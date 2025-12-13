宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
《Pokemon TCG Pocket》新擴充包「紅蓮烈焰」12月17日登場，超級噴火龍Y等新卡搶先看
株式會社寶可夢公布了以下有關和Creatures Inc.以及DeNA Co., Ltd.共同開發的《Pokémon Trading Card Game Pocket》的資訊。1. 主題擴充包「紅蓮烈焰」將在12月17日登場。 2. 介紹部分在「紅蓮烈焰」中登場的卡牌。 3. 新收藏冊、收藏板登場。 4. 遊戲裡的活動陸續登場。
主題擴充包「紅蓮烈焰」將在12月17日登場
《Pokémon Trading Card Game Pocket》在12月17日將有新主題擴充包「紅蓮烈焰」會被追加到卡牌包陣容。
「紅蓮烈焰」全新收錄了以超級噴火龍Y為首，包含超級妙蛙花和超級水箭龜在內的各種超級進化的樣子的寶可夢。在此主題擴充包中，許多以「研究所」為主題的插畫也會同步登場，敬請期待更為豐富的寶可夢卡牌收藏體驗。
此外，「紅蓮烈焰」的介紹影片也已經公開。歡迎前往觀賞。
介紹部分在「紅蓮烈焰」中登場的卡牌
超級妙蛙花ex [⬥⬥⬥⬥]
超級噴火龍Yex [⬥⬥⬥⬥]
超級水箭龜ex [⬥⬥⬥⬥]
新的超級進化寶可夢ex卡牌這次也會登場！
小火龍[⬥]
百變怪[⬥⬥]
單卵細胞球[⬥]
破破袋[★]
希特隆[⬥⬥]
早熟精華[⬥⬥]
本次收錄了許多以「研究所」為主題的卡牌。
新收藏冊、收藏板登場
在2026年1月1日，繪有超級噴火龍Y的新收藏冊和收藏板將會登場。透過開封卡牌包與遊玩得卡挑戰獲得卡牌，享受專屬於您的收藏吧。
遊戲裡的活動陸續登場
①佳節活動
活動期間將會推出「佳節優惠」，屆時將會有超值寶可金塊組合商品登場。
另外，還會舉辦達成活動任務就能獲得報酬的「佳節活動任務」。
舉辦期間：2025年12月下旬
②咩利羊掉落活動
只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包B系列第2波。
舉辦期間：2026年1月上旬
③得卡挑戰活動
「光電傘蜥」和「捲捲耳」的特典卡將會在得卡挑戰登場。
另外在活動期間中，能獲得活動商店券和可用來兌換特典卡的
特典卡兌換券的任務也會同步開跑。
舉辦期間：2026年1月中旬
④超級拉帝歐斯ex掉落活動
只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包B系列第3波。
舉辦期間：2026年1月下旬
※活動時間有可能不經預告而變更。
－
以上內容為廠商提供資料原文
