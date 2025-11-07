《GTA6》延期原因沒明說？知名爆料人暗示有隱情：明天見

Rockstar Games 今（7）日突然再公布全球玩家最期待的 3A 遊戲《GTA6》（Grand Theft Auto VI、俠盜獵車手6）宣布延期到 2026 年 11 月 19 日，主要是仍需要時間讓遊戲品質更好，而在推特（X）最知名的爆料人 billbil-kun 則跳出來說明「原來這就是為什麼他們決定要延期」並要大家「明天見」。

從原本 2025 一路延到 2026 年底了（圖源：GTA6／Rockstar Games 官方）

近年因爆料神準而知名的 billbil-kun 在官方宣布《GTA6》延期後也出來暗示似乎有隱情，並說了一句「See you tomorrow」引起不少人熱議，不過他在文中與留言也陸續回應要大家降低期待，「是大家可能不會太關心的東西，而且不是 Remaster」，也否認是《碧血狂殺2》次世代版本，而既然要玩家們對於這個消息不用太過度興奮，可能也不會是所謂的《GTA6》「新預告」，到底是什麼也只能等到明天才能知曉。

昨日 Rockstar Games 才有開除 30 多名員工的消息傳出，這些員工被指控違反公司政策，洩漏並討論機密資訊，所以才解雇他們，英國獨立工人工會則反駁 Rockstar Games 是在害怕員工團結起來爭取自身權益，才採取激烈手段。

