪拜校區的工程師團隊近日推出了名為 Project REBIRTH […]TechRitual ・ 1 天前
轉戰海外盈收改善 中潤光能再闖港交所
這家光伏電池製造商新近遞交的上市申請顯示，幾乎所有主要財務指標在今年上半年開始改善，並重返盈利軌道 重點： 陽歌 半年之間，天差地別。 這是光伏電池製造商江蘇中潤光能科技股份有限公司周一再度提交的香港上市申請的最大啓示，距離其首次在港提交上市申請僅六個月。此前的申請與此次最新版本之間的差異，幾乎在所有方面都截然不同。 3月，全球第二大光伏電池製造商中潤光能首次申請上市時，稱 2024年收入驟降近半，至113.2億元（16億美元），同時全年錄得巨額虧損12.9億元。幾乎所有其他關鍵指標表現類似，毛利率滑入負區間，出現大規模現金流出。 此次最新申請顯示，公司今年上半年實現顯著反轉，收入觸底回升，毛利率重返正值區間。或許最為重要的是，公司恢復了盈利。 行業觀察人士深知，由於新產能大規模擴張，導致嚴重供過於求及價格大跌，中潤光能及其整個光伏行業領域的同行，在超過一年時間里均深陷困境。隨著情況發展，多數公司陷入虧損，紛紛削減產量以控制損失。 為應對此局面，中國鼓勵生產商削減產量，淘汰落後產能，並大規模擴充自身太陽能裝機容量，僅今年上半年就新增256吉瓦（GW），佔全球新增裝機容量380吉瓦的三分The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
Victor Wembanyama 首度跨足影視：監製科幻籃球動畫《Alien Dunk》
為進一步鞏固他作為全球偶像的地位，NBA 新世代巨星 Victor Wembanyama 首度跨足娛樂圈，將推出全新動畫影集《Alien Dunk》，由法國電視台 TF1 與製作公司 PGS Entertainment 聯手製作，把他「Alien」綽號的超現實魅力無限放大，化作一段天馬行空的奇幻篇章。HYPEBEAST ・ 12 小時前
《港樓》上車客入市沙田第一城 兩房戶443.8萬元沽
中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，利好消息帶動下，近日二手交投氣氛向好，沙田第一城本月暫錄15宗買賣成交，較上月同期增加約2成多，平均實用呎價約12,927元，分行剛促成40座中層F室，單位建築面積395平方呎，實用面積284平方呎，兩房間隔，開價450萬元，議價後以443.8萬元成交，平均實用呎價15,627元。 據悉，新買家為上車客，見上址間隔合用，價錢合理，即承接單位自用。原業主於2019年以491萬元買入單位，持貨約6年，帳面蝕47.2萬元，貶值約9.6%。(sl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
美國法官駁回對 SpaceX Starship Boca Chica 發射場的訴訟
美國地區法院法官近日駁回了環保團體對聯邦航空管理局（FAA）批准 SpaceX 在德克薩斯州 Boca Chi […]TechRitual ・ 1 天前
Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐
Ahaa 一連幾個月推出一系列令人興奮的家電品牌優惠，讓你輕鬆升級家居設備。這次活動中，Sharp 率先打頭陣，帶來驚喜優惠，由 9 月 15 日至 10 月 12 日，都能以超值價格擁有高品質的家電產品。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前