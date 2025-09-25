樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
《SD鋼彈 G世代 永恆》半周年情報懶人包一次看！BGM樂曲包9/30開賣
Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》已於Half Anniversary半週年前夕的9月23日進行「製作人直播」，發表了遊戲最新資訊。節目中公開了新追加的主要關卡，以及各種最新資訊。
9月30日追加主要關卡「機動戰士鋼彈UC」與「機動武鬥傳G鋼彈」（後半）！
9月30日起，將新增主要關卡「機動戰士鋼彈UC」以及「機動武鬥傳G鋼彈」（後半），敬請期待！
「全裝甲型獨角獸鋼彈（毀滅模式）」和「神威鋼彈」等機體將作為可開發單位登場！
隨著新主要關卡登場，玩家將可開發新的「機動戰士鋼彈UC」、「機動武鬥傳G鋼彈」單位！推進主要關卡，開發並獲得強力的單位吧！
在角色招募中，還可獲得弗爾‧伏朗托、阿蓮比‧比亞茲利等新角色！請務必招募他們加入部隊！
Half Anniversary特別活動熱烈登場！
為慶祝遊戲開服半週年，遊戲中已推出「Half Anniversary登入獎勵」、「Half Anniversary板塊使命」、「限期登場角色要求」。並預計自9月30日起，推出可收集專用票券來進行的「Half Anniversary最多46次免費機體補給券」活動。千萬別錯過！
「強敵來襲」事件於9月30日登場！
「閃光鋼彈（超級模式）」和「拜亞蘭‧特裝型2號機」登場！
「閃光鋼彈（超級模式）」和「拜亞蘭‧特裝型2號機」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位吧！
下回精選機體補給將有UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」登場！
自9月30日起登場的精選機體補給中，將出現限期登場單位UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」。限期登場支援人員UR「奧特‧米塔斯＆擬‧阿卡馬（隆德‧貝爾隊規格）」也將同步登場。
此外還有UR「鋼彈F91(EX)」／UR「西布克‧阿諾」，以及眾多SSR單位和支援人員即將加入陣容！
讓遊戲BGM曲庫更豐富的「樂曲包」發售！
「樂曲包 Vol.1」包含了51首曲目！
可在BGM切換功能中提供更多樂曲選擇的「樂曲包」即將發售。預定於9月30日開售的「Vol.1」將收錄51首樂曲！獲得您喜愛的樂曲，在動人的樂聲下暢遊「G世代永恆」吧！
10月以後也將陸續推出各種故事事件並追加主要關卡！
10月將推出故事事件「機動戰士鋼彈0083 STARDUST MEMORY」（第2波），並於主要關卡追加「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒」（後半）！
11月以後將推出故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」，並於主要關卡追加「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」。
敬請期待後續消息！
曾登場的故事事件加入「歷史關卡」！
10月中旬將新增「歷史關卡」，讓過去推出的故事事件重新登場。第1波預計追加2部作品。
可由活動網站前往參加！
「G世代永恆回憶」特別活動登場！
由活動網站發布文章並加上「#G世代永恆回憶」，獲得遊戲內道具吧！
※活動可能不經預告而變更或終止。詳情請見活動網站。
「半週年紀念！製作人直播」回放影片好評公開中！
在9月23日的「製作人直播」節目中，公布了將新增的主要關卡資訊、預定推出的事件，以及未來更新計畫等各項資訊，並介紹了新增的「歷史關卡」等新內容與功能。
現已公開節目錄影回放，一起來回顧精彩內容吧！
－
以上內容為廠商提供資料原文
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
利奧尼地標傷十字韌帶勢長唞
【Now Sports】剛在利物浦完成地標戰的意大利守將利奧尼，疑傷及十字韌帶，恐怕需要休戰數個月。今夏從帕爾馬加盟利物浦的18歲守將利奧尼（Giovanni Leoni）於周二在英格蘭聯賽盃第3圈鬥修咸頓首度披甲，戰至81分鐘因傷退下火線，據法新社指，此子已完成左膝檢驗，疑觸傷十字韌帶，恐怕需要長唞數個月。比賽結束後，按領隊史洛的口吻對利奧尼的傷情甚為擔心：「他失落，因為他即時已感覺不妥。通常球員的情緒說明很多事情。」若利奧尼需要長唞，少不免影響紅軍的後防兵源，如今球隊只餘雲迪克、干拿迪及祖高美斯3名正宗中路守將。利奧尼本已納入歐聯大軍名單，若受傷的話，利物浦可找替補，對修咸頓表現出色的費達歷高基艾沙或會補上。now.com 體育 ・ 5 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 22 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 2 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 2 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 19 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
美股日誌｜AI累大市兩連跌 金價高位回落
美股連續兩日先升後回，道瓊斯指數跌160點收市，納斯達克指收跌0.5%。AI相關股繼續涯沽。美國財政部長貝森特表示，聯儲局今年應該減息1厘至1.5厘，但有局方官員對今年再減息提出質疑。美元回升，美匯指數反彈至超過1星期高位。金價回落，油價連續兩日顯著上升，見近一個月高位。油價上升，市場憂慮俄羅斯以至伊朗、委內瑞拉的最新局勢會否對供應有影響。Yahoo財經 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 1 天前
出清比亞迪、加碼三井物產 巴菲特看見什麼危機？
股神巴菲特日前出清中國比亞迪 (002594-CN) 持股，同時提日本三井物產的持股比例超過 10%，這項「賣中買日」的策略轉變，背後隱藏著巴菲特怎樣的投資哲學？鉅亨網 ・ 1 天前
Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜將軍澳南海濱餐廳被海水沖入摧毀 估計損失數百萬
樺加沙襲港，將軍澳海濱今次大受影響，其中沿岸餐廳更受到破壞！有網上片段影到，其中一間餐廳被海水沖毁的情況，從影片可見突然一個大浪撲向餐廳，並沖破玻璃，海水連樹枝和沙石湧入店內，枱櫈餐具被沖散，損壞嚴重。Yahoo Food ・ 15 小時前