《F1 電影》串流上架 Apple TV ，超低調宣佈 Apple TV+ 改名

6 月上映後引爆全球對 F1 賽車關注的票房冠軍《F1 電影》，大家終於有機會安坐家裡以自家的家庭影音系統來享受《F1》音效和配樂。Apple 宣佈將於 12 月 12 日把這套全球票房超過 6.29 億美元的大作上架 Apple TV 串流平台。

是的，小編並沒有寫錯。本來的 Apple 自家串流平台 Apple TV+ 正式易名至 Apple TV，新聞稿文末也低調地公布了此消息，稱「Apple TV+ 現簡化為 Apple TV，並帶來充滿活力的新形象」。

串流平台改名成潮流？

近期串流平台品牌變動頻繁，繼 Warner Bros. Discovery 旗下 HBO Max 改名為 Max 後再重新用回 HBO 的名號；Disney+ 旗下 Star 頻道終於統一為 Hulu；現在連 Apple 也加入戰團，低調宣布旗下串流影視服務 Apple TV+ 將會正式改名為「Apple TV」。不過這個看似跟隨同業的輕微舉動，可能引發一連串的混亂。

Apple TV+ is now simply Apple TV, with a vibrant new identity. Ahead of its global streaming debut on Apple TV, the film continues to be available for purchase on participating digital platforms, including the Apple TV app, Amazon Prime Video, Fandango at Home and more.

「用 Apple TV 開 Apple TV 睇 Apple TV」

由 Apple TV+ 改名成為 Apple TV 的動作，立刻就產生了一個明顯的問題：Apple 旗下已有同名的硬件產品 Apple TV（機頂盒），以及在各裝置上使用的 Apple TV app。現在，連 Apple TV+（串流服務） 也改名為 Apple TV，令三者的區分變得極為困難。

Apple TV 急口令：用 iPhone 上的 Apple TV（app）開啟 Apple TV（盒子）來播放 Apple TV（串流影片服務）

更甚的是，蘋果的宣傳文案提到「購買並啟用新 iPhone、iPad、Apple TV 或 Mac 的顧客，可免費享用三個月的 Apple TV」，這種「買 Apple TV 送 Apple TV」的說法，聽起來就像一個令人費解的邏輯迴圈。

Apple TV+ 優惠、月費

Apple TV+ 免費試用一星期，月費 HK$68

購買新 Apple 裝置免費試用 3 個月、Apple Music 學生計劃附送 Apple TV+

Apple Original Films’ blockbuster feature “F1 The Movie,” from Joseph Kosinski, to make global streaming debut on Friday, December 12, 2025

