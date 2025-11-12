容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
《GTA6》被爆延期半年代價驚人！讓R星多花6000萬美元
Rockstar Games 旗下最受到全球玩家期待的《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6），在上週突然宣布延期 6 個月，直到 2026 年 11 月才能玩到，只為了確保遊戲各方面的品質都沒問題。然而表面看似只延期 6 個月的時間，對於遊戲公司來說不痛不癢，但實際上這次延期可能讓 Rockstar 額外損失了超過 6,000 萬美元。
根據外媒 Insider Gaming 編輯 Tom Henderson 在最新節目中談到，《GTA6》目前內容已經開完成，正在進行修復 BUG 和打磨品質的階段。接著 Henderson 透露了一名知情人士帶來的消息，《GTA6》每額外開發一個月的時間，成本就會多出約 1,000 萬美元（約新台幣 3 億元），代表延後半年就會增加 6,000 萬美元（約新台幣 18 億元）的花費。
這筆鉅額費用包含了持續的員工人事開銷，以及延期後額外的開發資源投入、市場行銷策略的調整等。對母公司 Take-Two 來說，也仍然是一筆相當沉重的財務負擔，假如每月 1,000 萬美元的成本是真的，考慮到開發多年的時間，總成本超過 10 億美元的傳聞並不誇張。另一方面來說，《GTA5》當年發售首日就創下 8 億美元的營收數字，更別提後續長期販售、《GTAO》的鯊魚卡等，想要輕鬆回收成本並非難事。
