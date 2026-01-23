《KPop獵魔女團》獲提名奧斯卡最佳動畫片 Netflix 僅花2千萬美元接手 賣剩蔗變大熱IP ︳電影LOL

舊年荷里活靜過乜，《KPop獵魔女團》（KPop Demon Hunter）可能係最有話題兼最Hit作品之一。韓流本來已經勁，呢套戲更令唔少人見識到，原來西方國家都好buy KPop，甚至連傳統英美偶像都唔夠韓星吸引。所以，尋日公布嘅奧斯卡提名名單入面，《KPop獵魔女團》有份角逐最佳動畫電影同埋最佳原創歌曲，可以話係零意外，畢竟《KPop獵魔女團》已經喺金球獎呢2個類別得獎。

《KPop獵魔女團》

《KPop獵魔女團》6月上架後大受歡迎，到8月更成為Netflix史上觀看次數最多的電影。劇情講述KPOP女團Huntr/x以音樂同戰鬥技，同由惡魔組成嘅男團Saja Boys激戰。由於係Netflix出品，《KPop獵魔女團》當然係喺平台上架後先到戲院上映，但仍然喺北美收到2430萬美元（下同）票房，甚至有戲院推出「唱K觀賞版」，等觀眾一邊唱一邊睇。

廣告 廣告

《KPop獵魔女團》

本來《KPop獵魔女團》係由Sony擁有，仲要洗咗一億美元成本，但後來Sony擔心一旦喺戲院上映票房未必理想，於是將套戲賣俾Netflix，但而家按分紅計Sony只係得到2千萬……呢種「賣剩蔗」吐氣揚眉嘅故事，同樣發生喺為女主角Rumi配音嘅EJAE身上，因為EJAE 11歲就加入南韓娛樂巨頭SM Entertainment做練習生，但係「練習」咗10年都仲未有得出道，甚至因為超齡而要離開公司。EJAE之後去紐約讀書，並成功轉型做作曲人，本來想做偶像結果變成寫歌俾偶像。EJAE獲得機會為《KPop獵魔女團》創作，Golden一曲正係出自佢手筆，EJAE話係去睇牙醫嗰陣諗到gonna be Golden呢句歌詞。

Ejae

《KPop獵魔女團》亦都係「兒童界」大熱動畫，唔少細路都識唱片中歌曲Golden 或者Soda Pop。早前BBC報導指，喺英國有基督教學校因為擔心歌曲內容同校方宗教精神不符，下令學生唔可以喺校內唱《Kpop獵魔女團》片中歌曲。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！