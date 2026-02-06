消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
《GTAV》到底誰還沒買！在6代推出前又多賣500萬套，總銷量達2.25億長賣到最後一刻！
由 Rockstar Games 所開發，2011 年推出的《俠盜獵車手V（GTAV）》在過去 14 年中毫無疑問的成為了商業上最成功的遊戲，在去年 11 月公布的財報中，《GTAV》於推出後的 14 年中賣出了 2.2 億套。而日前 Rockstar Games 母公司 Take Two 又發布了新一季的最新財報，沒想到《GTAV》又多賣了 500 萬套，並且線上模式《GTA Online》的經常性客戶支出也大漲 27%。
根據 Take Two 集團發布的最新季度財報，即便超級大作《GTA6》已經確認將在今年 11 月 19 日推出，但前一代作品，已經發售 14 年的《GTAV》仍能長賣到最後一刻。與去年 11 月 Take Two 公布的《GTAV》銷量破 2.2 億相比，這 4 個月《GTAV》又多賣出 500 萬套，平均下來一個月可以賣出 125 萬套遊戲。
此外，由於《GTAV》的銷量依然強勁，因此也帶動線上模式《GTA Online》的收益表現，與去年同期相比經常性客戶支出上升 27%，表現非常亮眼。而由於《GTA6》即將在今年 11 月 19 日正式發售，因此 Take Two 也非常看好下一份年度財報的數據，認為將是「歷史性的一年」。
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。