《GTA6》被爆延期半年代價驚人！讓R星多花6000萬美元

Rockstar Games 旗下最受到全球玩家期待的《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6），在上週突然宣布延期 6 個月，直到 2026 年 11 月才能玩到，只為了確保遊戲各方面的品質都沒問題。然而表面看似只延期 6 個月的時間，對於遊戲公司來說不痛不癢，但實際上這次延期可能讓 Rockstar 額外損失了超過 6,000 萬美元。

GTA6 會成為開發成本最高的遊戲嗎？（圖源：俠盜獵車手6／Rockstar Games）

廣告 廣告

根據外媒 Insider Gaming 編輯 Tom Henderson 在最新節目中談到，《GTA6》目前內容已經開完成，正在進行修復 BUG 和打磨品質的階段。接著 Henderson 透露了一名知情人士帶來的消息，《GTA6》每額外開發一個月的時間，成本就會多出約 1,000 萬美元（約新台幣 3 億元），代表延後半年就會增加 6,000 萬美元（約新台幣 18 億元）的花費。

這筆鉅額費用包含了持續的員工人事開銷，以及延期後額外的開發資源投入、市場行銷策略的調整等。對母公司 Take-Two 來說，也仍然是一筆相當沉重的財務負擔，假如每月 1,000 萬美元的成本是真的，考慮到開發多年的時間，總成本超過 10 億美元的傳聞並不誇張。另一方面來說，《GTA5》當年發售首日就創下 8 億美元的營收數字，更別提後續長期販售、《GTAO》的鯊魚卡等，想要輕鬆回收成本並非難事。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk