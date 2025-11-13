《GTA V》、《Pacific Drive》、《Stray》！11 月 PS Plus 會員基本、升級、高級檔新遊戲看這裡

日本近日頻繁發生熊襲人事件，為應對熊害，經過修改後的日本國家安全委員會規則今天生效，允許警察使用步槍殺熊。該規則之前僅限在劫機等案件中使用步槍。目前陸上自?懦中w進駐熊害最嚴重的秋田縣協助驅熊，但以後勤協助為主，不得使用槍枝。自上周四(6日)起，日本警方向岩手和秋田縣派遣警力，與當地獵友會等開展聯合訓練，以掌握熊的習性及要害部位。兩縣將各部署2支由本地和被派往當地的警察共4人組成的團隊，每隊包括1名指揮官、1名負責與地方政府聯絡的人員及2名狙擊手，今後若有熊隻在市區等區域出沒，且「緊急槍獵」等措施無法及時應對的情況下，警方將依據《警察官職務執行法》對熊進行捕殺。(WL)

