《MAMA 2025》今晚香港舉行 開騷前宣布捐款2000萬援助災民

大埔宏福苑大火造成至少128人喪生，多人受傷。一連兩晚（即28日&29日）於啟德舉辦MAMA頒獎典禮如常進行，不過將會以「支持香港」為主調低調舉行。MAMA官方及主辦CJ E&M今日宣布，將會捐出2000萬港元支援大埔災民。

《MAMA 2025》今晚香港舉行 宣布捐款2000萬援助災民

MAMA官方發聲明：「CJ與MAMA AWARDS捐款2,000萬港元予特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，全力支援受火災影響的宏福苑居民。我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問，希望是次捐款能為應急救災和災後重建提供支持。

