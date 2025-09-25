《SD鋼彈 G世代 永恆》半周年情報懶人包一次看！BGM樂曲包9/30開賣

焦點

Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》已於Half Anniversary半週年前夕的9月23日進行「製作人直播」，發表了遊戲最新資訊。節目中公開了新追加的主要關卡，以及各種最新資訊。

(來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供)
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

9月30日追加主要關卡「機動戰士鋼彈UC」與「機動武鬥傳G鋼彈」（後半）！

9月30日起，將新增主要關卡「機動戰士鋼彈UC」以及「機動武鬥傳G鋼彈」（後半），敬請期待！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

「全裝甲型獨角獸鋼彈（毀滅模式）」和「神威鋼彈」等機體將作為可開發單位登場！

隨著新主要關卡登場，玩家將可開發新的「機動戰士鋼彈UC」、「機動武鬥傳G鋼彈」單位！推進主要關卡，開發並獲得強力的單位吧！

在角色招募中，還可獲得弗爾‧伏朗托、阿蓮比‧比亞茲利等新角色！請務必招募他們加入部隊！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

Half Anniversary特別活動熱烈登場！

為慶祝遊戲開服半週年，遊戲中已推出「Half Anniversary登入獎勵」、「Half Anniversary板塊使命」、「限期登場角色要求」。並預計自9月30日起，推出可收集專用票券來進行的「Half Anniversary最多46次免費機體補給券」活動。千萬別錯過！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

「強敵來襲」事件於9月30日登場！

「閃光鋼彈（超級模式）」和「拜亞蘭‧特裝型2號機」登場！

「閃光鋼彈（超級模式）」和「拜亞蘭‧特裝型2號機」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位吧！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

下回精選機體補給將有UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」登場！

自9月30日起登場的精選機體補給中，將出現限期登場單位UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」。限期登場支援人員UR「奧特‧米塔斯＆擬‧阿卡馬（隆德‧貝爾隊規格）」也將同步登場。

此外還有UR「鋼彈F91(EX)」／UR「西布克‧阿諾」，以及眾多SSR單位和支援人員即將加入陣容！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

讓遊戲BGM曲庫更豐富的「樂曲包」發售！

「樂曲包 Vol.1」包含了51首曲目！

可在BGM切換功能中提供更多樂曲選擇的「樂曲包」即將發售。預定於9月30日開售的「Vol.1」將收錄51首樂曲！獲得您喜愛的樂曲，在動人的樂聲下暢遊「G世代永恆」吧！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

10月以後也將陸續推出各種故事事件並追加主要關卡！

10月將推出故事事件「機動戰士鋼彈0083 STARDUST MEMORY」（第2波），並於主要關卡追加「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒」（後半）！

11月以後將推出故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」，並於主要關卡追加「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」。

敬請期待後續消息！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

曾登場的故事事件加入「歷史關卡」！

10月中旬將新增「歷史關卡」，讓過去推出的故事事件重新登場。第1波預計追加2部作品。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

可由活動網站前往參加！

「G世代永恆回憶」特別活動登場！

由活動網站發布文章並加上「#G世代永恆回憶」，獲得遊戲內道具吧！

※活動可能不經預告而變更或終止。詳情請見活動網站。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

「半週年紀念！製作人直播」回放影片好評公開中！

在9月23日的「製作人直播」節目中，公布了將新增的主要關卡資訊、預定推出的事件，以及未來更新計畫等各項資訊，並介紹了新增的「歷史關卡」等新內容與功能。

現已公開節目錄影回放，一起來回顧精彩內容吧！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

以上內容為廠商提供資料原文

