新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
《Pokemon GO》全盛時期有多強？一隻卡比獸引起人潮暴動、癱瘓交通
還記得當年人手一機，全台瘋抓寶的盛況嗎？由 Niantic 開發的《Pokemon GO》（寶可夢GO），推出至今 9 年時間，雖然熱潮相比當年降溫非常多，但每當有大型活動時，台灣各地總是能看到大量的人群因此而聚集，除了年輕人外，不少中老年人也持續在遊玩。而最近，台灣社群再次回憶起當年那個抓寶熱潮，其中就包含台灣玩家為了一隻抓卡比獸造成交通癱瘓的事件影片。
《Pokemon GO》在台灣上市初期，曾颳起一陣旋風，可以說是誇張的現象級程度。不論男女老少，不論你是否認識《寶可夢》或玩不玩遊戲，都加入了捉寶的行列。其中，特定稀有寶可夢的出現，更會引發難以想像的「人潮暴動」，成為當時獨特的社會現象，甚至連當年的交通警察都出現過下載寶可夢地圖的方式，來判斷哪些地方需要維持秩序。
而近日，在 Threads 和 Instagram 台灣社群中，就有人分享了 2016 年因為稀有「卡比獸」出現，造成北投公園附近交通癱瘓的事件影片。大量人潮聽見有人喊「卡比獸在那邊！」就開始往瘋狂奔跑，直接不管是否有斑馬線、是否綠燈的穿越馬路，人潮堪比跨年的誇張程度，造成馬路上的車輛都無法行駛，只能等待人潮離去。
這也引起當年許多參與過的網友們分享，《Pokemon GO》的抓寶聖地，北投公園絕對是第一名，其他還有像是南寮漁港等第。回憶起，只要有稀有寶可夢，像是快龍、卡比獸、拉普拉斯（乘龍）...等現身，消息就會在各個群組中分享，讓大批玩家在短時間內蜂擁而至，擠爆這些地點。當時的盛況更被形容像是「末日之戰」，大家不顧一切，只為了抓到心儀的寶可夢。
除了特定地點的聚集，網友們也認為，當時的《Pokemon GO》更是展現了台灣人強大的社群力量。許多玩家彼此之間通過 Line 群組、Facebook 等社群，互相分享稀有寶可夢的位置和資訊，交流抓寶心得。更有玩家為了孵蛋，每天下班後還特別繞路，或是在飯後出門散步，只為了累積里程數，笑稱是唯一讓許多人主動出門運動的遊戲。這種全台灣串聯、共同參與的熱情，也成為《Pokemon GO》全盛時期參與過的玩家們，最令人懷念的風景。
