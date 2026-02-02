《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》全港最大7米高MOLLY 20周年雕像 55款經典造型MOLLY躲藏不同角落｜Yahoo活動街

信和集團商場一直致力推動本地藝術融入生活，讓藝術不再遙遠。適逢香港設計師KENNY WONG（王信明）創作的MOLLY誕生二十周年，集團旗下的中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場和利東街首次攜手推出大型藝術企劃《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》。透過MOLLY這位小女孩的身影，將夢想與創意注入城市的每個角落，為市民帶來日常生活中的小確幸。

這是一場以追「星」為靈感的全港跨區藝術展覽，從2026年2月3日起，五十五款不同造型的MOLLY在城市中等待與大家邂逅，帶領觀眾走過她二十年的星光軌跡。一同穿梭有趣又熟悉的場景，展開一場閃耀冒險旅程。展覽更於尖沙咀中港城展出目前全香港最大的7米高MOLLY 20周年雕像。身穿騎師服的MOLLY於璀璨維港前展現出一份勇敢和奮鬥的精神，承載了信和集團商場與香港人一同乘風而行，共創美好未來的祝願。

