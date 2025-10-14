不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
《F1 電影》串流上架 Apple TV，超低調宣佈 Apple TV+ 改名
6 月上映後引爆全球對 F1 賽車關注的票房冠軍《F1 電影》，大家終於有機會安坐家裡以自家的家庭影音系統來享受《F1》音效和配樂。Apple 宣佈將於 12 月 12 日把這套全球票房超過 6.29 億美元的大作上架 Apple TV 串流平台。
是的，小編並沒有寫錯。本來的 Apple 自家串流平台 Apple TV+ 正式易名至 Apple TV，新聞稿文末也低調地公布了此消息，稱「Apple TV+ 現簡化為 Apple TV，並帶來充滿活力的新形象」。
串流平台改名成潮流？
近期串流平台品牌變動頻繁，繼 Warner Bros. Discovery 旗下 HBO Max 改名為 Max 後再重新用回 HBO 的名號；Disney+ 旗下 Star 頻道終於統一為 Hulu；現在連 Apple 也加入戰團，低調宣布旗下串流影視服務 Apple TV+ 將會正式改名為「Apple TV」。不過這個看似跟隨同業的輕微舉動，可能引發一連串的混亂。
Apple TV+ is now simply Apple TV, with a vibrant new identity. Ahead of its global streaming debut on Apple TV, the film continues to be available for purchase on participating digital platforms, including the Apple TV app, Amazon Prime Video, Fandango at Home and more.
「用 Apple TV 開 Apple TV 睇 Apple TV」
由 Apple TV+ 改名成為 Apple TV 的動作，立刻就產生了一個明顯的問題：Apple 旗下已有同名的硬件產品 Apple TV（機頂盒），以及在各裝置上使用的 Apple TV app。現在，連 Apple TV+（串流服務） 也改名為 Apple TV，令三者的區分變得極為困難。
Apple TV 急口令：用 iPhone 上的 Apple TV（app）開啟 Apple TV（盒子）來播放 Apple TV（串流影片服務）
更甚的是，蘋果的宣傳文案提到「購買並啟用新 iPhone、iPad、Apple TV 或 Mac 的顧客，可免費享用三個月的 Apple TV」，這種「買 Apple TV 送 Apple TV」的說法，聽起來就像一個令人費解的邏輯迴圈。
Apple TV+ 優惠、月費
Apple TV+ 免費試用一星期，月費 HK$68
購買新 Apple 裝置免費試用 3 個月、Apple Music 學生計劃附送 Apple TV+
更多內容：
Max 今天正式登陸香港，比 Netflix 便宜！HBO Go 用戶自動轉換（價格、方案、日期）
Hulu 登陸全球 Disney+，更多美、韓、日原創作品上架
Apple Original Films’ blockbuster feature “F1 The Movie,” from Joseph Kosinski, to make global streaming debut on Friday, December 12, 2025
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Windows 10 電腦 10 月 14 日起結束支援！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
vivo X300、X300 Pro 來襲：首發天璣 9500、2 億像素和演唱會長炮全民化
vivo 今晚如約發佈了 X 系列的最新成員 X300 和 X300 Pro，兩者均為聯發科天璣 9500 的首發機種，而且都配備了 2 億像素相機，同時還支援增距鏡外掛。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
比PS6強一點？Xbox下一代主機規格爆料：AMD Zen 6/RDNA 5架構，預計2027年登場！
微軟先前因為宣布調漲 Xbox Game Pass，以及 Xbox Series X/S 價格，讓不少玩家猜測，是不是想要退出主機市場。而微軟官方則是強調，他們已經和 AMD 合作，確定會推出新的 Xbox 主機，為玩家帶來更強大的視覺效果與運算能力。直到近日，有新爆料者聲稱，Xbox 新主機已經有部分硬體規格流出，很可能會在 2027 年時推出。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
計算機App都可以成為出軌工具？人妻破解丈夫手機暗藏秘密，一招揭出軌內幕
有一位人妻竟在丈夫手機中意外發現一個被密碼保護的「計算機」應用程式，這看似普通的工具，卻暗藏偷情的證據！她最後成功破解其中秘密，揭穿了丈夫長達7個月的外遇行為！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO 2TB SSD 破底價，低至 HK$470 免運費直送香港
Prime Big Deal Days 過後沒多久 Samsung 入門級 SSD 990 Evo 再創歷史新低！目前 1TB 型號僅需 US$60 即可入手。換算過來大約 HK$470，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 2 小時前
蘋果中國市場再度不明朗 封閉生態慘遭中國品牌「破壁」
為了打低蘋果，中國手機品牌法寶盡出，早前小米直接放棄自家系列順序，以17系列「對標」iPhone 17，又聲稱開賣5分鐘破紀錄，可惜最終需求遠低於市場預期，遭分析師郭明錤大潑冷水。之不過，另一手機品牌Vivo今次勁過「對標」，宣稱已「破壁」蘋果生態，最新手機竟能與蘋果設備無縫互聯，資料手到拿來，蘋果中國市場再添陰霾Yahoo財經 ・ 3 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠
翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 20 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前