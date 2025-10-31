8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
《Pokemon TCG Pocket》有多神？首年就賺422億，超越《Pokemon GO》
《Pokemon TCG Pocket》在 10 月 30 日迎來上線一週年，官方釋出紀念曝光玩家數據，而雖然並沒有透露營收，但根據數據公司估算，《Pokemon TCG Pocket》在上線首年就賺了 13 億美元（約新台幣 422 億），超越《Pokemon GO》當年的數字。
在官方的《Pokemon TCG Pocket》1 週年紀念影片中，透露了遊戲自上線以來下載數高達 1.5 億次，並已突破 120 億場對戰，開封的卡包數高達 180 億以上，而公開的收藏冊與收藏板數則是破 4.9 億，玩家收藏的卡牌數則是相當驚人的 1110 億張。
官方未透露營收方面的數字，不過有國外遊戲媒體透露，數據公司 AppMagic 估算，《Pokemon TCG Pocket》首年營收就創下 13 億美元紀錄，超越《Pokémon GO》首年的 10 億美元（約新台幣 325 億）紀錄，成為寶可夢公司歷來「首年營收最高的手遊」。
