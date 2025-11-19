中國政府通報暫停進口日本水產品
《GTO》女星希良梨二度患癌被爆病危 日前曾崩潰發文：不是正常身體
曾出演日劇《GTO》爆紅，現年45歲的日本女星希良梨去年宣布第二度患癌，今年年初透露癌病轉移兼達第三期，到6月接受最後一次化療後於7月退出演藝圈。昨日（18日），希良梨社交平台突然發文爆出病危消息。
昨日，希良梨社交平台黑底白紙發文：「Kirari女士目前情況危急。」其貼文同時標註其經理人，疑似由其經理人代為發出。
早於13日，希良梨亦曾發文透露病況：「我六月完成了化療，自從出院以來，我一直飽受化療副作用的折磨。我每天都要面對這身體，說實話，有時候我真的會感到疲憊。因為它不是正常的身體。我現在最大的願望就是盡快恢復健康和體力，擺脫這些病痛。」
