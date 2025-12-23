《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》動畫第二季製作確定！公開學生時期店長視覺圖

改編自鈴木祐斗在「週刊少年 Jump」上連載的同名人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，官方正式宣布動畫版第二季製作確定。隨著製作消息的解禁，官方也首度釋出了超前導 PV 影片，以及全新的宣傳視覺圖！

年輕時的帥氣店長！（圖源：TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』）

本次公開的視覺圖風格和第一季非常不同，海報中央的並不是觀眾熟悉如安西教練般發福店長形象，而是描繪了主角坂本太郎年輕時期的帥氣模樣。視覺圖背景設定在「日本殺手養成學校（JCC）」的坂本學生時代。

在同步釋出的超前導 PV 中，雖然片段簡短，但已經揭露了部分關鍵畫面，尤其是學生時代坂本的動態場景，引起許多粉絲的期待，尤其是發現不少畫面似乎比起第一季進步許多，猜測是第一季播出後的熱門程度，讓第二季獲得了更多的資金。目前官方僅先行公開製作決定的消息與初步影像，關於第二季具體的播出時間等詳細資訊，則有待日後進一步公告。

