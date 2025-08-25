港大 AI 模型辨識精子受精能力
《PTU》4K 修復版重現大銀幕 部分利潤將捐贈推動產業及培育新導演｜附上映戲院名單
杜琪峯監製執導經典電影之一《PTU》，將於9月以4K修復於大銀幕高清重現。《PTU》由任達華、邵美琪、林雪領銜主演，被譽為港產警匪片教科書。故事聚焦警員失槍於一夜間引發的連鎖反應，活現警方與黑幫之間對峙推的壓迫感。
《PTU》有別一般警匪片，杜sir展現大師功架，拍出極具個人風格、佈局精奇的「黑色電影」，角色人物性格鮮明，拍出罪惡城市的荒謬感。電影於2003年上映時，獲得業界及觀眾高度好評，更榮獲第23屆香港電影金像獎最佳導演及包攬11項提名、電影又贏得第40屆金馬獎最佳原著劇本等多項大獎。時至今日，影迷仍對電影津津樂道，不時受到國際電影節邀請，載譽重映。電影單就今年已入選了第49屆香港國際電影節「華語修復經典環節」，及第27屆台北電影節的「經典重現」單元。
睽違多年，《PTU》4K 修復版將於9月6日起於各大戲院重映，凡購買正價戲票一張，即送電影限量版明信片一張，明信片共五款供影迷收藏。而在重映前，導演杜琪峯、及任達華、邵美琪、黃浩然更難得抽空出席於9月4日舉行的特別場，並一起於電影放映前與觀眾分享當年拍攝點滴。《PTU》4K修復版特別放映場的戲票將於8月26日公開發售，購買特別場戲票一張，可獲贈電影限量版明信片一套及貼紙一張。本次港澳重映的50%利潤將捐贈予杜琪峯導演帶領的「鮮浪潮」，以推動香港電影產業及培育新導演人才，令重映加添意義。
《PTU》4K 修復版上映戲院
K11 ART HOUSE / MCL AIRSIDE戲院 / STAR CINEMA / FESTIVAL GRAND CINEMA / 英皇戲院銅鑼灣時代廣場 / 英皇戲院Plus+ 大圍圍方 / 英皇戲院荃灣荃新天地 / 英皇戲院屯門新都商場 /英皇戲院澳門葡京人 / 百老匯B+ Cinema apm / PREMIERE ELEMENTS / 百老匯GALA CINEMA (朗豪坊) / MOViE MOViE Cityplaza (太古城) / MY CINEMA YOHO MALL / 嘉禾大埔 / 影藝戲院青衣城 / 高先電影院 / 澳門銀河
