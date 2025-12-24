《Dr.STONE 新石紀》動畫最終章完結篇2026年4月開播！天才數學家「SAI」登場預告解禁

由稻垣理一郎擔任原作、Boichi 負責作畫的已完結漫畫作品《Dr.STONE 新石紀》，正式宣佈動畫版最終季《Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE》「Part 3」確定將於 2026 年 4 月開播，並同步釋出了全新前導預告片，宣告這部描寫從零開始重建文明的壯闊史詩漫畫即將邁入最終高潮。

最終大結局，即將和石化真兇面對面。（圖源：アニメ『Dr.STONE』公式）

在《Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE》即將到來的最終章劇情中，故事將聚焦於與神秘石化元兇「Why人」的正面對決。為了賭上全人類的復活，主角千空與曾經的勁敵賽諾攜手合作，啟動登月計畫。預告更公開了作為登月計畫中不可或缺的拼圖，被譽為擁有「人類最強數學能力」的天才「SAI」（七海才）的初次亮相。

