《Pokemon TCG Pocket》新擴充包「超級崛起」10⽉30⽇登場，一週年活動送卡包

株式會社寶可夢公布了以下有關和Creatures Inc.以及DeNA Co., Ltd.共同開發的《Pokémon Trading Card Game Pocket》的資訊。 1. 關於1週年更新 2. 擴充包「超級崛起」將在10⽉30⽇登場 3. 介紹部分在「超級崛起」中登場的卡牌 4. 新收藏冊、收藏板登場 5. 慶祝1週年的活動陸續登場 6. 1週年紀念影片「POKÉMON TCG POCKET MEMORIES」將在10⽉30⽇公開

1. 關於1週年更新

《Pokémon Trading Card Game Pocket》即將在2025年10⽉30⽇迎來正式上線1週年。

為迎接1週年，我們預計在10⽉30⽇實⾏以下3項更新，以期讓更多玩家能更輕鬆、更愉快地享受收藏卡牌的樂趣。

※更新時間與內容有可能不經預告⽽變更。

・推出新功能「分送」

「分送」是可將截⾄最新⼀波的♢1〜♢4的卡牌送給朋友的功能。

每天最多可送每位朋友1張對⽅還沒有或想要的卡牌。每天只能透過「分送」接收1張卡牌。

關於1週年更新（來源：The Pokémon Company官方提供）

擴⼤可交換的卡牌範圍

最新⼀波的擴充包也將開放交換。

可交換的稀有度除了以往的♢1〜♢4和★1之外，★2、異⾊1〜2也將列入可交換對象。

擴⼤可交換的卡牌範圍（來源：The Pokémon Company官方提供）

・改善得卡挑戰的功能

此次功能的改善將讓最新擴充組中⾃⼰還未持有的卡牌變得更容易出現。得卡挑戰中出現的卡牌上將會顯⽰⾃⼰的持有張數。

改善得卡挑戰的功能（來源：The Pokémon Company官方提供）

此外，有關更新細節的介紹影片也已經公開。 請從以下網址前往觀賞。

2. 擴充包「超級崛起」將在10⽉30⽇登場

新擴充包「超級崛起 超級暴鯉龍」、「超級崛起 超級火焰雞」、「超級崛起 超級七夕青⿃」將在2025年10⽉30⽇登場。

《Pokémon Trading Card Game Pocket》⾃此擴充包起開啟全新系列，超級進化的寶可夢將⾸次在遊戲裡登場。

敬請期待更為豐富的寶可夢卡牌收藏體驗。

※⾄今為⽌登場的擴充包也能繼續開封（「⾼級擴充包ex」除外）。

此外，「超級崛起」的介紹影片也已經公開。歡迎前往觀賞。

3. 介紹部分在「超級崛起」中登場的卡牌

超級暴鯉龍ex [♦♦♦♦]（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級火焰雞ex [♦♦♦♦]（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級七夕青⿃ex [♦♦♦♦]（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級凱羅斯ex [♦♦♦♦]（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級阿勃梭魯ex [♦♦♦♦]（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級電龍ex [♦♦♦♦]（來源：The Pokémon Company官方提供）

超級進化寶可夢ex的卡牌⾸次登場！

也請務必別錯過彷彿要躍出卡⾯，氣勢⼗⾜的插畫。

波波 [♦]（來源：The Pokémon Company官方提供）

基拉祈 [♦♦♦]（來源：The Pokémon Company官方提供）

卡蒂狗 [★]（來源：The Pokémon Company官方提供）

4. 新收藏冊、收藏板登場

新的收藏冊和收藏板將在11⽉1⽇登場。

透過開封卡牌包與遊玩得卡挑戰獲得卡牌，享受專屬於您的收藏吧。

新收藏冊、收藏板登場（來源：The Pokémon Company官方提供）

5. 慶祝1週年的活動陸續登場

為慶祝《Pokémon Trading Card Game Pocket》1週年，我們將實施各式各樣的活動。

10⽉30⽇開跑的遊戲內活動

※活動內容與時間有可能不經預告⽽變更。

1週年紀念活動

為慶祝1週年，我們將贈送擴充包「超級崛起 超級暴鯉龍」、「超級崛起 超級火焰雞」、「超級崛起 超級七夕青⿃」，每種各1包。

1週年紀念活動（來源：The Pokémon Company官方提供）

1週年紀念特別任務

期間內達成任務，即可獲得1週年紀念勳章和新的周邊物品等報酬。

1週年紀念特別任務（來源：The Pokémon Company官方提供）

復刻PROMO掉落活動2025

遊戲內將舉辦可獲得A系列特典卡的復刻PROMO活動。

只要在對戰中勝利，就能獲得第1波～第6波，以及第8波～第13波的特典卡牌包。 此外，透過達成任務獲得活動商店券後，還能在商店／兌換處兌換1張喜歡的特典卡。

復刻PROMO得卡挑戰活動2025

在A系列中的得卡挑戰登場過特典卡將再度登場。

此外，透過達成任務獲得活動商店券後，還能在商店／兌換處兌換1張喜歡的特典卡。

6. 1週年紀念影片「POKÉMON TCG POCKET MEMORIES」將在10⽉30⽇公開

1週年紀念影片「POKÉMON TCG POCKET MEMORIES」將在 10⽉30⽇公開（來源：The Pokémon Company官方提供）

慶祝《Pokémon Trading Card Game Pocket》上線1週年的紀念影片「POKÉMON TCG POCKET MEMORIES」將在10⽉30⽇公開。此外，本影片於10⽉29⽇（北美東部標準時間）將在美國紐約的時代廣場搶先公開。

即將迎來上線1週年的《Pokémon Trading Card Game Pocket》，下載數突破了1.5億次。

本影片將透過各種統計數據回顧⾄今為⽌推出的擴充包和卡牌，同時表達對廣⼤玩家的感謝，期望今後也能「⼤家⼀起享受開封卡牌包的樂趣」。

歡迎前往觀賞。

＜影片詳情＞

・美國紐約時代廣場（15秒版本）

10⽉29⽇0時（EST）公開

寶可夢官⽅YouTube（完整版）

10⽉30⽇13:00（台灣香港時間）公開

※公開⽇期有可能不經預告⽽變更。

－

以上內容為廠商提供資料原文

