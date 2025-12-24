宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
《Dr.STONE 新石紀》動畫最終章完結篇2026年4月開播！天才數學家「SAI」登場預告解禁
由稻垣理一郎擔任原作、Boichi 負責作畫的已完結漫畫作品《Dr.STONE 新石紀》，正式宣佈動畫版最終季《Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE》「Part 3」確定將於 2026 年 4 月開播，並同步釋出了全新前導預告片，宣告這部描寫從零開始重建文明的壯闊史詩漫畫即將邁入最終高潮。
在《Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE》即將到來的最終章劇情中，故事將聚焦於與神秘石化元兇「Why人」的正面對決。為了賭上全人類的復活，主角千空與曾經的勁敵賽諾攜手合作，啟動登月計畫。預告更公開了作為登月計畫中不可或缺的拼圖，被譽為擁有「人類最強數學能力」的天才「SAI」（七海才）的初次亮相。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
中國研究人員研發新型太陽能紅氧流電池，轉換效率達 4.2%
中國研究人員已經開發出一種太陽能氧化還原流電池（SRFB），該電池能夠在同時收集陽光的情況下儲存能量，並在模擬陽光下達到 4.2% 的光電轉換效率。這項新電池由位於江蘇省的南京科技大學的科學團隊研製，通過創新的方法將太陽能發電和能量儲存整合為一個單一的電化學系統。相比傳統的設置，SRFB 將光吸收和能量儲存合併於一個系統中，避免了對單獨的光伏面板和電池的依賴。 在這種新設計中，陽光直接觸發循環電...TechRitual ・ 10 小時前
《絕區零》2.5版本迎來史上最強福利，免費送五星人氣角「照」並推出自選池機制
3D角色扮演類動作遊戲《絕區零》於上週五進行全新2.5版本「微光引燈時」前瞻直播並且宣佈2.5版本的事前預約網站同步開啟，直播中為全球繩匠完整揭曉了本次新版本的重磅更新內容。其中，除了首度公開《絕區零》首位雙形態虛狩角色葉瞬光的完整設定，也揭露了第二季大決戰的劇情內容、遊戲史上最強福利放送與人氣角色全新外觀登場等多項驚喜消息！Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》動畫第4季確認為「分割5季度」超大型企劃！2026年4月開播
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》官方正式宣布，許多粉絲期待的的電視動畫版第 4 季將以非常罕見的「分割成 5 季度」形式製作和播出。並且確認前這會是所未有的大型企劃，將會把原作小說第 10 卷之後的故事完整動畫化。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
2025 年度 10 大熱搜 AI 關鍵字！吉卜力改圖、辦公、算命都有，附教學一鍵即玩！
踏入 2025 年底，AI 已不再是冰冷的技術名詞，而是徹底融入了香港人的食、住、行甚至財富管理中。Yahoo 今日揭曉年度「十大熱搜 AI 人工智能關鍵字」，榜單反映出港人由初期對 AI 的好奇，進化到追求美學創作、工作效率，甚至是利用大數據「博一博」的本土特色。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
美國收緊無人機入口：新機、零組件須在美國生產，DJI 首當其衝遭重創
美國 FCC（聯邦通信委員會）最新把「外國製造」無人機及其關鍵部件納入「涵蓋清單」，意味相關新型號及關鍵零組件日後將被禁止進口到美國。不過當局強調，措施不影響已購買的舊機，用家仍可繼續使用，零售商亦可出售已獲批准的現有庫存。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
尷尬了！Steam上抱怨遊戲BUG反被抓包玩「盜版」，開發者霸氣回：請先買遊戲
Steam 討論區上最近發生了一起讓玩家社群看了都很尷尬的事件。一名玩家在極度好評的城市建造遊戲《Farthest Frontier》討論區中發文，抱怨遊戲有問題還遲遲沒有修正。結果這篇抱怨文直接引來了開發團隊成員 Zantai 直接回應，並一針見血的指出：「請購買正版遊戲，而不是玩『非 Steam 版本』」直接揭穿了該玩家使用的是盜版。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Tesla AI 團隊於聖誕節推出 FSD v14.2.2.1 更新
Tesla 在聖誕節期間依然忙碌，Tesla 的人工智能團隊在 FSD v14.2.2 正式推送給用戶的僅一天後，靜悄悄地推出了 Full Self-Driving (Supervised) v14.2.2.1TechRitual ・ 13 小時前
劍橋大學研究人員成功同時生產碳納米管和清潔氫燃料
劍橋大學的研究人員成功實現同時生產碳納米管（CNT）和清潔氫燃料，並且在過程中沒有產生二氧化碳作為副產品，這一突破是通過將甲烷氣體循環利用來達成的。這種方法不僅提高了碳納米管的生產效率超過八倍，還產生了大量的清潔氫燃料。氫氣作為一種燃料來源，因其完全燃燒而不產生碳排放而受到廣泛追捧。隨著各國尋求擺脫化石燃料，氫氣的需求正在上升。 然而，現有的氫氣生產方法，例如蒸汽甲烷重整，會產生一氧化碳作為副產...TechRitual ・ 14 小時前
《刺客信條：暗影者》開發團隊回應 Switch 2 版畫面模糊問題：硬件頂唔到
文章來源：Qooah.com Ubisoft 旗下大作《刺客教條：暗影者》的開發團隊近日在接受外媒 FRVR 採訪時，針對玩家關注的 Switch 2 版手提機模式畫面清晰度問題作出回應，明確表示現階段繼續提高解像度存在「很大風險」。 部分玩家反饋《刺客教條：暗影者》在 Switch 2 手提機模式下畫面清晰度不及預期，希望通過後續更新補丁提升解像度。對此，遊戲渲染技術架構師尼古拉・洛佩茲、渲染項目首席程式員塞巴斯蒂安・戴涅奧及引擎項目首席程式員布魯諾・尚普組成的核心技術團隊給出了詳細解釋。 團隊透露，當前 Switch 2 手提機模式運行該遊戲時，GPU 和 CPU 已處於高負載運行狀態，系統幾乎沒有多餘的性能冗余。其中 GPU 更是被大量計算類工作負載高度佔用，這種情況下強行提升解像度，可能導致遊戲流暢度大幅下降，甚至出現崩潰等問題。 不過開發團隊也表示，目前已在解像度和流暢度之間達成較為理想的平衡，後續若發現新的優化方案，將及時應用到遊戲中，為玩家帶來更好的動態解像度表現。 作為《刺客教條》系列的最新作品，《刺客教條：暗影者》登陸 Switch 2 的技術適配一直備受關注。此次開Qooah.com ・ 1 天前
《港樓》中原城市領先指數CCL最新報143.56點 連升2周後回軟
中原城市領先指數CCL最新報143.56點，按周跌1%，是11月底大埔火災後首周市況。新盤延後推售，二手成交減慢，CCL連升2周後回軟，但企穩143點水平，指數仍為2024年6月初後80周次高。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，隨著樓價上升，業主反價，買家需時適應，加上聖誕將至，二手市況開始步入拉鋸局面，CCL已連續5周在143到145點窄幅爭持。樓市氣氛維持向好，短期樓價上升方向未變。2026年首季目標147點，即2024年撤辣後的高位，CCL現時距離3.44點或2.4%。 2025年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.21%，2025年樓價暫時累升4.3%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升6.43%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升5.67%，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.97%。12月23日油塘柏景峰發售150伙，25至26日聖誕節長假，27日啟德海灣第1期價單銷售52伙，對本地二手樓價的影響將於2026年1月中旬公布的CCL才開始反映。 中原城市大型屋苑領先指數CCL MassAASTOCKS ・ 18 小時前
《BLEACH 死神 千年血戰篇》最終章「禍進譚」2026年7月開播！前導預告與主視覺圖解禁
由日本漫畫家久保帶人創作，2001 年連載到 2016 年的超人氣漫畫作品《BLEACH 死神》，改編動畫《BLEACH 死神 千年血戰篇》，官方宣佈最終章第 4 季「禍進譚」預定於 2026 年 7 月正式開播。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
痛到攞命｜止痛藥失效、嗎啡打到抗藥？「過來人」創辦基金，盼助病患減輕痛楚：我深切體會過，疼痛能足以將人逼瘋的滋味
痛到攞命｜對於危疾患者而言，最摧毀意志的往往未必是疾病本身，而是那種排山倒海、無日無之的劇烈痛楚。在香港，癌症發病率持續上升，不少患者即使接受了最先進的治療，仍要面對「痛到想死」的煎熬。近日，香港痛楚管理（危疾）關懷基金正式啟動「重拾希望」：危疾痛楚全額資助計劃，由曾親歷病痛折磨的創辦人陳寧諄博士發起，聯同醫學界專家，為受痛楚困擾的基層患者提供一線曙光。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：香港痛楚管理（危疾）關懷基金Medical Inspire 醫．思維 ・ 20 小時前
JOYCE 聯手 TEAM WANG design 全新COOKIES系列第六章「ACCEPTANCE」必入手香港城市限定T-shirt
JOYCE聯同TEAM WANG DESIGN推出香港城市限定T-shirt，於JOYCE 太古廣場和海港城店獨家有售。其TEAM WANG DESIGN全新COOKIES系列第六章—“ACCEPTANCE” 亦於JOYCE店即日起發售。不能錯過更有香港城市限定T-shirt！ TEAM WANG design 的 COOKIES 系列來到第六章「ACCEPTANCE」，創意總監王嘉爾從個人成長故事出發，用設計講述自我對話和情感共鳴。這章特別推出品牌首套全白造型，包括白色牛仔夾克和牛仔褲，象徵擁抱陰影的那一刻——畢竟，影子總是光照出來的。純白和經典黑形成強烈對比，營造出既有力量又有深度的視覺感。 細膩工藝與街頭轉換 系列主打黑白配色，重點單品有立領西裝外套、皮夾克和牛仔夾克，用小羊皮、天絲等優質布料，平衡挺括與隨性。細節超吸睛，像斑駁五金、品牌金屬標誌和自然磨邊，層次感滿分。從正式到街頭的漸變，最後以純白牛仔套裝收尾，完美詮釋「接納」的主題。 香港限定 Tee 獨享 特別為香港打造的 TEAM HK T-shirt，用水洗精梳黑棉布，左側單點標誌，背面漸層 TEAM HK...men’s Reads ・ 17 小時前
「尿袋」風暴 2025：起火、召回、禁飛，一年內點樣爆到全行業洗牌？
2025 年「尿袋」起火與連環召回，可說由個別品牌事故，迅速演變成整條供應鏈、再到民航出行與監管制度的全面升級。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
緬甸軍方強迫民眾投票 聯合國譴責暴力打壓異己
（法新社日內瓦23日電） 聯合國今天說，緬甸軍政府運用暴力與威嚇手段，強迫民眾參加即將舉行、由軍方控制的選舉，反對軍方的武裝團體則以類似手法阻止民眾投票。緬甸軍政府預計自28日起舉行投票，並宣稱這場高度受限的選舉是5年前推翻上屆民選政府後、重新邁向民主的象徵，當時軍方政變引發內戰。法新社 ・ 1 天前
2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）
2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前