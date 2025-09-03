《NBA 2K26》雙版本搶先玩全平台上線！7大新賣點一次看

2K今日宣布，廣受好評的籃球模擬電玩遊戲系列最新力作《NBA 2K26》，已在PlayStation5（PS5)、Xbox Series X|S和PC（Steam）平台開放超級巨星版與毫無懸念版搶先體驗。所有其他版本，包括標準版和WNBA版（美國地區GameStop獨家販售），將於2025年9月5日在PS5、PlayStation4（PS4）、XboxSeries X|S、XboxOne、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2以及PC（Steam）平台全球正式推出。第9世代平台的玩家將可感受到更講究技巧的更新遊戲體驗，迎來整合至MyTEAM的WNBA，並享受籃球之城的全新隊伍功能、MyCAREER的嶄新序曲故事，以及更多豐富內容。

（來源：2K官方提供）

Visual Concepts總裁Greg Thomas表示：「快速流暢的遊戲體驗是今年新作的核心，並在此基礎上導入了大量的新功能與各種改進，為休閒與競技玩家提供精彩的個人化體驗。從全新的ProPLAY動態引擎、MyCAREER嶄新劇情、MyTEAM首度加入WNBA球員，到籃球之城的隊伍功能，《NBA 2K26》的每個環節無不精心打造，旨在以令人興奮的全新方式吸引及挑戰玩家。」

第9世代平台的《NBA 2K26》將帶來以下創新特色：

ProPLAY技術支援 - 《NBA 2K26》帶來更快、更流暢、回饋更豐富且更講究技巧的遊戲體驗，適合各種程度的玩家。本作的球員動作實現了自《NBA 2K21》以來的最大躍進，全新ProPLAY動態引擎運用機器學習技術，帶來逼真無比的場上動作。玩家可藉由各種全新的進攻更新主導比賽，從強化的節奏投籃、背籃招牌得分技，乃至於不沉球接球出手投籃和慢動作歐洲步等進階操作。

（來源：2K官方提供）

（來源：2K官方提供）

MyCAREER：超越界限 - 全新的MyCAREER劇情提供了相當於五部電影的故事情節與內容。玩家將踏上一趟精彩旅程，跟著來自小鎮的無名新秀挺進NBA。他們將與全國頂尖的高中新秀競爭，加入俱樂部聯盟隊伍，證明自己有實力獲選進入NBA。

公園回歸籃球之城 - 競技、社群與身分地位是籃球之城的核心。今年的籃球之城採用最緊湊也更便利的佈局，讓所有地點近在咫尺，使玩家能更快踏上球場。在《NBA 2K26》中回歸的公園，為籃球之城增添了一股懷舊氛圍，每季都會推出不同的公園環境。玩家還能藉由全新的隊伍功能，召集朋友和社群成員，建立屬於自己的陣營。

（來源：2K官方提供）

WNBA加入MyTEAM - 本作首開《NBA 2K》系列先例，將WNBA球員卡完全整合到第9世代和第8世代平台的所有MyTEAM模式與功能中。隨著WNBA球員的加入，玩家可以混搭兩大聯盟的球星，解鎖比以往更多的陣容可能性。由於WNBA與NBA球員卡的屬性與徽章功能完全相同，無論誰在場上，都能帶來平衡一致的遊戲體驗。為了因應WNBA的加入，MyTEAM也新增了專屬的WNBA稱霸賽層級、所有WNBA球衣，以及聯盟所有的球場地板（設有NBA三分線）。

（來源：2K官方提供）

MyTEAM全面革新 - MyTEAM的更新不止於此。這個卡片收集模式還推出了全新關鍵女士卡，並導入了全明星組隊的10人制5對5合作比賽，還有在三重威脅公園回歸的夜晚時分日落海灘（設有全新2對2球場），以及嶄新的「突破：戰帖」模式、MyTEAM場館等等。

MyNBA帶來更多故事、更多可能性 - 這個充滿無限可能的角色扮演沙盒模式，現在提供以現今NBA為基礎的30種獨特MyGM休賽期情境。玩家可以在MyNBA裡透過全新的動態旗幟來紀念他們贏得的冠軍，並反映多年來寫下的傳奇與故事。

運用MyPLAYER創建器提供的全新洞見 - MyPLAYER創建器將深受社群喜愛的功能加倍擴充，不但讓新玩家能更容易理解創建過程，也為老玩家提供了更多自訂選項。《NBA 2K26》提供了全新工具與各種洞見，例如動畫術語、經由徽章配點功能，以及球探報告，讓玩家從一開始便能了解自己創建的球員之優勢與侷限。

（來源：2K官方提供）

（來源：2K官方提供）

《NBA 2K26》每六週便會開始一個新球季，帶來全新獎勵與可獲得的內容，第1季將於8月29日開跑，總計有8個球季。每季都有等著玩家去獲得的40個等級的球季獎勵和項目，而第1季職業通行證（需另外購買）則提供額外40個等級的高級內容，等著玩家在第1季結束前去獲得。

（來源：2K官方提供）

（來源：2K官方提供）

（來源：2K官方提供）

（來源：2K官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk