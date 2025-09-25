《SD鋼彈 G世代 永恆》半周年情報懶人包一次看！BGM樂曲包9/30開賣

Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》已於Half Anniversary半週年前夕的9月23日進行「製作人直播」，發表了遊戲最新資訊。節目中公開了新追加的主要關卡，以及各種最新資訊。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

9月30日追加主要關卡「機動戰士鋼彈UC」與「機動武鬥傳G鋼彈」（後半）！

9月30日起，將新增主要關卡「機動戰士鋼彈UC」以及「機動武鬥傳G鋼彈」（後半），敬請期待！

「全裝甲型獨角獸鋼彈（毀滅模式）」和「神威鋼彈」等機體將作為可開發單位登場！

隨著新主要關卡登場，玩家將可開發新的「機動戰士鋼彈UC」、「機動武鬥傳G鋼彈」單位！推進主要關卡，開發並獲得強力的單位吧！

在角色招募中，還可獲得弗爾‧伏朗托、阿蓮比‧比亞茲利等新角色！請務必招募他們加入部隊！

Half Anniversary特別活動熱烈登場！

為慶祝遊戲開服半週年，遊戲中已推出「Half Anniversary登入獎勵」、「Half Anniversary板塊使命」、「限期登場角色要求」。並預計自9月30日起，推出可收集專用票券來進行的「Half Anniversary最多46次免費機體補給券」活動。千萬別錯過！

「強敵來襲」事件於9月30日登場！

「閃光鋼彈（超級模式）」和「拜亞蘭‧特裝型2號機」登場！

「閃光鋼彈（超級模式）」和「拜亞蘭‧特裝型2號機」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位吧！

下回精選機體補給將有UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」登場！

自9月30日起登場的精選機體補給中，將出現限期登場單位UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」。限期登場支援人員UR「奧特‧米塔斯＆擬‧阿卡馬（隆德‧貝爾隊規格）」也將同步登場。

此外還有UR「鋼彈F91(EX)」／UR「西布克‧阿諾」，以及眾多SSR單位和支援人員即將加入陣容！

讓遊戲BGM曲庫更豐富的「樂曲包」發售！

「樂曲包 Vol.1」包含了51首曲目！

可在BGM切換功能中提供更多樂曲選擇的「樂曲包」即將發售。預定於9月30日開售的「Vol.1」將收錄51首樂曲！獲得您喜愛的樂曲，在動人的樂聲下暢遊「G世代永恆」吧！

10月以後也將陸續推出各種故事事件並追加主要關卡！

10月將推出故事事件「機動戰士鋼彈0083 STARDUST MEMORY」（第2波），並於主要關卡追加「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒」（後半）！

11月以後將推出故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」，並於主要關卡追加「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」。

敬請期待後續消息！

曾登場的故事事件加入「歷史關卡」！

10月中旬將新增「歷史關卡」，讓過去推出的故事事件重新登場。第1波預計追加2部作品。

可由活動網站前往參加！

「G世代永恆回憶」特別活動登場！

由活動網站發布文章並加上「#G世代永恆回憶」，獲得遊戲內道具吧！

※活動可能不經預告而變更或終止。詳情請見活動網站。

「半週年紀念！製作人直播」回放影片好評公開中！

在9月23日的「製作人直播」節目中，公布了將新增的主要關卡資訊、預定推出的事件，以及未來更新計畫等各項資訊，並介紹了新增的「歷史關卡」等新內容與功能。

現已公開節目錄影回放，一起來回顧精彩內容吧！

以上內容為廠商提供資料原文

