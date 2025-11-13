專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
《GTA V》、《Pacific Drive》、《Stray》！11 月 PS Plus 會員基本、升級、高級檔新遊戲看這裡
會免 11 月 4 日開始，升級、高級檔新增遊戲基本會在 11 月 18 日入庫。
PS Plus 的 11 月份會員免費、升級及高級檔新遊戲陣容已全數公開。會免這次的主打作品是《Stray》，而升級和高級檔則有《GTA V》、《Pacific Drive》坐鎮。
基本會員 11 月限免：
《Stray》（PS5、PS4）
《Totally Accurate Battle Simulator》（PS5、PS4）
《EA Sports WRC 24》（PS5）
除基本會員限免遊戲，升級和高級會員可再獲以下作品：
《GTA V》（PS5、PS4）
《Pacific Drive》（PS5）
《Still Wakes the Deep》（PS5）
《Insurgency: Sandstorm》（PS5、PS4）
《MotoGP 25》（PS5、PS4）
《Thank Goodness You’re Here! 》（PS5、PS4）
《The Talos Principle 2》（PS5）
《Monster Jam Showdown》（PS5、PS4）
高級會員可再獲以下作品：
PS2 經典《Tomb Raider: Anniversary》（PS5、PS4）
會免遊戲從 11 月 4 日起有效，升級、高級檔新增遊戲則將從 11 月 18 日起入庫，想體驗的朋友到時記得去下載。
