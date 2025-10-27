《CS2》飾品市值蒸發20億美元，但Steam湧入萬名玩家給好評「讓遊戲回歸遊戲」

《CS2》（Counter-Strike 2，絕對武力2）因為龐大的飾品交易市場，被不少玩家稱為「理財遊戲」，甚至近期整個交易市場的價值衝上了 60 億美元，吸引大量投資者砸錢、借款購買稀有刀子和手套。卻沒想到 10 月 23 日的一個更新，宣布刀子和手套可以合成獲得後，市值直接砍半，下跌。如今 3 天過去，60 億美元已經下跌了 20 多億，Steam 上雖然湧入不少負評，但更多的卻是大量好評，大讚開發商 Valve 和 Gabe：「讓遊戲回歸遊戲」

根據第三方網站 Pricempire 的數據顯示，今年 10 月 18 日時，《CS2》交易市場的價值達到 60.5 億美元（約新台幣 1,868 億元），是史上最高峰，讓無數投資者歡呼。卻沒想到 10 月 23 日《CS2》更新後，因為刀子和手套可以合成，導致市場恐慌，至今已經下跌了 35%，蒸發 20 億美元左右（約新台幣 600 億元）。考慮到目前新合成出來的刀子，需要等 7 天後才能交易，因此許多人猜測 10 月 30 日後市場可能還會有一波大震盪。

由於許多人並非玩家，而是把《CS2》當成投資商品，在物品價值下跌後，紛紛抱怨 Valve 毀了一款遊戲，失去了最衷心的消費者，更有人揚言要集體向當地政府機構起訴，要求 Valve 撤回更新或是賠償。光是過去 3 天時間，《CS2》的 Steam 商店頁面就湧入超過 6,100 則負評，都在批評 Valve 的決定：「曾經有望成為遊戲界那斯達克的存在，可惜了」、「搞爛了自己的市場」、「到處都是外掛就算了，現在還親手殺死了交易市場」、「不去想如何處理外掛，卻處理了讓市場壯大的收藏者」、「垃圾更新，毀了經紀」

但比起負評，同一時間內，卻有超過 1 萬則好評同樣湧入。全都是大讚 Valve 和公司擁有者 Gabe 的決定，認為《CS2》物品被炒的價值越來越誇張，導致普通玩家想要買到好看的飾品，都需要花上好幾萬元，對於一般玩家來說很不健康。加上近幾年因為交易市值的暴漲，無數《CS2》賭博網站、詐騙、BOT 佔房等問題的出現，都引起純粹遊戲玩家的不滿和抱怨：「真心自用的玩家永遠不虧」、「逛了這麼多平台，還是這裡的雙11優惠大」、「看到那些炒價的人崩潰，我就開心」、「讓遊戲回歸遊戲！」、「重新回到胡蝶刀人人都能買的6起的時代」

