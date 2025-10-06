焦點

《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」

《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」（圖源：KurtJMac）
世界最暢銷遊戲《Minecraft》在不同領域都有令人驚嘆的實況主與內容創作者，而這位創作者 KurtJMac 腳踏實地的冒險長達了 14 年，他用走的完成了親自見到《Minecraft》的地圖邊緣「邊境之地」（Far Lands），這段旅程距離為 12550821 格，在這段時間也為不同的慈善單位募款超過 50 萬美元。

KurtJMac 早在 2011 年展開這段冒險，早期 Beta 版本《Minecraft》會因為過大的距離，精準的說是超過 12550821 格的距離導致地形雜訊生成器溢出而在邊緣生成類似地下的不規則海綿狀地形，這個在正式版本已經被修正，而他跟著愛犬 Wolfie 走過了 850 次的實況，在這 14 年間為不同的慈善團體募款超過 50 萬美元，光是這張地圖就有 86Gb 大小，也在 2014 年獲得金氏世界紀錄認證。

「邊境之地」曾被創始人說過不可能靠一般玩家雙腳走到，的確不少玩家靠創造模式、指令生成、鐵軌、鞘翅、不斷穿越地獄門、以實心方塊的直線距離等方法見證到這個地圖邊緣的錯誤，但花了實際十多年的時間實況這樣走到他似乎是第一位。

