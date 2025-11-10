《GTA6》延期將讓大作恐慌逃亡？索尼《漫威金鋼狼》仍確認2026年秋季上市

上週《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）再度投下延期震撼彈，開發商 Rockstar Games 確認遊戲將延後到 2026 年 11 月上市。消息公開後，不只讓粉絲們的等待時間再次拉長，更直接衝擊了 2026 年整個遊戲產業的發行日期，因為新的上市日期剛好落在年末最重要的聖誕節與感恩節購物黃金檔期，肯定會對其他遊戲的銷量造成巨大壓力。

漫威新作仍預計 2026 年秋季。（圖源：Marvel’s Wolverine）

廣告 廣告

《GTA6》的二度延期預計將會再次引發遊戲界的「大逃亡」。畢竟原本從 2025 年秋季延後到 2026 年 5 月時，就已經讓無數大大小小的公司選擇避開退讓，甚至直接從 2026 年上半年延後到年末。而這次《GTA6》直接從年中延後到年末，讓許多原先計畫在 2026 年末推出重點大作的發行商，可能會為了避免與這款 10 年一遇的超級大作正面對決而影響銷量，再次被迫重新規劃日期。

然而，在這波即將到來的避難潮中，索尼旗下的開發團隊 Insomniac Games 卻反其道而行。他們所開發的 PlayStation 5 獨佔大作《漫威金鋼狼》（Marvel's Wolverine）似乎一點都不擔心，目前仍維持 2026 年秋季的發售計畫。開發團隊不只沒有宣布修改時間，更在《GTA6》宣布延期後照樣在社群上發文，鼓勵玩家把遊戲加入願望清單。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk